«Пришли, схватили и ушли»: Лукашенко назвал Трампа, Макрона и Мерца временщиками

18 апреля 2026, 13:13

Лукашенко назвал Макрона и Мерца временщиками, которые «пришли, схватили и ушли»

Французский и немецкий лидеры, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц, — временщики, которые «пришли, схватили и ушли». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT, которое доступно на сайте телеканала.





По его словам, в этом основа политики лидеров Евросоюза — они не думают о своем народе. Лукашенко отметил, что среди западных политиков существует «определенная зависть друг к другу», и далеко не у каждого из них найдется «хотя бы 60 процентов поддержки населения». Он также назвал временщиком президента США Дональда Трампа.

«Они нас когда-то учили — Россию, нас, Казахстан, Украину, другие страны, а сейчас они к нам должны приезжать учиться и делать соответствующие выводы», — добавил белорусский лидер.