Литва активизировала подготовку к «вторжению России»

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Литва начала активно готовиться к «вторжению России» в связи с чем принимает меры по укреплению мостов на границе с Калининградской области. Об этом сообщает издание «Политаналитика», ссылаясь на заявления главы Минобороны страны Лауринаса Касчюнаса.
Отмечается, что на мосту Панемуне – Советск, который проходит через реку Неман и является пограничным объектом между Литвой и Россией, появились бетонные укрепления. Так называемые «зубы дракона» в ближайшее время дополнят железными балками, которые закрепят на конструкциях переправы.
По словам Касчюнаса, работы по возведению идут по ранее подготовленному плану. Согласно нему, часть мостов на границе будет укреплена, а остальные подготовят к возможному разрушению.
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Анастасия Чинкова