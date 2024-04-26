Литва по примеру Польши хочет возвращать военнообязанных украинцев на родину

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Литва готова по примеру Польши принять меры по возвращению военнообязанных украинских мужчин на родину. Такое заявление сделал министр обороны республики Лауринас Касчюнас.
«Украине критически не хватает мобилизационного резерва, граждан призывного возраста, которые выехали из страны. Направление (по их возврату на Украину) выбрано правильное», — заявил Касчюнас.
По его словам, очень несправедливо, что покинувшие страну украинцы не принимают участие в боевых действиях за своё государство. По его словам, в Литве проживает порядка 10—15 тысяч украинских мужчин призывного возраста. Однако задерживать и высылать их массово из Литвы не будут. Касчюнас уточнил, что сейчас от МВД ожидается предложение приемлемого варианта.
Всего с начала СВО в Литву приехали 85,7 тыс. беженцев с Украины.
Напомним, накануне глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш завил, что страна готова помочь властям Украины вернуть мужчин призывного возраста на родину.
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