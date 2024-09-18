СБ ООН 20 сентября проведёт экстренное заседание из-за взрывов в Ливане

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Совет Безопасности Организации Объединённых Наций 20 сентября проведёт экстренное заседание. На его повестке будет стоять вопрос о массовых взрывах беспроводных средств связи в Ливане.
Накануне, 17 сентября, одновременно и повсеместно начали взрываться пейджеры членов ливанского военизированного движения «Хезболла». Арабские СМИ писали о причастности к взрывам израильской разведки «Моссад». По их версии, израильтяне сумели нанести взрывчатую смесь на аккумуляторы устройств до того, как они попали к «Хезболле». При нагревании батареи детонировали.
Сегодня настал черёд других беспроводных коммуникационных (и не только) устройств: мобильных телефонов, раций, ноутбуков, автомагнитол. Ливанцы сообщали о взрывах в салонах сотовой связи и детонации бытовой техники в домах. В некоторых зданиях взрывы привели к пожарам.
Власти Ливана обратились к Совету Безопасности ООН с призывом немедленно созвать совещание из-а сложившейся ситуации. По-видимому, их призыв был услышан.
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Сегодня настал черёд других беспроводных коммуникационных (и не только) устройств: мобильных телефонов, раций, ноутбуков, автомагнитол. Ливанцы сообщали о взрывах в салонах сотовой связи и детонации бытовой техники в домах. В некоторых зданиях взрывы привели к пожарам.
Власти Ливана обратились к Совету Безопасности ООН с призывом немедленно созвать совещание из-а сложившейся ситуации. По-видимому, их призыв был услышан.
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Александр Бойцов