Радио1
Главная / Новости / Политика/ В Литве стартовали учения по отработке сценария обороны Сувалкского коридора

В Литве стартовали учения по отработке сценария обороны Сувалкского коридора

21 апреля 2024, 21:11
Фото: iStock/Michele Ursi

Фото: iStock/Michele Ursi

В Литве начались совместные с Польшей учения по отработке обороны Сувалкского коридора. Об этом сообщило командование литовской армии.

Отмечается, что совместные полевые учения пройдут с 21 по 26 апреля. В них также примут участие союзники из США и Португалии.

Предполагается, что литовские военнослужащие в количестве полутора тысяч солдат из бригады «Жемайтия» вместе с военнослужащими союзных государств отработают сценарий обороны Сувалкского коридора. Эта операция состоится согласно двустороннему «Оршанскому плану».



Отметим, что Сувалкский коридор – это участок между Белоруссией и российской Калининградской областью, расположенных вдоль польско-литовской границы. Его длина составляет порядка ста километров. Своё название он получил в честь расположенного рядом города Сувалки.

Читайте также:

Литва готовится «к всеобщей обороне», заявил президент страны Науседа

Литва запретила высадку пассажиров из поездов, следующих в Калининград

Польша подняла в небо истребители из-за «активности дальней авиации России»
#литва
#польша
#военные
#учения
#граница
#россия
В Конгрессе США требуют увольнения Джонсона после одобрения закона о помощи Киеву
Грин призвала Джонсона покинуть пост после принятия закона о помощи Киеву
21 апреля 2024, 21:57

Фото: iStock/Alejo Vazquez

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон должен покинуть свой пост за то, что обеспечил принятие законопроекта о выделении дополнительной помощи Киеву. Такое заявление сделала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в интервью телеканалу Fox News.

Она назвала поступок Джонсона «предательством Америки и республиканских избирателей». Также политик пригрозила добиваться его принудительной отставки в случае невыполнения требований.

Напомним, что Джонсон в течение полугода не мог сделать выбор, но в итоге пошёл наперекор собственной партии республиканцев и обеспечил одобрение законопроекта о выделении 61 миллиарда долларов Киеву.

Читайте также:

NYT: Трамп изменил позицию о нецелесообразности помощи Украине

Палата представителей США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине

«Провоцируют применить ядерное оружие»: Рогов высказался о помощи США Украине
#конгресс сша
#украина
#законопроект
#ядерное помощь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Нетаньяху анонсировал болезненные удары Израиля по ХАМАС
Нетаньяху: Израиль усилит военно-политическое давление на ХАМАС в скором времени
21 апреля 2024, 20:56

Фото: iStock/e-crow

Израиль намерен усилить военно-политическое давление на палестинское движение ХАМАС в ближайшие дни. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

В Израиле началось празднование Песаха, посвящённого исходу евреев из Египта и освобождению народа от 400-летнего рабства. Обращаясь к народу в честь этого праздника Нетаньяху подчеркнул, что ХАМАС отвергло любые предложения по сделке о прекращении огня в обмен на освобождение заложников. В настоящее время палестинское движения является единственным игроком, не позволяющим добиться соглашения.

В связи с этим, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ближайшие дни нанесёт болезненные удары по Палестине, поскольку это единственная возможность освободить израильских заложников и добиться победы.

Читайте также:

Нетаньяху поблагодарил США за предоставление военной помощи Израилю

ХАМАС желает видеть Россию гарантом безопасности для сектора Газа

Jerusalem Post: Израиль не возьмёт на себя ответственность за удар по Ирану
#биньямин нетаньяху
#израиль
#хамас
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский грубо пожаловался на разницу в объёмах поставок Украине и Израилю
AT: Зеленский грубо обратился к союзникам из-за отсутствия помощи как у Израиля
21 апреля 2024, 20:32

Президент Украины Владимир Зеленский грубо обратился к союзникам из-за отсутствия аналогичной Израилю помощи. Об этом сообщает издание Asia Times.

Отмечается, что украинский лидер открыто пожаловался на то, что Киев получает гораздо меньше военной помощи, чем Израиль. Его тон был грубым, несмотря на то, что Запад уже пожертвовал миллиарды военной и гуманитарной помощи Украине.

Такое недовольство президента указывает на плачевное положение украинской армии. А те надежды, что ещё теплились в ходе прошлогоднего контрнаступления ВСУ, сейчас уже полностью обрушились.

В публикации уточняется, что разница в объёмах поставок Украине и Израилю не должна удивлять, поскольку последний заключил соглашение о безопасности с США и установит тесные отношения с Евросоюзом, которые насчитывают десятилетия.

Читайте также:

Украина получила шанс на победу после одобрения помощи от США, заявил Зеленский

Захарова предрекла «унизительное фиаско» погружению США в конфликт на Украине

NYT: Трамп изменил позицию о нецелесообразности помощи Украине
#владимир зеленский
#украина
#израиль
#поставки
#вооружение
#помощь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
TikTok может уволить ключевого сотрудника на фоне угрозы запрета в США
Bloomberg: ByteDance может уволить главного юрисконсульта TikTok Андерсена
21 апреля 2024, 20:04

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Китайская компания ByteDance, которая владеет приложением для создания коротких видео TikTok, может уволить юрисконсульта Эриха Андерсена из-за угрозы блокировки соцсети в США. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Накануне Палата представителей Конгресса США приняла несколько законопроектов, один из которых принуждает компанию из Китая продать американский бизнес по соцсети, иначе она будет заблокирована в стране.

Отмечается, что теперь ByteDance готовится уволить сотрудника, который должен был убедить американское правительство в том, что компания достаточно сделала для предотвращения обеспокоенности нацбезопасностью по поводу её связи с Китаем.

Эрих Андерсен в течение нескольких лет вёл переговоры с правительством США, целью которых было доказать, что приложение предпринято достаточно мер для того, что Китай не мог получать доступ к данным американских пользователей или влиять на демонстрируемый материал.

Читайте также:

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о запрете TikTok

В Китае заявили, что не допустят принудительной продажи TikTok

В России предложили заблокировать TikTok
#соцсети
#увольнение
#сша
#китай
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Выдумывают то, чего нет»: Захарова – об антироссийских заявлениях фон дер Ляйен и Орпо
Захарова: Евросоюз культивирует искусственные угрозы, якобы исходящие от России
21 апреля 2024, 17:21

Фото: сайт МИД РФ

Евросоюз активно культивирует искусственные угрозы, которые якобы исходят от России. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя направленные против страны заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Финляндии Петтери Орпо.

Представитель ведомства подчеркнула, что обвинения в адрес России заключались в якобы развёрнутой против стран Евросоюза и Финляндии, в частности, «гибридной операции», направленной на создание миграционного кризиса на финской границе.

Захарова отметила, что, облетая границу, фон дер Ляйен и Орпо вряд ли увидели толпы мигрантов, желающих попасть в Финляндию из России, поскольку «таковые в принципе отсутствуют».

Также представитель МИД РФ указала на то, что в ходе своего визита политики не пообщались с жителями приграничных населённых пунктов, которые непосредственно наблюдают происходящие события.

Таким образом, Захарова заключила, что европейские власти многое выдумывают и приумножают уже имеющиеся сведения, чтобы намеренно выставить Россию в невыгодном свете.

Читайте также:

«Классические фейк ньюс»: Захарова ответила на слова Японии о ядерной угрозе со стороны РФ

Захарова предрекла «унизительное фиаско» погружению США в конфликт на Украине

Захарова высмеяла новый закон в Германии
#мария захарова
#евросоюз
#финляндия
#мид рф
#россия
#фейки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Гуцул высказалась о своих планах по борьбе за пост президента Молдавии
Гуцул заявила, что не намерена бороться за пост президента Молдавии
21 апреля 2024, 16:55

Фото: Официальный сайт Кремля

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что не намерена бороться за пост президента Молдавии в этом году, её слова передаёт ТАСС.
Напомним, 21 апреля в Москве состоялся съезд молдавской оппозиции. Молдавский политик, председатель партии «Шор» Илан Шор заявил, что это мероприятие проходит в России, потому что Молдавия сегодня является захваченным государством.

Шор также объявил о создании молдавского политического блока «Победа», который создан в преддверии осеннего референдума по вступлению Молдавии в Европейский союз.

Глава Гагаузской автономии Гуцул же отметила, что за пост президента Молдавии в этом году бороться не намерена. При этом в блок «Победа» она также вступила.

Читайте также:

Глава Гагаузии Евгения Гуцул прибыла в Москву

Киркоров и Басков выступили на съезде молдавской оппозиции в Москве

Политик Шор объявил в Москве о создании предвыборного блока «Победа»
#евгения гуцул
#гагаузия
#молдова
#президент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Раскрыты планы Путина на предстоящую неделю
Путин на предстоящей неделе примет участие в пленарном заседании съезда РСПП
21 апреля 2024, 16:36

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе примет участие в пленарном заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и проведёт совещание по ситуации с паводками. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Также в понедельник, 22 марта, российский лидер проведёт переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Затем они встретятся с ветеранами-строителями Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Путин вручит им государственные награды.

Кроме того, в субботу президент может принять участие в совещании по экономическим вопросам.

Читайте также:

Путин поздравил сотрудников органов местного самоуправления

Путин поручил достроить стартовый стол для ракеты «Ангара» на Восточном

Путин поручил направлять средства от ОМС на зарплаты медработникам
#владимир путин
#президент
#россия
#план
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Патриарх Кирилл о запрете на въезд в ЕС: Как будто можно этим напугать
Патриарх Кирилл заявил, что его не напугать запретом на посещение стран Европы
21 апреля 2024, 16:11

Фото: сайт Кремля

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что введенный против него запрет на посещение европейских стран, а также санкции в отношении Русской православной церкви говорят о том, что РФ идет по собственному цивилизационному пути, который отличается от выбранного Западом. Об этом он сообщил после литургии в столичном храме Чуда Архангела Михаила в Хонех.

По словам патриарха, его не напугать такими ограничениями. Он отметил, что усиливающаяся агрессия из-за рубежа связана с тем, что современная Россия — это «верующее государство с большинством благочестивого народа».

Патриарх подчеркнул, что это во многом определяет духовную силу страны и русского народа.

Напомним, после начала специальной военной операции на Украине санкции в отношении патриарха Кирилла ввели Великобритания, Чехия, Канада и Украина из-за его позиции по конфликту.

Ранее сообщалось, что Бельгия и Чехия предлагают ввести новый режим санкций ЕС против РФ «за вредоносную деятельность» из-за якобы вмешательства в европейские институты. Примечательно, что никаких доказательств о вредоносной деятельности РФ не было приведено.

Читайте также:

Захарова: выделяя помощь Киеву, США гонят украинцев «на убой»

«Лента.ру»: Военный корреспондент проехал Украину от Закарпатья до Харькова

«Мертвые души по-украински»: ТЦКашники отправили повестку мертвому спортивному журналисту
#сша
#россия
#санкции
#церковь
#украина
#спецоперация
#патриарх кирилл
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США высказались о неприемлемом поведении конгрессменов на голосовании по Украине
Сакс раскритиковал размахивание флагами Украины на голосовании по пакету помощи
21 апреля 2024, 15:56

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Американский миллиардер Дэвид Сакс в социальной сети X раскритиковал демократов из-за размахивания украинскими флагами во время голосования по пакету помощи Киеву.

Сакс отметил, что если какой-нибудь американский политик проголосует за отправку денег США, размахивая при этом флагом другой страны, то его назовут патриотом Штатов. Однако, если политик отдаст свой голос за то, чтобы оставить американские финансы для нужд государства, к примеру, для усиления безопасности США, в таком случае он станет иностранным агентом.

Ранее американский предприниматель, основатель SpaceX Илон Маск заявил, что он крайне обеспокоен фактом отсутствия стратегии выхода из конфликта. Так он отреагировал на решение Палаты представителей Конгресса США одобрить новый пакет помощи Киеву.

Напомним, Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.

Читайте также:

В ЕС и НАТО одобрили решение палаты представителей США по помощи Украине

Саммит лидеров ЕС в Брюсселе прошел со скандалом

Кремль прокомментировал решение США о помощи Украине
#сша
#предприниматель
#финансы
#страны
#законопроект
#ес
#нато
#илон маск
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф