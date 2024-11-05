Вандалы повредили 53 могилы на кубанском кладбище

26 июня 2023 года опекун Далера Бобиева Вероника Наумова обратилась в правоохранительные органы с заявлением о его пропаже. Она сообщила, что ребёнок ушёл из дома и не вернулся. Исчезновение мальчика вызвало широкий общественный резонанс, и дело стало одним из самых громких и скандальных в стране. Как получилось, что родители, которые приняли ребёнка в свою семью, стали главными обвиняемыми по этому делу и как продвигается ход расследования расскажет «Радио 1».