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Литва активизировала подготовку к «вторжению России»

Литва готовится к «вторжению России», укрепляя мосты на границе с Калининградом
09 октября 2024, 13:36
Фото: iStock/Tofotografie

Фото: iStock/Tofotografie

Литва начала активно готовиться к «вторжению России» в связи с чем принимает меры по укреплению мостов на границе с Калининградской области. Об этом сообщает издание «Политаналитика», ссылаясь на заявления главы Минобороны страны Лауринаса Касчюнаса.


Отмечается, что на мосту Панемуне – Советск, который проходит через реку Неман и является пограничным объектом между Литвой и Россией, появились бетонные укрепления. Так называемые «зубы дракона» в ближайшее время дополнят железными балками, которые закрепят на конструкциях переправы.

По словам Касчюнаса, работы по возведению идут по ранее подготовленному плану. Согласно нему, часть мостов на границе будет укреплена, а остальные подготовят к возможному разрушению.

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#литва
#россия
#калининград
#граница
#оборона
«У них земля ушла из-под ног»: в Госдуме прокомментировали оскорбления Харрис в адрес Путина
Чепа: оскорбления Харрис в адрес Путина говорят о безысходности от неудач
09 октября 2024, 13:53

Фото: РИА Новости

Оскорбления, которые кандидат в президенты США Камала Харрис адресовала президенту России Владимиру Путину, раскрывают ее уровень интеллекта, считает Алексей Чепа, первый зампред комитета Госдумы по международным делам.
Чепа отметил, что такие высказывания указывают на психическое состояние и здоровье тех, кто критикует Путина. По его словам, западная политическая элита испытывает ярость из-за своих неудач.
«Это говорит о соответствующем интеллекте лиц, об их психическом состоянии, об их состоянии здоровья», — цитирует депутата «Лента.ру»

Депутат уверен, западные политики привыкли диктовать условия всему миру, но когда мир начал игнорировать их, они потеряли почву под ногами. Чепа охарактеризовал оскорбления, как безответственные и циничные. Он добавил, что нервозность, агрессия, ярость и ругань указывают на проблемы с психикой.

Ранее российское посольство в США также осудило слова Харрис, заявив, что они демонстрируют бессилие правящих кругов Вашингтона. Дипломаты подчеркнули, что грубая риторика стала привычной для американских политиков.

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#сша
#здоровье
#депутат
#мир
#посольство
#рф
#камала харрис
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«Тысячи людей на крючке»: Захарова раскрыла, как P. Diddy использует компромат в политике
Захарова: компромат с вечеринок P. Diddy используют для продвижения Украины
09 октября 2024, 13:31

Фото: сайт МИД РФ

Тысячи людей могут оказаться под угрозой после вечеринок, которые организовал рэпер и продюсер P. Diddy, его настоящим именем Шон Комбс. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Она отметила, что «количество компрометирующих материалов огромно». По ее словам, речь идет о тысячи людей, которые находятся «на крючке» из-за собранного на них компромата. Этот список формировался на протяжении двух десятилетий.

Захарова добавила, что эти данные могут использоваться для продвижения материалов по Украине, Венесуэле или Беларуси.

В качестве подтверждения Захарова обратила внимание на знаменитостей, которые высказывались о политике и международных отношениях. Например, Эштон Кутчер, который на снимке с Комбсом, выступал за ужесточение санкций против России. Еще одна участница вечеринок, певица Келли Осборн, публиковала в соцсетях посты в поддержку украинского режима.

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#певица
#данные
#захарова
#политика
#шоу-бизнес
#шпион
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В Иране требуют разрешить создание ядерного оружия из-за угрозы атак Израиля
В Иране депутаты обратилась с просьбой разрешить создание ядерного оружия
09 октября 2024, 13:25

Фото: iStock/Rainer Puster

Группа из 39 иранских депутатов обратилась в Высший совет нацбезопасности страны с просьбой разрешить создание ядерного вооружения из-за угрозы атаки Израиля. Об этом сообщил инициатор обращения парламентарий Хасанали Эхлаки Амири в беседе с местным порталом Didban Iran.
Отмечается, что иранские депутаты просят пересмотреть оборонную доктрину Ирана в области ядерного вооружения.

Документ на данный момент подписали 39 депутатов. Они объяснили, что такое требование было выдвинуто в связи с нарастающей угрозой атаки со стороны израильской армии. В настоящее время власти США и Израиля обсуждают вопрос нанесения ответных ударов по Ирану.

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#иран
#ядерное оружие
#производство
#депутаты
#документы
#совбез
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Депутат ГД Фёдоров предложил повысить подоходный налог для бездетных
09 октября 2024, 12:24

Депутат Государственной думы РФ Евгений Фёдоров предложил повысить ставку подоходного налога для тех, кто не имеет детей. Повышенный налог, согласно его идее, будут платить бездетные граждане России в возрасте от 25 до 50 лет.
Парламентарий уверен, что для граждан, не имеющих детей, ставка подоходного налога должна быть выше 13 процентов, передаёт URA.RU. По его словам, повышенная ставка в настоящее время уже обсуждается и рассчитывается. Фёдоров аргументирует такую меру тем, что бездетные россияне «не вкладываются в будущее, в том числе в своё личное будущее». За них это делают другие.

Дополнительные средства, полученные бюджетом за счёт повышенного подоходного налога для бездетных граждан, должны направляться на поддержку семей с детьми. Таким образом, произойдёт справедливое разделение граждан на тех, кто нуждается в поддержке и тех, за чей счёт эта поддержка будет оказываться, заключил депутат.

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#ставка
#депутат
#счёт
#налоги
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Блинкен отменил поездку в ФРГ на саммит «Рамштайн» вслед за Байденом
09 октября 2024, 12:02

Фото: iStock/rarrarorro

Госсекретарь США Энтони Блинкен отменил поездки в Германию и Анголу вслед за президентом страны Джо Байденом. Об этом сообщил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер в рамках брифинга.
Ранее сообщалось, что Байден решил отсрочить намеченную ранее поездку в Германию. Он собирается контролировать подготовку и меры реагирования на ураган «Милтон», траектория которого, как выяснилось, представляет угрозу.

«Госсекретарь планировал присоединиться к президенту в Германии и Анголе, но, учитывая этот перенос, он вернется в Вашингтон из Лаоса», — сказал Миллер.
Ранее сообщалось, что в Германии Байден посетит военную базу «Рамштайн», где 12 октября состоится саммит контактной группы по оказанию военной помощи Украине. Теперь встреча Зеленского со своим главным союзником не состоится, что ставит под сомнение целесообразность проведения очередного заседания контактной группы.

Таким образом, по данным журнала Der Spiegel, заседание в формате Рамштайн отложено из-за изменившихся планов поездок Байдена.

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#сша
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#запад
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Байден отменил визит в ФРГ и поставил под удар саммит по Украине «Рамштайн»
09 октября 2024, 11:53

Фото: сайт Белого дома

Президент США Джозеф Байден решил отсрочить намеченную ранее поездку в Германию. Он собирается контролировать подготовку и меры реагирования на ураган «Милтон», траектория которого, как выяснилось, представляет угрозу.
Об этом накануне сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Президент также намерен продолжать координацию действий по устранению последствий разгула стихии на юго-востоке США, где недавно бушевал ураган «Хелен», передаёт информационное агентство Reuters. Вслед за Байденом, поездку в Германию и Анголу отменил также госсекретарь США Энтони Блинкен.

Ранее сообщалось, что в Германии Байден посетит военную базу «Рамштайн», где 12 октября состоится саммит контактной группы по оказанию военной помощи Украине. Теперь встреча Зеленского со своим главным союзником не состоится, что ставит под сомнение целесообразность проведения очередного заседания контактной группы.

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#германия
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Венгерский оппозиционер пытался сорвать выступление Орбана в Европарламенте
09 октября 2024, 11:37

Фото: istockphoto/olrat

Выступление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Европарламенте попытался сорвать левый активист. Как выяснилось, это был член молодёжного крыла венгерской оппозиционной партии «Демократическая коалиция» Мартон Гекички.
Молодой человек весьма агрессивного вида ворвался в зал заседаний прямо во время выступления венгерского политика, сообщает газета Magyar Nemzet. Он успел выкрикнуть фразу: «За сколько вы предали свою страну, господин премьер-министр?» до того, как несколько секунд спустя его скрутили охранники. Они даже уронили оппозиционера на пол.

Орбан в этот момент выдержал паузу. После того, как охрана вывела смутьяна из зала, глава венгерского правительства продолжил свою речь, никак не прокомментировав инцидент. В публикации сообщается, что это не первая протестная акция Гекички, которые он регулярно устраивает на различных политических мероприятиях.

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В США назвали истинную причину отмены саммита по Украине
W&S: Зеленский отменил саммит по Украине, поскольку никто не захотел приехать
09 октября 2024, 11:32

Президент Украины Владимир Зеленский отметил саммит по Украине в ноябре, поскольку понимал, что он вряд ли соберёт много участников. Об этом экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен сообщил в статье для издания Weapons and Strategy.
Он отметил, что украинский лидер был вынужден отменить запланированное мероприятие из-за того, что никто не захотел на него приехать. Тем самым Зеленский показал, что не собирается проводить переговоры с Россией ни при каких обстоятельствах.

Также Брайен указал на то, что армия Украины начинает стремительно распадаться, поэтому Зеленскому приходится полагаться на неонацистские элитные бригады для обеспечения своей защиты.

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Запад передал Зеленскому «плохой сигнал»
Политолог Батюк назвал отмену визита Блинкена в ФРГ плохим сигналом Зеленскому
09 октября 2024, 11:31

Фото: iStock/ValleraTo

Отмена визита в Германию госсекретаря США Энтони Блинкена является нехорошим сигналом для Владимира Зеленского. Так считает глава центра Военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк, его слова передает РИА Новости.
Напомним, Блинкен отменил поездки в Германию и Анголу из-за переноса визитов президента США Джо Байдена в эти страны.

«Этот предлог для отказа от посещения "Рамштайна" выглядит забавно, поскольку государственный департамент США не занимается ликвидацией последствий стихийных бедствий. Это явный знак того, что и Байдену, и Блинкену просто нечего сказать по поводу выделения средств на снабжение Украины оружием. Это очень хороший нехороший сигнал для Зеленского», — считает Батюк.

По его словам, подобное решение можно объяснить приближением президентских выборов в США. Однако эксперт считает, что такие сигналы дают понять, что Вашингтон и после выборов будет уклоняться от выделения новых средств для Украины.

Батюк также предположил, что США после выборов будут толкать Киев к некоторым территориальным уступкам с целью завершить конфликт по корейскому сценарию.

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