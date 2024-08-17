Лихачёв и Гросси обсудили ситуацию на Курской и Запорожской АЭС

Фото: iStock/vlastas
Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв провёл телефонный разговор с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
Отмечается, что собеседники затронули ситуацию на Курской и Запорожской АЭС, которые подвергаются атакам со стороны украинских войск.
Лихачёв подчеркнул, что ситуация вокруг этих станций постоянно ухудшается, растёт угроза серьёзных ударов ВСУ, которые могут вывести объекты из эксплуатации.
За последние сутки значительно выросло число сообщений и сигналов о подготовке провокаций ВСУ против АЭС. Украинские власти заявляли о подготовке к ракетному удару по станции в Курской области.
Лихачёв также добавил, что действия ВСУ не только создают угрозу для данных энергетических объектов, но и нарушают постулаты МАГАТЭ по ядерной безопасности.
Читайте также:
Минобороны РФ серьёзно оценивает данные о подготовке Киевом удара по Курской АЭС
Директор ЗАЭС рассказал о радиационной обстановке после атаки беспилотника ВСУ
Украинский дрон сбросил заряд на дорогу у Запорожской АЭС
Лихачёв подчеркнул, что ситуация вокруг этих станций постоянно ухудшается, растёт угроза серьёзных ударов ВСУ, которые могут вывести объекты из эксплуатации.
За последние сутки значительно выросло число сообщений и сигналов о подготовке провокаций ВСУ против АЭС. Украинские власти заявляли о подготовке к ракетному удару по станции в Курской области.
Лихачёв также добавил, что действия ВСУ не только создают угрозу для данных энергетических объектов, но и нарушают постулаты МАГАТЭ по ядерной безопасности.
Читайте также:
Минобороны РФ серьёзно оценивает данные о подготовке Киевом удара по Курской АЭС
Директор ЗАЭС рассказал о радиационной обстановке после атаки беспилотника ВСУ
Украинский дрон сбросил заряд на дорогу у Запорожской АЭС
Анастасия Чинкова