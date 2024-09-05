Литва разместила дополнительные укрепления у Калининградской области

Фото: iStock/NejauPhoto
Литва установила «зубы дракона» и иные укрепления на границе с Калининградской областью. Об этом сообщает Sputnik, ссылаясь на пресс-службу Минобороны страны.
Глава ведомства Лауринас Касчюнас отметил, что мост Луизы, соединяющий российский Советск с литовским городом, является собственностью России. В связи с этим, устанавливать препятствия Литва может только перед мостом.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что западные власти постоянно запугивают своих граждан мнимой угрозой со стороны Москвы, чтобы тем самым отвлечь внимание от внутренних проблем. Тогда же лидер вновь напомнил, что российские власти не собираются предпринимать попытки нападения на страны НАТО, поскольку в этом нет никакого смысла.
Читайте также:
Захарова назвала власти Литвы нацистами после оскорбления Шимоните россиян
Выяснились планы Литвы по конфликту на Украине
Здание посольства Литвы в Москве облили красной краской
Анастасия Чинкова