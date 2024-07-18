Сенатор-демократ Менендес опроверг сообщения СМИ об отставке

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Сообщения СМИ о своей отставке опроверг американский сенатор-демократ от Нью-Джерси Роберт Менендес, сообщает CBS. Известно, что политика признали виновным по делу о коррупции. Он отметил, что ни с кем не разговаривал о своем уходе.
«Мне кажется, меня пытаются вынудить сделать подобное заявление. Любой, кто меня знает, понимает, что это худший способ добиться от меня действия», — сказал Менендес.
Ранее журналисты NBC, ссылаясь на информаторов, сообщали, что сенатор заявил о намерении закончить свою 30-летнюю карьеру в американском конгрессе.
Во вторник стало известно, что суд в Нью-Йорке признал Менендеса виновным по делу о коррупции и работе в качестве незарегистрированного иноагента на Катар и Египет. Политику грозит тюрьма.
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