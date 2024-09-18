СБ ООН 20 сентября проведёт экстренное заседание из-за взрывов в Ливане

Москва распространила в ОБСЕ четкие данные об убийствах ВСУ мирного населения с помощью беспилотников. Об этом рассказал член делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Олег Бушуев в рамках выступления на пленарном заседании Форума организации по сотрудничеству в области безопасности.