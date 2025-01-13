Россия обеспокоена желанием Трампа захватить Гренландию, заявила Матвиенко

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Россия обеспокоена желанием избранного президента США Дональда Трампа захватить Гренландию. Об этом сообщила председатель Совета федерации Валентина Матвиенко, слова которой приводит ТАСС.
Она подчеркнула, что за действиями Трампа стоит стремление Штатов усилить своё присутствие в Арктике, которая имеет для России большое стратегическое и геополитическое значение.
Матвиенко отметила, что Москву не могут не беспокоить такие планы Вашингтона. К тому же, реализация станет нарушением международного права, чего допустить нельзя.
Ранее эксперт в сфере международного права Кристиан Маркссен в интервью Tagesspiegel заявил, что удар США по Гренландии приведёт к концу НАТО.
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Матвиенко отметила, что Москву не могут не беспокоить такие планы Вашингтона. К тому же, реализация станет нарушением международного права, чего допустить нельзя.
Ранее эксперт в сфере международного права Кристиан Маркссен в интервью Tagesspiegel заявил, что удар США по Гренландии приведёт к концу НАТО.
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Анастасия Чинкова