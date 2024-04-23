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Литва отклонила предложение запретить россиянам и белорусам ездить домой

23 апреля 2024, 14:12
Фото: iStock/pilcas

Фото: iStock/pilcas

В Сейме Литвы отклонили предложение ограничить поездки россиян и белорусов на родину.
Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Литва». За лишение граждан России и Белоруссии разрешения на временное проживание в городе в связи с поездками чаще раза в год проголосовали 20 депутатов. Воздержались 45 человек, выступили против — 47.

За разрешение одной поездки домой раз в три месяца проголосовал 41 парламентарий, против — 37, воздержались — 39 человек.

Ранее министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас призвал укрепить охрану границы с Россией.

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