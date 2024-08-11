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Первые боевые дроны Литва поставит киевскому режиму уже в сентябре, сообщает со ссылкой на оборонное ведомство балтийской республики издание Sputnik Литва.
«Первые дроны литовских производителей должны быть поставлены на Украину в сентябре», — сказано в статье.В материале отмечено, что боевые дроны пяти производителей Литвы уже прошли тесты украинского Минобороны.
Недружественные к РФ страны начали поставлять вооружения Киеву в ответ на начало российской спецоперации на Украине. Коллективный Запад представил спецоперацию «вторжением», объявив России экономическую войну, выраженную в санкциях.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов доложил об уничтожении в Курской области 14 единиц техники боевиков ВСУ.
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Никита Кротов