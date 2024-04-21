В Литве стартовали учения по отработке сценария обороны Сувалкского коридора

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В Литве начались совместные с Польшей учения по отработке обороны Сувалкского коридора. Об этом сообщило командование литовской армии.
Отмечается, что совместные полевые учения пройдут с 21 по 26 апреля. В них также примут участие союзники из США и Португалии.
Предполагается, что литовские военнослужащие в количестве полутора тысяч солдат из бригады «Жемайтия» вместе с военнослужащими союзных государств отработают сценарий обороны Сувалкского коридора. Эта операция состоится согласно двустороннему «Оршанскому плану».
Отметим, что Сувалкский коридор – это участок между Белоруссией и российской Калининградской областью, расположенных вдоль польско-литовской границы. Его длина составляет порядка ста километров. Своё название он получил в честь расположенного рядом города Сувалки.
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Анастасия Чинкова