Литва отклонила предложение запретить россиянам и белорусам ездить домой

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В Сейме Литвы отклонили предложение ограничить поездки россиян и белорусов на родину.
Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Литва». За лишение граждан России и Белоруссии разрешения на временное проживание в городе в связи с поездками чаще раза в год проголосовали 20 депутатов. Воздержались 45 человек, выступили против — 47.
За разрешение одной поездки домой раз в три месяца проголосовал 41 парламентарий, против — 37, воздержались — 39 человек.
Ранее министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас призвал укрепить охрану границы с Россией.
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За разрешение одной поездки домой раз в три месяца проголосовал 41 парламентарий, против — 37, воздержались — 39 человек.
Ранее министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас призвал укрепить охрану границы с Россией.
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Алёна Самарева