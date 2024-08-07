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Литва разместила у границ с Россией и Белоруссией «зубы дракона»

07 августа 2024, 13:26
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Литва купила и уже разместила на границах с Россией и Белоруссией противотанковые ежи и другие оборонительные сооружения. Такое заявление сделал министр обороны республики Лауринас Касчюнас в эфире национального радио LRT.
По его словам, Литва закупила у местных производителей контрмобильные средства. На эти цели было потрачено четыре миллиона евро.

«Они доставляются в 27 пунктов в районе границы», — заявил Касчюнас.



22 августа планируется открыть первый пункт хранения оборонительных средств. При этом заграждения будут оперативно доставляться к месту установки в случае возникновения необходимости.

Открытие первого пункта для хранения оборонительных средств запланировано на 22 августа. Все 27 пунктов будут готовы оперативно доставлять заграждения к месту установки в случае необходимости.

Кроме того, власти запланировали на сентябрь строительство фортификационных сооружений на границе с Калининградской областью и Белоруссией.

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#рф
#литва
Украина открыла в Африке «второй фронт»
Захарова: Украина открыла в Африке «второй фронт»
07 августа 2024, 13:39

Фото: сайт МИД РФ

Боевики ВСУ не могут победить Россию на поле боя, поэтому Украина открыла «второй фронт» в Африке. Об этом РИА Новости заявила российский дипломат Мария Захарова.
«Не имея возможности победить Россию на поле боя, преступный режим В.Зеленского (экс-президент Украины) решил открыть «второй фронт» в Африке и потворствует террористическим группировкам в дружественных Москве государствах континента», — сказала официальный представитель российского МИДа.

Захарова подчеркнула, что киевский режим пользуется террористическими методами, совершая диверсии, обстреливая гражданскую инфраструктуру и совершая убийства с политическим подтекстом.

Дипломат резюмировала, что Россия продолжит обращать внимание международного сообщества на варварское поведение режима Зеленского, ведь его «террористическая сущность» все более очевидна для всего мира.

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В Нигерии задержаны портные, шившие флаги РФ для протестов
Reuters: В Нигерии задержаны портные, шившие флаги РФ для протестных акций
07 августа 2024, 13:05

Фото: istockphoto/kylieellway

За изготовление российских флагов, использованных в антиправительственных митингах, задержали портных в Нигерии, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на правоохранителей. В заявлении сказано, что задержаны некие «спонсоры» портных, но не уточняется, кто именно.
Протесты в Нигерии начались 1 августа в ответ на экономические реформы президента Бола Тинубу. Таким образом для граждан частично отменены субсидии на электричество и топливо. Решение Тинубу вызвало максимальную за 30 лет инфляцию. Известно, что в демонстрациях погибло как минимум 13 человек.

В минувший понедельник, 5 августа, задержали одного из лидеров — Майкла Ленина. Протесты в настоящее время спадают.

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#мир
#протесты
#новости
#нигерия
#россия
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Запад не желает победы Киева: в Китае раскрыли истинную цель Запада конфликта на Украине
GT: правительство Украины еще не поняло, что Запад не желает победы Киева
07 августа 2024, 12:08

Фото: iStock/Silent_GOS

Украинское правительство так и не осознало, что руководства стран Запада не хотят ее победы и хотят лишь затянуть конфликт с Россией. Об этом китайское издание Global Times, ссылаясь на экспертов.
«Украинское правительство даже не поняло, что Запад хочет не победы Украины, а пролонгации своего конфликта с Россией», — говорится в статье.

При этом издание передает предупреждение китайского военного эксперта, который пожелал остаться неназванным, о том, что, если истребители F-16 будут использоваться ВСУ для нанесения ударов по территориям России, то это приведет к страшной эскалации.

Кроме того, автор статьи отметил, что высокопоставленные чиновники США вновь ставят свои интересы выше мирного решения украинского конфликта.

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ФСБ раскрыла планы Гитлера по созданию атомной бомбы в нацистской Германии
07 августа 2024, 11:24

Фото: istockphoto/Maksim Mikhailov

Архивные документы по созданию атомного оружия в нацистской Германии раскрыла ФСБ России. Отрывки из них опубликованы на сайте ведомства. Нацисты собирались при помощи ракет «Фау-2» бить по советским промышленным центрам в Средней Азии и на Урале.
В конце 30-х годов прошлого столетия немецкие ученые внесли огромный вклад, чтобы создать основы атомной физики. Нацистская Германия стала первым государством, которое запустило проект создания атомной бомбы. Руководителем генерального реферата вооружения и строительства был Вернер Вехтер.

Он рассказал, что в 1944 году разрабатывались проекты бомбардировщиков, способных разрушить, помимо советских промышленных объектов, промышленные объекты Северной Америки. Основным руководителем проекта был Вальтер Дорнбергер.

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#мир
#россия
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Захарова предупредила, что Киев будет вбрасывать огромное количество фейков
07 августа 2024, 10:58

Фото: сайт МИД РФ

Украина будет вбрасывать много фейков. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Ранее в сети появился дипфейк с временно исполняющим обязанности главы Курской области Алексеем Смирновым, который якобы призывает всех мужчин региона явиться в военкоматы для получения оружия. Правительство Курской области опровергло появившиеся после атаки ВСУ дипфейки.

«Я понимаю, что огромное количество сейчас будет фейков, они уже есть, я уже видела, как с помощью использования элементов искусственного интеллекта нейросетей было подделано якобы обращение губернатора Курской области», — сказала Захарова.

Она добавила, что специалисты успевают отслеживать и опровергать это всё.

Утром 6 августа боевики ВСУ решили прорваться в Курскую область. Вражеское объединение насчитывало до 300 военных, 11 танков и больше 20 бронированных автомобилей. Врио губернатора Алексей Смирнов заявил, что обстановка на границе Курской области остается напряженной. Число пострадавших в результате атак ВСУ выросло до 28 человек.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку ВСУ на Курскую область терактом против мирного населения. Она добавила, что правоохранительные органы дадут этому оценку, а также соберут доказательства и предпримут все необходимые меры, чтобы все дошло до суда.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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МИД назвал атаку ВСУ на Курскую область терактом против мирного населения
07 августа 2024, 08:55

Фото: iStock/iDymax

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку ВСУ на Курскую область терактом против мирного населения. Свое мнение она высказала в эфире радио Sputnik.
«Я просто напомню, о чем идет речь, речь идет об очередном террористическом акте. Он очевидно направлен против мирового населения, против гражданского населения», — сказала Захарова.

Она добавила, что правоохранительные органы дадут этому оценку, а также соберут доказательства и предпримут все необходимые меры, чтобы все дошло до суда.

Напомним, что утром 6 августа боевики Вооруженных сил Украины предприняли попытку прорваться в Курскую область. Группировка противника насчитывала до 300 бойцов, 11 танков и свыше 20 бронированных автомобилей. Врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что обстановка на границе Курской области остается напряженной.

«В настоящий момент на границе идут бои. Мы постоянно контролируем ситуацию и принимаем все необходимые меры», — отметил он.

Ранее ФСБ подтвердили, что украинские диверсанты пытались прорваться через границу в Суджанском и Кореневском районах.

Появилась информация о переброске украинских националистов к Белгородской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Службе внешней разведки рассказали, сколько Россия ждала обмена заключенными
Глава СВР Нарышкин: Россия год и семь месяцев ждала обмена заключенными с НАТО
07 августа 2024, 08:42

Фото: сайт Кремля

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что РФ ожидала обмена заключенными с рядом западных стран 1 год и 7 месяцев. Об этом пишет РИА Новости.
Как утверждает глава Службы внешней разведки, для ведомства прошедший обмен заключенными с рядом государств Североатлантического альянса стал знаковым.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп поздравил главу российского государства Владимира Путина со сделкой по обмену политзаключенными. Политик назвал ​данный обмен «великолепной сделкой». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, 1 августа Россия и Запад провели в Анкаре крупнейший обмен заключенными, в котором участвовали 26 человек. Они находились в тюрьмах различных государств.

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В США захотели мира на Украине
Кандидат на пост вице-президента США заявил о необходимости мира на Украине
07 августа 2024, 07:06

Фото: istock/Yaraslau Mikheyeu

Майк тер Маат, кандидат на пост вице-президента США от Либертарианской партии, призвал к активному вовлечению США в процесс мирного урегулирования конфликтов в Украине и Палестине. В интервью РИА Новости он подчеркнул необходимость использования американского влияния для достижения устойчивого мира в этих регионах.
«Я считаю, что правительство США должно играть более активную роль в прекращении конфликтов в Израиле и на территориях Палестины. Мы обладаем значительным влиянием, которое можем использовать для продвижения мирных решений», — заявил тер Маат.

Маат отметил, что текущее положение требует от США не только дипломатических усилий, но и готовности оказывать давление на все вовлеченные стороны.

«Вашингтон должен работать над тем, чтобы обе стороны конфликта на Украине пришли к взаимоприемлемому решению. Мы имеем влияние, которое должно быть использовано для разрешения мировых конфликтов», — добавил он.

Кандидат в вице-президенты подчеркнул, что США могут предложить конструктивные решения, опираясь на их стратегические интересы и дипломатические ресурсы.

«У нас есть возможность оказать влияние и способствовать мирному урегулированию. Это наш долг и наша ответственность», — сказал он.

На фоне его заявления, конфликт на Украине продолжает оставаться в центре международного внимания. Президент России Владимир Путин ранее выдвинул несколько инициатив для мирного урегулирования, включая предложение о прекращении огня и готовность к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Однако Киев на законодательном уровне ввёл запрет на переговоры, что усложняет текущую ситуацию.

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«Исчезает на наших глазах»: в Польше сообщили мрачные новости для Украины
Украина столкнулась с серьезным демографическим кризисом, передает Interia
07 августа 2024, 06:09

Фото: istock/Jakub Laichter

Польский портал Interia сообщил о серьезном демографическом кризисе в Украине, который усугубляется продолжающимся вооруженным конфликтом. Согласно публикации, уровень рождаемости в стране продолжает стремительно падать.
«Украина исчезает на наших глазах. Уровень рождаемости в настоящее время ниже, чем в пиковый период пандемии», — говорится в статье.

По данным Interia, за первые шесть месяцев 2024 года на каждые три смерти приходился всего один новорожденный. Наименьшая рождаемость отмечается в Черниговской и Сумской областях, тогда как самая высокая смертность фиксируется в Днепропетровской и Харьковской областях.

«Демографический кризис, усугубляемый масштабным вооруженным конфликтом, опустошает Украину», — заключили журналисты.

Ранее в апреле украинские СМИ сообщили, что уровень рождаемости в стране упал до минимальной отметки за последние 300 лет, согласно материалам Министерства социальной политики Украины. Экс-премьер Николай Азаров в январе отметил, что население Украины сократилось в два с половиной раза по сравнению с 2014 годом.

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