Литва расторгла соглашение с РФ о торговом судоходстве, действовавшее 30 лет

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Правительство Литвы одобрило решение о расторжении соглашения о торговом судоходстве с Россией, которое действовало более 30 лет.
Этот договор, подписанный в 1993 году и вступивший в силу годом позже, регулировал условия торгового мореплавания между двумя странами.
Документ был направлен на содействие свободе судоходства и обеспечивал правовые привилегии для экипажей и грузов. В частности, договор предусматривал льготы в случае кораблекрушения или бедствия, включая освобождение спасенных вещей от таможенных пошлин. Моряки также могли временно находиться в портовых городах без виз, переходить на другие суда или получать медицинскую помощь в другой стране.
По заявлению литовского правительства, расторжение соглашения связано с тем, что торгово-экономическое сотрудничество с Россией практически прекратилось и возобновление его в текущих условиях невозможно.
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Документ был направлен на содействие свободе судоходства и обеспечивал правовые привилегии для экипажей и грузов. В частности, договор предусматривал льготы в случае кораблекрушения или бедствия, включая освобождение спасенных вещей от таможенных пошлин. Моряки также могли временно находиться в портовых городах без виз, переходить на другие суда или получать медицинскую помощь в другой стране.
По заявлению литовского правительства, расторжение соглашения связано с тем, что торгово-экономическое сотрудничество с Россией практически прекратилось и возобновление его в текущих условиях невозможно.
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Елена Перлова