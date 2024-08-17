Директор ЗАЭС рассказал о радиационной обстановке после атаки беспилотника ВСУ

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Радиационная обстановка на территории Запорожской АЭС после атаки беспилотника ВСУ находится в норме. Об этом сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук в видеокомментарии для телеканала «Звезда».
Ранее в субботу сообщалось, что украинский дрон атаковал дорогу, по которой передвигаются сотрудники станции. Никто не пострадал, однако в пресс-службе указали на прямую угрозу безопасности персонала и самой Запорожской АЭС.
Черничук заявил, что ВСУ опять предприняли попытку совершения теракта, а также создали угрозу физической безопасности персоналу и ядерной безопасности ЗАЭС.
После обследования станции нарушений условий безопасной штатной работу не обнаружили, персонал продолжает обслуживать АЭС. Радиационная обстановка находится в пределах нормы.
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Черничук заявил, что ВСУ опять предприняли попытку совершения теракта, а также создали угрозу физической безопасности персоналу и ядерной безопасности ЗАЭС.
После обследования станции нарушений условий безопасной штатной работу не обнаружили, персонал продолжает обслуживать АЭС. Радиационная обстановка находится в пределах нормы.
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Анастасия Чинкова