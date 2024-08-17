Украинский дрон сбросил заряд на дорогу у Запорожской АЭС

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Украинский беспилотник сбросил боеприпас на дорогу, идущую вдоль внешнего периметра Запорожской атомной электростанции. По этой дороге обычно ходят сотрудники персонала ЗАЭС.
Сообщение об этом инциденте появилось в официальном телеграм-канале станции. Атаку дрон ВСУ совершил около семи часов утра. К счастью, в результате взрыва боеприпаса никто не пострадал, но на дорожном полотне осталась заметная выбоина. Также была в очередной раз создана прямая угроза безопасности ЗАЭС и её персонала, ведь дорога идёт вдоль энергоблоков.
Сотрудники станции проинформировали инспекторов МАГАТЭ, которые присутствуют на ЗАЭС в качестве наблюдателей. Эксперты уже посетили место падения снаряда и изучили последствия взрыва.
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Александр Бойцов