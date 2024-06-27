Польша хочет создать у границ с РФ и Белорусией 700-километровую линию обороны

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Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Европейский Союз выделить деньги на строительство 700-километровой линии оборонительных укреплений. Эти рубежи должны будут располагаться вдоль границ с Россией и Белоруссией.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на письма глав четырёх государств в адрес руководства Евросоюза. По мнению лидеров Польши и прибалтийских стран, создание такой оборонной инфраструктуры позволит решить насущную необходимость защитить государства ЕС «от военных и гибридных угроз». Также отмечается, что масштаб этого проекта требует от Евросоюза совместной политической и финансовой поддержки.
По оценкам некоторых западных дипломатов, стоимость строительства такой наземной оборонительной линии обойдётся примерно в 2,5 миллиарда евро. В письме также уточняется, что планировка и возведение таких сооружений должна производиться в координации с НАТО и военными требованиями альянса.
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Александр Бойцов