Литва разместила у границ с Россией и Белоруссией «зубы дракона»

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Литва купила и уже разместила на границах с Россией и Белоруссией противотанковые ежи и другие оборонительные сооружения. Такое заявление сделал министр обороны республики Лауринас Касчюнас в эфире национального радио LRT.
По его словам, Литва закупила у местных производителей контрмобильные средства. На эти цели было потрачено четыре миллиона евро.
22 августа планируется открыть первый пункт хранения оборонительных средств. При этом заграждения будут оперативно доставляться к месту установки в случае возникновения необходимости.
Открытие первого пункта для хранения оборонительных средств запланировано на 22 августа. Все 27 пунктов будут готовы оперативно доставлять заграждения к месту установки в случае необходимости.
Кроме того, власти запланировали на сентябрь строительство фортификационных сооружений на границе с Калининградской областью и Белоруссией.
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«Они доставляются в 27 пунктов в районе границы», — заявил Касчюнас.
22 августа планируется открыть первый пункт хранения оборонительных средств. При этом заграждения будут оперативно доставляться к месту установки в случае возникновения необходимости.
Открытие первого пункта для хранения оборонительных средств запланировано на 22 августа. Все 27 пунктов будут готовы оперативно доставлять заграждения к месту установки в случае необходимости.
Кроме того, власти запланировали на сентябрь строительство фортификационных сооружений на границе с Калининградской областью и Белоруссией.
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Элина Позднякова