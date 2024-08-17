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Директор ЗАЭС рассказал о радиационной обстановке после атаки беспилотника ВСУ

Радиационная обстановка на ЗАЭС после атаки дрона ВСУ находится в пределах нормы
17 августа 2024, 13:13
Фото: iStock/AB Photography

Фото: iStock/AB Photography

Радиационная обстановка на территории Запорожской АЭС после атаки беспилотника ВСУ находится в норме. Об этом сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук в видеокомментарии для телеканала «Звезда».
Ранее в субботу сообщалось, что украинский дрон атаковал дорогу, по которой передвигаются сотрудники станции. Никто не пострадал, однако в пресс-службе указали на прямую угрозу безопасности персонала и самой Запорожской АЭС.

Черничук заявил, что ВСУ опять предприняли попытку совершения теракта, а также создали угрозу физической безопасности персоналу и ядерной безопасности ЗАЭС.



После обследования станции нарушений условий безопасной штатной работу не обнаружили, персонал продолжает обслуживать АЭС. Радиационная обстановка находится в пределах нормы.

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#запорожская аэс
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#опасность
Журналист Боуз: Переговоры невозможны, пока ВСУ находятся на территории России
17 августа 2024, 13:36

Фото: istockphoto/Diy13

Переговоры между Москвой и Киевом невозможны до тех пор, пока на российской территории находятся украинские солдаты. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз.
На своей странице в социальной сети Х он назвал шанс на проведение переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта в текущих условиях «абсолютно нулевым». По мнению репортёра, те на Западе, кто надеется на переговоры в сложившихся обстоятельствах, просто совершенно не знает русских. Пока хоть один украинский солдат находится на российской земле, никакие переговоры невозможны, заключил Боуз.

Украинские подразделения вторглись на территорию Курской области утром 6 августа. По оценке командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апты Алаудинова, численность противника составляла до 12 тысяч человек. В настоящее время продвижение противника остановлено.

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#курская область
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Кадыров опубликовал видео допроса взятого в плен бойца «Азова»*
17 августа 2024, 13:25

Фото: iStock/Diy13

Замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алудинов допросил взятого в плен боевика украинского подразделения «Азов»*. Соответствующее видео в своём Telegram-канале опубликовал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
Ранее Алаудинов сообщил, что за последние два дня на Курском направлении были взяты в плен несколько солдат ВСУ, включая бойца «Азова»*.

Кадыров написал, что боец ВСУ не по собственному желанию попал в российский плен, а во время боевых действий с российскими военными. В ходе допроса он, понимая отношение России к его батальону, попытался выкрутиться.


Также глава Чечни, ссылаясь на заявление Алаудинова подчеркнул, что ситуация в Курской области каждый день оборачивается в пользу ВС РФ, о чём также свидетельствует растущее число пленных.

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*батальон признан террористическим и запрещён на территории России
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#военные
#рамзан кадыров
#курская область
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В Киеве звучит воздушная тревога
17 августа 2024, 13:14

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В Киеве объявили воздушную тревогу. Об этом сообщается на официальном ресурсе для оповещения населения.
Напомним, что воздушная тревога также неоднократно звучала на территории Украины накануне, в пятницу. Сирену сначала включали в Днепропетровской и Николаевской областях.

После этого ракетная опасность объявлялась в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях.

Ранее в этот день командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов рассказал об активно сдающихся в плен украинских военных на Курском направлении. Его последнее заявление свидетельствует о взятии в плен ещё двух солдат.

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#всу
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Секретные мирные переговоры Москвы и Киева были сорваны атакой ВСУ под Курском
WP пишет о секретных мирных переговорах, сорванных атакой ВСУ на Курскую область
17 августа 2024, 12:45

Фото: iStock/Diy1

Россия и Украина в этом месяце должны были отправить свои делегации в Катар для проведения секретных мирных переговоров, однако они были сорваны операцией ВСУ в Курской области. Об этом сообщает The Washington Post.
Отмечается, что Катар должен был выступить в качестве посредника на этой встрече. Однако после атаки ВСУ в российском регионе Москва приостановила процесс.

При этом уточняется, что переговоры не были отменены, их лишь отложили на неопределённое время.

Источники газеты подчеркнули, что в ходе планировавшихся переговоров стороны должны были прийти к взаимопониманию по соглашению о прекращении конфликта и договориться не атаковать энергетические объекты друг друга в течение двух месяцев.

Напомним, что представители России и Украине не проводили очных встреч с 2022 года, после неудачных переговоров в турецком Стамбуле.

При этом в администрации президента Украины Владимира Зеленского отказ от проведения саммита объяснили ситуацией на Ближнем Востоке, а не действиями ВСУ.

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#всу
#курская область
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Российский «Искандер» уничтожил два ЗРК Patriot под Днепром — видео
Российский «Искандер» уничтожил два ЗРК Patriot под Днепром
17 августа 2024, 12:35

Фото: istockphoto/Maikel de Vaan

Расчёты российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожили две установки зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot производства США. Они базировались в Днепропетровской области.
Пресс-служба министерства обороны РФ опубликовало видеозапись, на кадрах которой можно увидеть, как аэроразведка обнаружила американскую зенитную систему в момент пуска противоракет. Это произошло в районе населённого пункта Любимовка в Днепропетровской области. Координаты целей были переданы ракетчикам, после чего по ним отработали «Искандеры».

Судя по характерным множественным разрывам, при атаке была применена кассетная боевая часть. Это позволило накрыть одним залпом больший участок территории. В результате были уничтожены две пусковые установки ЗРК Patriot, а также радиолокационная станция AN/MPQ-65.







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#служба
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ВСУшник-мародёр записал очередное видео с разграблением магазина в Судже
Боец ВСУ, мародёрствующий в Судже, записал новое видео о разграблении магазина
17 августа 2024, 12:18

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Боец ВСУ, занимающийся мародёрством в Судже, записал очередной видеоролик с разграблением российского магазина. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
Украинский боец-тиктокер уже выкладывал подобные видеоролики из курской Суджи. На сей раз он представил себя в роли продавца, который сидит за кассой российского супермаркета и «пробивает» товары своему сослуживцу. Тот, в свою очередь, спрашивает, можно ли оплатить покупку гривнами, на что ему с насмешкой отвечают, что, конечно же, можно.

В конце видео ВСУшник засыпал себе в рот целую горсть конфет.

Однако, судя по комментариям подписчиков, шутка не удалась. Многие пользователи осудили бойца за мародёрство и съёмку таких видео, указав на то, что это портит «облик украинского солдата».

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Алаудинов сообщил о сдаче в плен ещё двух солдат ВСУ на Курском направлении

ВСУ отправили в Курскую область бойцов с месяцем подготовки
#всу
#военные
#грабёж
#курская область
#товары
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Алаудинов: В Курской области истощаются резервы ВСУ
17 августа 2024, 12:18

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

На любом участке, где появляется украинская военная техника, она тут же превращается в металлолом российскими бойцами. Таким образом, резервы противника, забрасываемые в Курскую область, постепенно истощаются.
Об этом в беседе с РИА Новости рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. По его словам, ВСУ постоянно предпринимают попытки прорыва на разных участках, не прекращая атаки ни днём, ни ночью. Однако все они успешно отражаются российскими бойцами, а противник несёт потери.

Украинские войска вторглись на территорию Курской области шестого августа. По словам командира «Ахмата», в прорыве было задействовано до 12 тысяч боевиков. В настоящее время продвижение противника остановлено. Алаудинов охарактеризовал боевую обстановку в регионе как «рабочую».

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#новости
#всу
#рф
#курская область
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Трое мирных жителей пострадали при ударе ВСУ по городу Шебекино
17 августа 2024, 12:13

Фото: istockphoto/Mikhail Dmitriev

Артиллеристы ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области. В результате ранения получили трое мирных жителей.
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что пострадали две женщины и мужчина. Они получили минно-взрывные травмы и контузию. Медицинскую помощь пострадавшим оказали на месте, от госпитализации все трое отказались, добавил руководитель областной администрации.

Губернатор также сообщил, что один из снарядов угодил в частный дом. В результате у здания повреждена крыша, выбиты окна и посечён осколками фасад. Ещё в одном частном домовладении взрыв разрушил забор, а осколки повредили припаркованный автомобиль. Кроме того, имеются локальные повреждения на линии электропередачи, добавил Гладков.

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Алаудинов: ВСУ круглосуточно предпринимают попытки прорыва в Курской области
17 августа 2024, 11:39

Фото: istockphoto/Leestat

Мобильные группы ВСУ круглосуточно предпринимают попытки прорвать российскую оборону в Курской области. Части Вооружённых сил РФ успешно пресекают эти попытки.
Об этом в разговоре с ТАСС рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. Он подчеркнул, что обстановка в зоне боевых действий находится под контролем российских войск, а все попытки противника организовать прорыв своевременно пресекаются.

Украинские войска вторглись на территорию Курской области шестого августа. По словам командира «Ахмата», численность противника составляла 12 тысяч человек. В настоящее время продвижение ВСУ остановлено. Алаудинов назвал обстановку в регионе «вполне рабочей».

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#всу
#рф
#курская область
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