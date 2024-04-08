В Литве сообщили о прибытии первой группы военных Бундесвера

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Первая группа военных Бундесвера прибывает на место службы. Об этом сообщил глава Минобороны Литвы Лауринас Касчюнас.
Он подчеркнул, что в настоящее время начинается практический этап переброски бригады союзников. Именно этот этап делает весь процесс необратимым.
Первой в страну прибудет группа планирования, состоящая из порядка 20 солдат. Вместе с литовскими бойцами они будут работать над дальнейшими шагами для передислокации.
Отмечается, что к концу текущего года личный состав группы должен быть увеличен до 150 человек. Специалистами будут оценены варианты передислокации, состояние объектов инфраструктуры и их соответствие требованиям немецкого начальства. Порядка 80% подразделений будут направлены на полигон в районе Рудникая на юге Литвы, а остальные — в Рукле в центральной части страны.
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Первой в страну прибудет группа планирования, состоящая из порядка 20 солдат. Вместе с литовскими бойцами они будут работать над дальнейшими шагами для передислокации.
Отмечается, что к концу текущего года личный состав группы должен быть увеличен до 150 человек. Специалистами будут оценены варианты передислокации, состояние объектов инфраструктуры и их соответствие требованиям немецкого начальства. Порядка 80% подразделений будут направлены на полигон в районе Рудникая на юге Литвы, а остальные — в Рукле в центральной части страны.
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Анастасия Чинкова