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Польша хочет вернуть украинских мужчин на родину из-за усталости от украинских беженцев. Такое мнение высказал политолог Иван Мезюхо.
25 апреля глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна готова помочь властям Украины вернуть мужчин призывного возраста на родину.
Он также добавил, что Эстония планирует последовать примеру Польши. Однако политолог отметил, что страны ЕС не смогут принять какое-то общее решение, касаемо украинцев, так как многие страны заинтересованы в дешёвой рабочей силе украинских беженцев.
Мезюхо подчеркнул, что терпение поляков уже на исходе. Они уже устали от толп митингующих украинцев.
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«Это ожидаемое событие. Поляки уже давно выражают свое недовольство тем, что их правительство на протяжении долгого времени больше заботится об интересах украинцев, чем о гражданах Польской Республики. И в этом смысле ожидаемо, что нынешнее польское правительство собирается подыгрывать киевскому режиму в плане экстрадиции мужчин призывного возраста», — рассказал Мезюхо в беседе с «Известиями».
Он также добавил, что Эстония планирует последовать примеру Польши. Однако политолог отметил, что страны ЕС не смогут принять какое-то общее решение, касаемо украинцев, так как многие страны заинтересованы в дешёвой рабочей силе украинских беженцев.
Мезюхо подчеркнул, что терпение поляков уже на исходе. Они уже устали от толп митингующих украинцев.
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Элина Позднякова