Минобороны РФ серьёзно оценивает данные о подготовке Киевом удара по Курской АЭС

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В министерстве обороны РФ со всей серьёзностью оценивают информацию, поступающую по различным независимым каналам, о подготовке киевского режима к нанесению удара по Курской атомной электростанции.
Целью данной провокации является последующее обвинение России в «самообстреле» АЭС для создания оснований для нанесения ударов по объектам ядерной энергетики Украины, сообщает РИА Новости.
В российском оборонном ведомстве заявили, что расценивают подобные действия Киева при содействии западных покровителей как прямое и грубое нарушение международной конвенции «О борьбе с актами ядерного терроризма».
В случае начала реализации киевским режимом преступных планов, направленных на создание в европейской части континента техногенной катастрофы с радиоактивным заражением огромных территорий, будут немедленно приняты жесткие ответные военные и военно-технические меры, предупредили в Минобороны РФ.
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В российском оборонном ведомстве заявили, что расценивают подобные действия Киева при содействии западных покровителей как прямое и грубое нарушение международной конвенции «О борьбе с актами ядерного терроризма».
В случае начала реализации киевским режимом преступных планов, направленных на создание в европейской части континента техногенной катастрофы с радиоактивным заражением огромных территорий, будут немедленно приняты жесткие ответные военные и военно-технические меры, предупредили в Минобороны РФ.
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Александр Бойцов