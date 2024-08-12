Здание посольства Литвы в Москве облили красной краской

Котельную №6, расположенную на 2-й Ветеринарной улице в Лотошине, собираются реконструировать, подряд на выполнение этих работ выставлен на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политики Московской области.