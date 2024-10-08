РИА: Литва передаст Украине пять камуфляжных штанов из российского поезда

Фото: istock/Mikhail Strogalev
Литовские власти приняли решение передать Украине пять камуфляжных штанов, изъятых из почтового вагона поезда, следовавшего по маршруту Калининград — Москва.
Об этом сообщила таможенная служба Литвы на своем официальном сайте.
Напомним, в конце сентября литовские таможенники также конфисковали маскировочные сети из этого же маршрута.
Ранее сообщалось, что пассажирский поезд, следовавший по маршруту Москва – Калининград задержали на станции Кяна в Литве. В ходе проверки состава сотрудники охраны госграницы страны в двух вагонах обнаружили надписи, которые потребовали удалить.
Читайте также:
Литва изъяла из российского поезда маскировочные сети, чтобы передать их Киеву
В Литве призвали расстреливать за русские песни и фильмы
Прибалтика столкнулась с туристическим кризисом из-за СВО на Украине
«Во время досмотра почтового вагона поезда Калининград-Москва были обнаружены и изъяты пять единиц камуфляжных брюк, которые предположительно могут быть связаны с военной амуницией», — говорится в сообщении. Конфискованные штаны будут переданы Украине в качестве символической поддержки.
Напомним, в конце сентября литовские таможенники также конфисковали маскировочные сети из этого же маршрута.
Ранее сообщалось, что пассажирский поезд, следовавший по маршруту Москва – Калининград задержали на станции Кяна в Литве. В ходе проверки состава сотрудники охраны госграницы страны в двух вагонах обнаружили надписи, которые потребовали удалить.
Читайте также:
Литва изъяла из российского поезда маскировочные сети, чтобы передать их Киеву
В Литве призвали расстреливать за русские песни и фильмы
Прибалтика столкнулась с туристическим кризисом из-за СВО на Украине
Елена Перлова