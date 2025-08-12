Трамп перебросил три стратегических бомбардировщика к границе России
Три стратегических бомбардировщика B-1B Lancer Военно-воздушных сил (ВВС) США прибыли на авиабазу Эрланд в Норвегии, расположенную недалеко от российской границы. О решении американского лидера Дональда Трампа сообщило Объединённое авиационное командование (AIRCOM) НАТО на официальном сайте.
Во время перелёта через Северную Атлантику бомбардировщики сопровождали истребители ВВС и космических сил Испании, базирующиеся на исландской авиабазе Кефлавик.
В Норвегии B-1B примут участие в учениях, где выполнят ряд боевых миссий совместно с норвежскими истребителями F-35 и другими самолетами стран НАТО.
Это перемещение техники стало частью усилий альянса по укреплению присутствия в регионе и демонстрации готовности к оперативному реагированию.
Читайте также: