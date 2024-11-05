Вандалы повредили 53 могилы на кубанском кладбище

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На Кубани объявили в розыск вандалов, которые осквернили более 50 надгробий на кладбище, информирует региональное управление МВД.
Вандализм произошёл на кладбище в Тихорецком районе Краснодарского края.
Правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело по факту осквернения могил. Личности правонарушителей полиция ещё не установила.
Ранее в подмосковном посёлке Уваровка мужчина случайно обнаружил тайное детское кладбище. На участках погребены воспитанники местного интерната для детей с особенностями в развитии.
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«Около 10:00 в ОМВД России по Тихорецкому району поступило сообщение о повреждении могил на кладбище в станице Архангельской. Следственно-оперативная группа, работавшая на месте происшествия, зафиксировала 53 факта повреждения надгробных сооружений», — рассказала пресс-служба управления МВД.
Правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело по факту осквернения могил. Личности правонарушителей полиция ещё не установила.
Ранее в подмосковном посёлке Уваровка мужчина случайно обнаружил тайное детское кладбище. На участках погребены воспитанники местного интерната для детей с особенностями в развитии.
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Ольга Енгалычева