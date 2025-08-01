Linkiesta: сын Валентины Матвиенко уже несколько лет живет на вилле в Италии
Сын спикера Совфеда Валентины Матвиенко уже несколько лет проживает на вилле в Италии. Об этом сообщают местные СМИ.
По данным издания Linkiesta, Сергей Матвиенко совместно с супругой Юлией проживает на вилле в городе Пезаро. В ходе расследования выяснилось, что недвижимость приобрели в 2009 году, когда Матвиенко была губернатором Санкт-Петербурга. После вилла была зарегистрирована в итальянском фонде Dominanta, который не ведет никакой деятельности. Матвиенко с покупкой жилья помог адвокат и консул России в Анконе Марко Джинези.
К тому же расследование показало, что сейчас Матвиенко владеет итальянским налоговым номером «формально активным в области IT». В издании утверждают, это лишь «символически», так как в противном случае можно потерять право на проживание в Италии.
Также утверждается, что Сергей перевел значительную часть средств семьи в Сан-Марино перед введением санкций ЕС против его матери. В издании заявили, что непрозрачность банковской системы в стране помогает спикеру Совфеда сохранить имущество вне России даже в текущей политической обстановке.
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