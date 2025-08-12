Трамп перебросил три стратегических бомбардировщика к границе России

12 августа 2025, 17:36

Трамп перебросил три американских бомбардировщика B-1B Lancer к границе России

Фото: iStock/Mara Fribus

Три стратегических бомбардировщика B-1B Lancer Военно-воздушных сил (ВВС) США прибыли на авиабазу Эрланд в Норвегии, расположенную недалеко от российской границы. О решении американского лидера Дональда Трампа сообщило Объединённое авиационное командование (AIRCOM) НАТО на официальном сайте.