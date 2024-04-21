В Литве стартовали учения по отработке сценария обороны Сувалкского коридора

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что введенный против него запрет на посещение европейских стран, а также санкции в отношении Русской православной церкви говорят о том, что РФ идет по собственному цивилизационному пути, который отличается от выбранного Западом. Об этом он сообщил после литургии в столичном храме Чуда Архангела Михаила в Хонех.