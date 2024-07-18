Литва объявила о выходе из Конвенции по кассетным боеприпасам

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Литовский сейм принял решение выйти из Конвенции по кассетным боеприпасам, сообщили в РИА Новости.
Данное решение предполагает выход страны из соглашения, запрещающего использование таких снарядов на поле боя.
Ранее министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас объявил, что страна планирует покинуть конвенцию до конца 2024 года. Он подчеркнул, что Литва остаётся единственной страной в регионе, которая продолжает соблюдать это соглашение.
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«За выход из конвенции проголосовало 103 депутата парламента, трое воздержались, один высказался против. Конвенция была подписана Литвой в 2011 году. Она запрещает использование, передачу и накопление кассетных боеприпасов из-за рисков, которые они представляют для гражданского населения из-за неразорвавшихся снарядов», — говорится в материале.
Ранее министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас объявил, что страна планирует покинуть конвенцию до конца 2024 года. Он подчеркнул, что Литва остаётся единственной страной в регионе, которая продолжает соблюдать это соглашение.
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Мира Полтева