Журова сделала неожиданное заявление о пользе Мостового в Госдуме

Игроки «Динамо» Ярослав Гладышев, Денис Макаров и Лука Гагнидзе забили по одному голу. Из самарской команды по мячу забили Бенхамин Гарре, Илья Шапонов и Томас Гальдамес.

«Бело-голубые» оказались на втором месте в турнирной таблице группы «А», набрав одиннадцать очков. У проигравшей команды «Крылья Советов» осталось два очка. Немного ранее команда потеряла возможность выйти на плей-офф.

Сборная московской команды «Динамо» встретится на футбольном поле с «Локомотивом» на матче в плей-оффе в рамках Пути РПЛ.

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В гостевом поединке в Самаре «Динамо» выиграл футбольный матч у «Крылья Советов» со счётом 6:3, сообщает «RT».