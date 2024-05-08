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Литовский премьер Шимоните заявила об отправке солдат на Украину для «учебной миссии»

FT: Парламент Литвы одобрил отправку войск на Украину «в учебных целях»
08 мая 2024, 11:10
Фото: istockphoto/AlxeyPnferov

Фото: istockphoto/AlxeyPnferov

Литва готова направить на Украину контингент своих военных для выполнения некоей «учебной миссии». По сообщению премьер-министра страны Ингриды Шимоните, правительство уже получило одобрение парламента.
Об этом сообщает со ссылкой на главу литовского Кабмина издание The Financial Times. Шимоните, впрочем, уточнила, что запрос на отправку такой миссии со стороны Киева пока не поступал. Она также справедливо опасается, что Россия воспримет такой шаг как провокацию.

«Если мы примем в расчет реакцию России, то мы не можем отправить ничего», — сказала премьер-министр Литвы.



Кроме того, по её словам, Вильнюс не будет депортировать на родину граждан Украины призывного возраста, так как это нарушает права и свободы человека. Однако Литва может отказать в праве на проживание тем, кто уклоняется от мобилизации, если киевские власти докажут это.

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#права
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#украина
Американский генерал призвал готовиться к страшным событиям
Генерал Холт: США грозят теракты из-за неконтролируемой миграции
08 мая 2024, 10:54

Фото: iStock/rarrarorro

Бывший бригадный генерал ВВС США Блейн Холт предупредил о возможных террористических актах в США из-за неконтролируемой миграции и бездействия Вашингтона, пишет Newsmax.
Он считает, что происходящее на университетских кампусах — лишь малая часть проблемы. Холт связывает угрозу терроризма с недостаточным контролем за иммиграцией, из-за которой иностранные конфликты могут проникнуть на территорию США.

Недавно Илон Маск также назвал нелегальную иммиграцию серьезной проблемой для страны, отметив, что процесс незаконного пересечения границы слишком прост. В то же время, протесты на кампусах престижных американских университетов оживились из-за израильской операции в секторе Газа и нового пакета помощи США Израилю.

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Польша подняла в небо авиацию из-за России
ВС Польши утверждают, что подняли авиацию на юго-востоке из-за активности России
08 мая 2024, 10:08

Фото: istockphoto/macky_ch

ВС Польши подняли в небо авиацию под предлогом «интенсивных» действий РФ. Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования польской армии в соцсети Х.
Отмечается, что в ночь на 8 мая была зафиксирована интенсивная деятельность дальней авиации России. Она связанна с ракетными ударами по объектам на Украине. Командование ВС сообщило, что в воздушном пространстве начали работать польские и союзнические самолеты.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предлагает создать европейскую «тяжелую бригаду» войск для быстрого реагирования на события в соседних с Европейским союзом регионах без участия США. По его словам, создание такой бригады позволит Евросоюз не просить США о предоставлении их возможностей в случае каждой чрезвычайной ситуации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#польша
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В Тбилиси готовятся беспорядки с участием украинцев
Спецслужбы Грузии: добровольцев с Украины готовят к беспорядкам в Тбилиси
08 мая 2024, 09:49

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Тбилиси готовятся митинги против законопроекта об иноагентах, в которых примут участие украинцы и грузинские добровольцы, воюющие на стороне ВСУ. Об этом говорится в заявлении Службы госбезопасности Грузии, пишет ТАСС.
Цель митингов, по информации агентства, состоит в том, чтобы захватить власть насильственным путем. Те лица, кто намерен принять участие в протестах, получают деньги из-за рубежа в виде криптовалюты.

Будущих участников митингов тренируют иностранные инструкторы. Провокаторам рассказывают, как противостоять правоохранителям и создать хаос в стране.

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CDS: НАТО на саммите озвучит решение по вводу войск на Украину
CDS: НАТО на саммите может объявить об отказе от ввода войск на Украину
08 мая 2024, 08:19

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

На июльском саммите может быть принята декларация с отказом от прямого вмешательства в военный конфликт на Украине, в частности, от ввода контингента войск альянса.
Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на проект документа. По данным издания, это решение Североатлантический альянс планирует принять и обнародовать на саммите, который пройдёт в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

«Никаких сапог на земле. Североатлантический альянс не будет отправлять солдат на Украину», — пишут авторы публикации.

Обозреватели издания также сообщают, что во время встречи в Вашингтоне председательство в Контактной группе по обороне Украины будет передано от министра обороны США к штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Таким образом, западные лидеры готовятся к смене курса, хотя стратегия вряд ли изменится, заключают авторы статьи.

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#сша
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#солдат
#украина
#саммит
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В Белом доме прокомментировали данные о попытке покушения на Зеленского
Белый дом: США обеспокоены сообщениями о попытке покушения на Зеленского
08 мая 2024, 08:15

Фото: iStock/lucky-photographer

Вашингтон обеспокоен информацией о попытке покушения на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга с журналистами.
Она отметила, что США рады тому, что попытка убийства была сорвана.
«Безусловно, мы рады, что потенциальная попытка убийства была сорвана», — заявила Жан-Пьер.

Напомним, о несостоявшейся попытке покушения на главу Украины прежде сообщила СБУ. В ведомстве рассказали, что им удалось задержать двух военнослужащих, которые предоставляли секретную информацию России. Кроме того, задержанные якобы занимались поисками приближенных к Зеленскому военных, чтобы те могли осуществить похищение главы государства, а в дальнейшем его убийство.

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#владимир зеленский
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Румыния готова обсудить вопрос передачи Украине ЗРК Patriot
08 мая 2024, 07:18

Фото: iStock/aapsky

Лидер Румынии Клаус Йоханнис готов обсудить вопрос передачи ЗРК Patriot Украине.
С таким заявлением президент выступил после встречи с главой США Джо Байденом в Вашингтоне, где он находится с рабочим визитом. Пресс-конференцию показывали на сайте президентской администрации.

Как отметил Йоханнис, он пообещал Байдену обсудить предоставление Украине системы Patriot в Верховном совете обороны страны. Также он попросил у Штатов дать взамен системы противовоздушной обороны страны.

Румыния и Штаты заключили контракт на приобретение семи комплексов Patriot. Четыре батареи нужны для ВВС, другие три — для сухопутных войск. Пока известно о поставке только двух комплексов.

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На встрече Макрона и Си Цзиньпина «русский торт» был заменён на черничный пирог

Кощунство и наглость: Слуцкий прокомментировал запрет символики Дня Победы в Германии

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#румыния
#сша
#россия
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Макрон во время встречи с Си Цзиньпином не стал «есть русского»
На встрече Макрона и Си Цзиньпина «русский торт» был заменён на черничный пирог
08 мая 2024, 02:21

Фото: РИА Новости / Ирина Калашникова

В ходе встречи президента Франции Эммануэля Макрона с председателем КНР Си Цзиньпином один из любимых десертов французского лидера не подали из-за его названия. Обл этом пишет Le Figaro.
Главы государства с супругами обедали на перевале Коль-дю-Турмале в Верхних Пиренеях, где планировалось угощение в видео торта из миндального печенья и пралине, который называется «русским».

Считается, что свое название десерт получил от рецепта, который, согласно легенде, пришел из Крыма.

«Его внешний вид, покрытый сахарной пудрой, также напоминает заснеженные равнины России», — пишет информагентство.
Но на фоне политической обстановки в мире с целью недопущения дипломатического скандала было принято решение заменить десерт на черничный пирог. Также лидерам стран подали традиционный местный суп и тушеную лопатку ягненка с ветчиной из черной свинины Бигорре.

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Си Цзиньпин унизил Макрона, игнорируя его при разговоре с фон дер Ляйен. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#франция
#эммануэль макрон
#си цзиньпин
#китай
#еда
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Кощунство и наглость: Слуцкий прокомментировал запрет символики Дня Победы в Германии
Слуцкий назвал запрет Берлином атрибутики Великой Победы подлым натиском
08 мая 2024, 02:09

Фото: сайт Кремля

Власти Германии, которые запретили использовать, связанную с Днем Победы, пользуются прокси-войной Запада против России на Украине. Такое мнение озвучил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий в Телеграм-канале.
Как утверждает политик, Берлин не первый раз предпринимает попытки «заретушировать» память о геноциде советского народа гитлеровской Германией.

«Полиция Берлина запретила демонстрацию атрибутики Великой Победы, а также исполнение песен и маршей военных лет. Кощунство и наглость — прямые отголоски обыкновенного фашизма», — написал депутат.
Ранее сообщалось, что полиция Берлина запретила флаги России, георгиевские ленты и остальную символику на церемонии ко Дню Победы на советских мемориалах. В немецкой полиции уточнили, что 8 и 9 мая на советские мемориалы около Берлина запрещено приносить флаг России, георгиевские ленты, символы «Z» и «V». Также запрещено носить военную форму или ее части, петь и проигрывать военные марши и песни.

До этого посольство России в Германии потребовало отмены запрета атрибутики ко Дню Победы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#лдпр
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США проводят крупные военные учения в Европе
Пентагон: США и их союзники в Европе начали крупные военные учения Astral Knight
08 мая 2024, 01:43

Фото: istock / Dzmitry Ryshchuk

Соединенные Штаты начали в Европе крупные противовоздушные и противоракетные военные учения Astral Knight 2024. Об этом проинформировала заместитель пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрина Сингх, передает ТАСС.
«Эти маневры являются частью крупномасштабных глобальных учений Министерства обороны США в 2024 году», — заявила представитель Пентагона.
Учения начались в понедельник, 6 мая, и будут длиться 2 недели. В них задействуют более 50 самолетов и других летательных аппаратов, а также 5 тысяч военнослужащих из США, Великобритании, Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.

Ранее Сингх заявила, что армия США расследует подробности поездки задержанного на территории Российской Федерации военнослужащего Гордона Блэка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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