Журова сделала неожиданное заявление о пользе Мостового в Госдуме

Светлана Журова (Фото: РИА Новости/Мария Девахина)
Депутат Светлана Журова заявила, что готова помочь бывшему футболисту сборных СССР и России Александра Мостового при прохождении стажировки в Госдуме.
Она отметила, что такой человек, как Мостовой, был бы очень полезен в законодательном органе страны.
Ранее депутат Государственной Думы Светлана Журова высказалась о переходе бывшего футболиста «Барселоны» Миралема Пьянича в ЦСКА. Она пояснила, что болельщики в первую очередь обращают внимание на то, как играет спортсмен, а не на то, что он говорит.
Читайте также:
В ГД оценили переход Пьянича в ЦСКА
Манфред Угальде: Жозе может принести «Спартаку» большую пользу
Валуев положительно оценил попадание футболиста Глушенкова в список сборной РФ
«Мостовой был бы полезен в Госдуме, но захочет ли быть депутатом, это вопрос. Но в любом случае, пройти стажировку будет полезно. Я Сашу очень хорошо знаю. И готова ему все рассказать, показать и объяснить», – пояснила в беседе с «РБ Спорт» Журова.
Ранее депутат Государственной Думы Светлана Журова высказалась о переходе бывшего футболиста «Барселоны» Миралема Пьянича в ЦСКА. Она пояснила, что болельщики в первую очередь обращают внимание на то, как играет спортсмен, а не на то, что он говорит.
Читайте также:
В ГД оценили переход Пьянича в ЦСКА
Манфред Угальде: Жозе может принести «Спартаку» большую пользу
Валуев положительно оценил попадание футболиста Глушенкова в список сборной РФ
Мелисса Тимофеева