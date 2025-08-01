Linkiesta: сын Валентины Матвиенко уже несколько лет живет на вилле в Италии

01 августа 2025, 16:36

Сергей и Валентина Матвиенко (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Сын спикера Совфеда Валентины Матвиенко уже несколько лет проживает на вилле в Италии. Об этом сообщают местные СМИ.