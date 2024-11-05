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Вандалы повредили 53 могилы на кубанском кладбище

Фото: iStock/ vyasphoto

Фото: iStock/ vyasphoto

На Кубани объявили в розыск вандалов, которые осквернили более 50 надгробий на кладбище, информирует региональное управление МВД.
Вандализм произошёл на кладбище в Тихорецком районе Краснодарского края.

«Около 10:00 в ОМВД России по Тихорецкому району поступило сообщение о повреждении могил на кладбище в станице Архангельской. Следственно-оперативная группа, работавшая на месте происшествия, зафиксировала 53 факта повреждения надгробных сооружений», — рассказала пресс-служба управления МВД.



Правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело по факту осквернения могил. Личности правонарушителей полиция ещё не установила.

Ранее в подмосковном посёлке Уваровка мужчина случайно обнаружил тайное детское кладбище. На участках погребены воспитанники местного интерната для детей с особенностями в развитии.

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#полиция
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#вандализм
#кладбище
#происшествия
#служба
#краснодарский край
В России восьмиклассник избил стулом пришедшего в первый день на работу учителя
В Саратове восьмиклассник избил пришедшего в первый день на работу учителя
05 ноября 2024, 18:30

Фото: iStock/Zhang Shu

В Саратове восьмиклассник избил учителя физики, который в первый день пришел на работу в школу №90. Об этом пишет Telegram-канал «Новости Саратова и области».
Уточняется, что педагог начал трепать одного из юношей за воротник, после чего забрал у него рюкзак. За школьника заступился его одноклассник.

Он хотел вернуть вещь, в результате чего между ним и учителем завязалась словесная перепалка. В итоге мужчина бросил в восьмиклассника рюкзак, а тот в ответ ударил педагога стулом. Иные подробности в настоящее время не раскрываются.

Ранее сообщалось, что в одной из лучших школ российский столицы затравили и избили 14-летнего подростка. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#педагог
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#школа
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Смешной приговор: двухлетняя девочка с Кубани не вернулась из детского сада, кто виноват в гибели малышки
05 ноября 2024, 17:51

Фото: istockphoto / eranicle

9 сентября 2019 года в детском саду в Краснодаре произошла трагедия: двухлетняя девочка погибла из-за упавшего на неё дерева. Подробнее о происшествии расскажет «Радио 1».

Трагедия в Краснодарском детском саду


К маю 2021 года после трагедии в детском саду №48 в Краснодаре, где упавшее дерево привело к гибели двухлетней девочки, пройдёт уже полтора года, из которых год — судебные процессы.

Ответчиками по делу являются заведующая дошкольным учреждением и представитель администрации. Согласно решению суда, именно они признаны виновными в смерти ребёнка, о чём сообщил Краснодарский краевой суд.

9 сентября 2019 года во время прогулки в детском саду двух детей и воспитателя упало дерево. Выжили все, кроме двухлетней Вики Чередниченко. У девочки была открытая черепно-мозговая травма, спасти её было практически невозможно.

О случившемся в детском саду мама маленькой Вики узнала из родительского чата в мессенджере.

«В эту группу ходит мой младший ребенок. Все случилось в момент, когда мой супруг привез сына в детский сад. Почти всех ребят завели на закрытую веранду, чтобы они играли под навесом, но несколько детей просто не успели зайти», — сообщила «Комсомольской правде» — Кубань» мама одного из детсадовцев Ирина.
Во время расследования провели множество экспертиз. Внимание правоохранителей привлёк каштан. После трагедии департамент образования сообщил, что дерево было живым и безопасным, однако родители девочки считают, что каштан был гнилым, но никто не стал обращать на это внимание.

«Родители других детей говорили, что раньше с этого дерева уже падала ветка. Но никто не придал этому особого значения. Дерево давно должны были спилить, оно уже трухлявое, ему 50-60 лет!», — рассказал «Комсомольской правде» — Кубань» отец погибшей Виктор Чередниченко.
Позже выяснилось, что дерево действительно было аварийным и его ствол прогнил почти на 90%.

Тем не менее, по мнению следователей, заведующая детским садом не приняла необходимых мер для проведения обследования и своевременного удаления опасного каштана.

«Кроме того, главным специалистом департамента городского хозяйства и ТЭК администрации Краснодара в марте 2018 года проводилось обследование зеленых насаждений дошкольного учреждения, в том числе и указанного дерева. Согласно заключению эксперта уже на тот момент каштан был аварийным. Но обвиняемый посчитал, что состояние дерева удовлетворительное», — отметили в СУ СК по региону.


Фото: istockphoto / FotoDuets

Суд


В результате расследования прокуратура передала в суд уголовное дело, фигурантами которого стали представитель городской администрации и бывшая заведующая детским садом. Им предъявлены обвинения в причинении смерти по неосторожности, причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, а также в халатности, повлёкшей по неосторожности смерть человека.

В зале суда никто из обвиняемых так и не признал свою вину.

Эксперт, изучавший сруб аварийного каштана, дважды участвовал в судебном процессе. Сотрудник мэрии пытался оспорить выводы специалиста, но обвинение не ставило под сомнение его квалификацию. Оказалось, что дерево на 90% поражено трутовиком, что вызвало его аварийное состояние.

27 мая 2021 года Ленинский районный суд Краснодара наконец принял решение по резонансному делу.

Экспертиза показала, что на момент падения дерево было живым, но аварийным и нуждалось в немедленном удалении. В 2018 году состояние дерева уже было признано аварийным, но ответственным сотрудником это было проигнорировано.

Заведующая детским садом, в свою очередь, не предприняла необходимых мер для проверки состояния зелёных насаждений на территории учрежденияСуд признал заведующую детским садом виновной. Её приговорили к 1,5 годам колонии-поселения и лишили права работать с детьми на два года.

Сотрудника администрации вынесли наказание в виде ограничения свободы, но из-за истечения срока давности дела, он был освобождён от уголовной ответственности.

«Когда вынесли приговор, нас с женой он вообще не порадовал, он смешной даже. На апелляцию они сразу подали, потому что не согласны с приговором — заведующая считает, что очень жесткий приговор для нее», — прокомментировал Чередниченко.

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Убила сына за съеденный виноград: что стало с опекуншей, обвиняемой в убийстве шестилетнего Далера Бобиева
#суд
#детский сад
#ребёнок
#трагедия
#проверки
#смерть
#уголовное дерево
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Убила сына за съеденный виноград: что стало с опекуншей, обвиняемой в убийстве шестилетнего Далера Бобиева
05 ноября 2024, 16:28

Далер Бобиев (Фото: «ЛизаАлерт»)

26 июня 2023 года опекун Далера Бобиева Вероника Наумова обратилась в правоохранительные органы с заявлением о его пропаже. Она сообщила, что ребёнок ушёл из дома и не вернулся. Исчезновение мальчика вызвало широкий общественный резонанс, и дело стало одним из самых громких и скандальных в стране. Как получилось, что родители, которые приняли ребёнка в свою семью, стали главными обвиняемыми по этому делу и как продвигается ход расследования расскажет «Радио 1».

История исчезновения Далера Бобиева


Далер Бобиев пропал ранним утром в понедельник, 26 июня, в районе Вторчермета в Екатеринбурге. Опекун мальчика Вероника Наумова первой сообщила о его исчезновении.

Многодетная мать рассказала следователям, что видела ребёнка вечером перед его пропажей, но не знала точно куда он ушёл.

Полицейские и волонтёры, включая поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» начали поиски мальчика. К ним присоединились кинологи с собаками и местные жители, которые прочёсывали город в надежде найти Далера живым. Листовки с фотографией пропавшего малышка были расклеены повсюду.

На второй день расследования Вероника Наумова поделилась информацией о том, что Далер страдает психическим заболеванием и находится под влиянием своего вымышленного друга. Кроме того, она заявила, что мальчик чуть не убил свою сестру, которая воспитывалась с ним в одном детском доме.

«У него было подозрение на шизофрению. У него есть воображаемый друг, который говорит ему, что делать. То он положил руки на обогреватель, то еще что-то. Ну, такие моменты уже были у нас. Разные случаи», — рассказывала Наумова.
Также она сообщила, что ребёнок проживал в одной комнате со своим старшим братом, родным сыном Наумовой. Именно брат, по словам Вероники, первым обнаружил пропажу мальчика.

Наумова призналась, что хотела вернуть Далера обратно в детский дом, но не успела — мальчик исчез.

Показания близких Наумовой сразу привлекли внимание следственных органов. Правоохранительные органы были озадачены тем фактом, что Наумова, которая знала своего приёмного сына как свои пять пальцев, не сразу призналась в особенностях его психики. В то время силовики даже не подозревали, насколько они были близки к разгадке таинственного исчезновения.

Другая версия случившегося


На следующий день у следствия появились новые версии исчезновения Бобиева. По словам Наумовой, неблагополучные родители Далера и его сестры, бросившие их в детском доме, могли забрать сына обратно. Наумова вспомнила, что за несколько дней до исчезновения мальчика к нему на улице подошла странная женщина, которая предлагала ему сбежать.

27 июня в квартире биологической матери ребёнка провели обыск. Сотрудники правоохранительных органов приложили максимум усилий, чтобы обнаружить любую информацию, способную привести к спасению шестилетнего ребёнка.

«Вот они только что от меня ушли. Все пересмотрели у нас дома, обыск был. Перевернули всё: диван, шифоньер, все вещи вытряхнули. У свекра тоже в диван заглядывали.Я очень переживаю, все-таки родной сын!», — рассказывала женщина.
При этом она призналась, что злоупотребляла алкоголем и жизнью родного сына не интересовалась.

Также стало известно, что биологический отец мальчика Худжановиддин Бобиев отбывает наказание и не знал о пропаже сына.

Фото: iStock/eugenekeebler

Поиски мальчика закончены


На вторые сутки мальчика искали уже более 1500 человек, среди которых были оперативники, тщательно изучавшие заброшенные здания и открытые люки в разных частях города.

Вечером стало известно о задержании Вероники Наумовой по подозрению в причастности к исчезновению ребёнка. В 23 часа участники поисковой операции разошлись по домам.

Утром, на третий день поисков, ужасающую правду о судьбе Далера раскрыли всему городу: мальчика нашли мёртвым в гараже его опекунов. Ребенка спрятали в сумке, полагая, что так его не найдут.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что к тому времени Далер был мёртв уже полгода.

Детали гибели Далера Бобиева


В 2019 году Наумова и её муж Александр решили взять под опеку Далера и его сестру.

Всего в семье Наумовых было шестеро детей, из которых трое — родные. Изначально Наумова планировала оформить опеку только над сестрой Далера, но работники детского дома убедили её не разлучать детей.

На многочасовых допросах Наумова призналась в преступлении, а на допросах выплывали всё более страшные подробности.

Один из воспитанников этой семьи, который ушёл из дома сразу после достижения совершеннолетия, рассказал о жестоком обращении со стороны опекуна. Женщина била мальчика и наказывала за малейшие проступки.

«В подвал спускала голого, кипятком из лейки поливала, шокером била. Она всем говорила, якобы Далера его воображаемый друг Костя заставлял руки класть на обогреватель. На самом деле это она ему руки клала и так держала. Это был масляный обогреватель, который сильно жжется. Так она его наказывала за то, что воровал еду. Он недоедал, ходил ночью к холодильнику. Ее это бесило», — рассказал воспитанник семьи.
Кроме того, он рассказал, что диагноз Далера — ложь.

«Она хотела оформить инвалидность Далеру, а для этого нужен был серьезный диагноз. Тогда она внушила Далеру, что у него есть воображаемый друг Костя. Ей было выгодно, чтобы мальчика признали невменяемым. Вероника кусала его и говорила, что это сделал его друг Костя».
По словам сестры Далера, в тот злополучный вечер мальчик без разрешения съел виноград. Это очень сильно разозлило Веронику, и она жестоко избила его большим железным рожком для обуви.

Сама Наумова заявляет, что незадолго до обращения в полицию у них произошёл трагический случай: она купала Далера в ванне, но отвлеклась, а когда вернулась, обнаружила, что мальчик перестал дышать.

Женщина призналась, что испугалась, что потеряет остальных детей. Она знала о предстоящей проверке и решила инсценировать несчастный случай. Но экспертиза показала, что ребёнок умер ещё несколько месяцев назад.

Дети Наумовой признались, что Вероника часто связывала мальчика и потапливала в ванной, таким образом вымещая на нём всю свою злость и неприязнь.

«В тот день всё было так же. Она последняя, кто видел маленького мальчика живым. Видимо, когда топила, перестаралась. Далер потерял сознание. Скорую она вызывать не стала и научила детей, что говорить», — рассказали в E1.RU.

Суд над Вероникой Наумовой


26 августа 2023 года Свердловский областной суд в Екатеринбурге начал рассмотрение дела об убийстве Далера Бобиева Вероникой Наумовой. Много месяцев женщина провела в СИЗО и регулярно просила изменить меру пресечения на домашний арест, но суд отказал.

Кроме того, Наумова готова вернуть пособия, полученные после смерти Далера, но отрицает свою вину в убийстве.

«Когда человек извиняется, он чувствует свою вину, значит, он причастен. Я очень переживаю за произошедшее. Мне тяжело от этого. Извиняться я могу только за то, что я не уберегла его. Но своей вины именно в смерти я не чувствую, потому что ее просто нет», — заявила Наумова.

14 июня 2024 года Следственный комитет предъявил Веронике Наумовой, её мужу и племяннику мужа окончательное обвинение.

Их обвиняют в следующих преступлениях:

  • умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ребёнка, истязание группой лиц в отношении двух малолетних;
  • незаконное лишение свободы ребёнка;
  • вовлечение ребёнка в совершение тяжкого преступления путём угроз;
  • неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка, соединённое с жестоким обращением;
  • мошенничество при получении выплат;
  • убийство ребёнка с особой жестокостью и по мотивам национальной ненависти.
Согласно данным следствия, Наумова изолировала мальчика, не позволяя ему покидать дом, общаться с другими детьми и ходить в детский сад.

Кроме того, она кусала ребёнка, чтобы он сошёл с ума.

В последний день жизни малыша в декабре 2022 года Наумова жестоко его избила и убила в ванной. Затем она спрятала тело Далера в сумке и отнесла в гаражный комплекс.

Похороны Далера


Похороны Далера Бобиева состоялись в начале июля. На церемонии присутствовали около 300 человек, среди которых были родственники, представители разных религиозных общин и сотрудники правоохранительных органов.

«Мы собрались здесь, чтобы проводить Далера по мусульманским обычаям и поддержать его семью в этот тяжелый день», — сказал двоюродный брат Далера Шамсутдин Бобиев.
Мальчика похоронили на мусульманском кладбище в Горном Щите.

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#похороны
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Воры вынесли всё сливочное масло из екатеринбургского магазина
Baza: В Екатеринбурге воры вынесли из магазина сливочное масло на 100 тыс. руб.
05 ноября 2024, 16:12

Фото: iStock/ YelenaYemchuk

Двое неизвестных проникли в магазин молочной продукции в Екатеринбурге и украли из него всё имеющееся сливочное масло, сообщает Телеграм-канал Baza.
Кража произошла в ночь на 5 ноября на улице Тверитина в Екатеринбурге. Двое мужчин в масках залезли в магазин, забрали найденное сливочное масло и скрылись. Ограбление длилось около двух минут. Один из грабителей также взял из магазина несколько молочных коктейлей.

Владельцы торговой точки рассказали, что ущерб за украденный продукт составил 100 тысяч рублей. Правоохранительные органы уже разыскивают правонарушителей. Директор магазина просил оповестить его, если кто-то в городе станет продавать с рук их сливочное масло.

Ранее сообщалось, что в Россию прибыло 90 тонн сливочного масла из ОАЭ. Его везли на кораблях через Иран и Каспийское море.

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#масло
#ограбление
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Россиянка заказала убийство сына по мотивам криминальных сериалов
kp.ru: москвичка заказала убийство сына, насмотревшись криминальных сериалов
05 ноября 2024, 15:44

Фото: iStock/aruba200

Москвичка заказала убийство сына, насмотревшись криминальных сериалов. Об этом сообщает kp.ru.
68-летняя пенсионерка решила избавиться от сына, который требовал от нее вернуть ему две его квартиры. Выяснилось, что недвижимость он сам переписал на мать во время отбытия им 16-летнего срока за незаконный сбыт наркотиков. За этот период мать успела продать две из четырех квартир сына. При этом, по мнению мужчины, женщина сильно продешевила при продаже недвижимости.

Регулярные ссоры из-за жилья подтолкнули пенсионерку к решению убить сына. В этом ей вызвалась помочь подруга, которая продавала мясо на рынке. Она уговорила знакомого силовика стать киллером, пообещав ему за преступление миллион рублей. Подруге-заказчице посредница назвала сумму в два раза больше, прибавив еще один миллион за свои услуги.

Правоохранитель рассказал о поступившем ему заказе полицейским, которые инсценировали убийство. Сын старушки был поражен, что мать заказала его убийство и согласился подыграть оперативникам.

Гримеры нанесли ему на лицо следы крови, а силовики сфотографировали его лежащим на снегу. При передаче денег заказчица и посредница были задержаны.

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#убийство
#деньги
#квартиры
#пенсионерка
#женщина
#недвижимость
#мать
#услуги
#мужчина
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Мужчина, которому отказали в маникюре в Москве, обратился в Верховный суд
05 ноября 2024, 15:28

Фото: iStock/arsenisspyros

Уфимец, который подал иск против московского салона красоты «‎SODA» за отказ в проведении мужского маникюра, обратился в Верховный суд Республики Башкортостан. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что это решение стало результатом разбирательств, начавшихся после инцидента, произошедшего в октябре 2023 года.

Согласно материалам дела, истец записался на процедуру в салон, однако по прибытии ему было отказано в услуге без объяснения причин. Повторная попытка записаться через онлайн-систему также оказалась безуспешной, что побудило мужчину направить претензию в адрес салона с требованием возместить моральный вред. Однако ответчик отказался удовлетворить требования потребителя.

Калининский районный суд Уфы признал нарушение прав истца и частично удовлетворил его исковые требования. Суд обязал салон заключить публичный договор на оказание услуг в течение 15 дней и взыскал с него 1 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, а также 500 рублей штрафа за неудовлетворение требований потребителя.

Мужчина не согласился с решением суда и подал апелляционную жалобу. Судебное заседание в Верховном суде Республики Башкортостан назначено на 20 ноября 2024 года.

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#суд
#договор
#нарушение
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В результате конфликта у ночного клуба скончался российский хоккеист
Торточаков умер после драки около ночного клуба в Абакане
05 ноября 2024, 15:27

Фото: iStock/vchal

Нападающий хоккейного клуба «Металлург» Артем Торточаков скончался после инцидента, произошедшего около ночного клуба в Абакане. Об этом информирует РИА Новости.
По информации источников в правоохранительных органах, спортсмен был доставлен в медицинское учреждение, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

Сообщается, что в ночь на 3 ноября между Торточаковым и 25-летним местным жителем произошла ссора, которая переросла в драку. В ходе конфликта подозреваемый нанес хоккеисту несколько ударов по голове, что привело к серьезным травмам. Позже следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели спортсмена.

На официальной странице ХК «Металлург» в социальной сети «ВКонтакте» клуб выразил соболезнования и отметил, что Артем был не только талантливым игроком, но и добрым человеком, оставившим глубокий след в сердцах болельщиков и коллег.

Согласно данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти хоккеиста стала черепно-мозговая травма. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для выяснения всех обстоятельств трагедии.

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#уголовное спортсмен
#хоккей
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В Подмосковье заживо сгорел бывший замгубернатора Шеденков: он находился в доме с гостьей, что известно
05 ноября 2024, 15:07

Станислав Шеденков (Фото: официальный сайт Тульского землячества)

Бывший заместитель губернатора Тульской области Станислав Шеденков погиб в результате пожара на своей даче в Подмосковье. Его 72-летняя гостья смогла спастись, но, к сожалению, не смогла помочь Шеденкову выбраться из огня. Что известно об обстоятельствах трагедии расскажет «Радио 1».

Трагическая смерть Шеденкова


Вечером 4 ноября Шеденков находился на даче в Пушкинском городском округе вместе с гостьей. По данным «МК», личность женщины не раскрыта. Согласно предварительной информации, пожар мог возникнуть из-за искры, вылетевшей из камина.

Гостья Шеденкова спаслась, однако не смогла помочь бывшему политику выбраться из охваченного огнем дома. Пожарные обнаружили его тело с ожогами после ликвидации возгорания. Причины и обстоятельства произошедшего сейчас проверяются. Проводится в том числе судебно-медицинская экспертиза и пожарно-техническое исследование.

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Биография Шеденкова


Шеденков родился 4 сентября 1951 года в поселке Подлесный Тульской области в семье шахтера. После службы в армии он получил образование в НФ МХТИ имени Д.И. Менделеева. Затем работал инструктором по вопросам Добровольных народных дружин в городском исполкоме. В дальнейшем он возглавил Новомосковское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства, где проработал десять лет.

В декабре 1991 года Шеденков стал главой администрации Новомосковска и Новомосковского района. Под его руководством в городе были реализованы важные проекты, такие как строительство жилого дома для инвалидов — участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, реконструкция стадиона «Химик» и газификация района.

Позже Шеденков переехал в Москву и стал главой управы района Капотня, после чего получил должность заместителя перфекта Юго-Восточного административного округа. Чиновник в дальнейшем возглавлял Тульское землячество в столице.

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#подмосковье
#смерть
#пожар
#пожарные
#мужчина
#статьи
#тульская область
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На нефтеперерабатывающем заводе в Турции прогремел взрыв
NTV: на нефтеперерабатывающем заводе в Турции прогремел взрыв
05 ноября 2024, 14:16

Фото: iStock/dzika_mrowka

Взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в Турции. Об этом сообщает телеканал NTV.
Уточняется, что взрыв произошел на предприятии в Измите. На объект были направлены сотрудники экстренных служб, медики и силы безопасности.

На данный момент неизвестно, что послужило причиной ЧП и в какой части завода произошел взрыв.

Ранее сообщалось, что в Финляндии в понедельник, 4 ноября, раздался взрыв на заводе по изготовлению тарного картона. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#чп
#взрыв
#медики
#сотрудники
#турция
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