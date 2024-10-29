Лисакович назвал Николича великолепным тренером

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Бывший нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович высказался о работе под руководством Марко Николича, отметив, что тренер является великолепным профессионалом.
«Это великолепный тренер. Сколько он молодых подтянул в главную команду. Ребята дебютировали, прогрессировали. Вот так работает клуб с молодёжью. Николичу было всё равно на то, у кого какая зарплата и какие регалии – у Марко на поле выходили те, кто мог быть полезным здесь и сейчас. Николич – один из тех, кто повлиял на меня, на видение футбола и отношение к делу», – поделился в беседе с Metaratings.ru Лисакович.
Ранее бывший футболист и тренер красно-белых Валерий Гладилин заявил, что основной задачей нынешнего главного тренера «Спартака» Деяна Станковича является определение состава команды.
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