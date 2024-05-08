Литовский премьер Шимоните заявила об отправке солдат на Украину для «учебной миссии»

Фото: istockphoto/AlxeyPnferov
Литва готова направить на Украину контингент своих военных для выполнения некоей «учебной миссии». По сообщению премьер-министра страны Ингриды Шимоните, правительство уже получило одобрение парламента.
Об этом сообщает со ссылкой на главу литовского Кабмина издание The Financial Times. Шимоните, впрочем, уточнила, что запрос на отправку такой миссии со стороны Киева пока не поступал. Она также справедливо опасается, что Россия воспримет такой шаг как провокацию.
Кроме того, по её словам, Вильнюс не будет депортировать на родину граждан Украины призывного возраста, так как это нарушает права и свободы человека. Однако Литва может отказать в праве на проживание тем, кто уклоняется от мобилизации, если киевские власти докажут это.
Читайте также:
На сайте президента Украины появилась петиция с просьбой пригласить войска стран Запада
CDS: НАТО на саммите озвучит решение по вводу войск на Украину
Стало известно, когда США введут войска на Украину
«Если мы примем в расчет реакцию России, то мы не можем отправить ничего», — сказала премьер-министр Литвы.
Кроме того, по её словам, Вильнюс не будет депортировать на родину граждан Украины призывного возраста, так как это нарушает права и свободы человека. Однако Литва может отказать в праве на проживание тем, кто уклоняется от мобилизации, если киевские власти докажут это.
Читайте также:
На сайте президента Украины появилась петиция с просьбой пригласить войска стран Запада
CDS: НАТО на саммите озвучит решение по вводу войск на Украину
Стало известно, когда США введут войска на Украину
Александр Бойцов