Здание посольства Литвы в Москве облили красной краской

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Неизвестные облили красной краской два входа в здание посольства Литвы в Борисоглебском переулке в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
Кроме того, на табличке на стене посольства были оставлены красные отпечатки ладоней.
В настоящее время обстановка около диппредставительства европейского государства спокойная. Возле здания в штатном режиме продолжает работу фотовыставка «Нюрнбергский процесс. Взгляд из Москвы».
Ранее, 12 июля, сообщалось, что красной краской была облита ограда посольства Чехии в Москве. Также этой же краской был испачкан турникет на входе в здание. Подробнее об этом инциденте читайте в материале «Радио 1».
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В настоящее время обстановка около диппредставительства европейского государства спокойная. Возле здания в штатном режиме продолжает работу фотовыставка «Нюрнбергский процесс. Взгляд из Москвы».
Ранее, 12 июля, сообщалось, что красной краской была облита ограда посольства Чехии в Москве. Также этой же краской был испачкан турникет на входе в здание. Подробнее об этом инциденте читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова