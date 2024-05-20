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Еще семь стран будут поставлять ВСУ ракеты и технику, заявили в Германии

МО ФРГ: Франция, Испания, Латвия и еще 4 страны поставят ВСУ технику и ракеты
20 мая 2024, 20:58
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

США, Великобритания, Франция, Испания, Румыния, Бельгия и Литва будут поставлять Киеву технику и ракеты в рамках немецкой инициативы по укреплению украинской ПВО (IAAD), сообщило Министерство обороны Германии в социальной сети X.


«Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия и Канада предоставят финансовую помощь, а США, Великобритания, Франция, Испания, Румыния, Бельгия и Литва — технику и ракеты. Латвия также намерена присоединиться к инициативе IAAD», — говорится в официальном заявлении.
Германия объявила о инициативе IAAD в апреле, призвав своих партнеров оказать Украине поддержку для усиления её ПВО.

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Небензя напомнил посредникам, что срок полномочий Зеленского истекает
Небензя: посредники должны учитывать, что 20 мая полномочия Зеленского истекают
20 мая 2024, 19:44

Фото: istockphoto / LewisTsePuiLung

Любые потенциальные посредники должны учитывать, что 20 мая истекает срок легитимного пребывания у власти Владимира Зеленского, заявил на заседании СБ ООН постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.
«Поскольку, как признает западная и украинская пресса, сегодня последний день его легитимного пребывания у власти в соответствии с конституцией своей страны, любым возможным посредникам необходимо учитывать и это обстоятельство», — сказал Небензя, пишет РИА Новости.
По его словам, обсуждение каких-либо вопросов и, тем более, подписание документов с лидерами, потерявшими легитимность, противоречит здравому смыслу.

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На командующих ВСУ в Харьковской области завели дела о военных преступлениях
20 мая 2024, 19:29

Фото: iStock/Vladimir Agapov

Управление внутренних дел пророссийской администрации Харьковской области возбудило уголовные дела против бывшего и нынешнего командующих группировкой ВСУ «Харьков» Юрия Галушкина и Михаила Драпатого.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы администрации Евгения Лисняка.

По словам Лисняка, Галушкин и Драпатый несут ответственность за обстрелы мирных граждан, мародерство, угрозы жителям Харьковской области и использование запрещенных методов ведения войны.

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У ВСУ в арсенале появились САУ 2С1 «Гвоздика» с «грибами»
20 мая 2024, 19:09

Фото: iStock/Oleg Elkov

У ВСУ в арсенале появились польские самоходные артиллерийские установки с устройствами, напоминающими грибы. Об этом пишет Российская газета.
Согласно статье, на сайте Lostarmour появилась фотография такой самоходной установки, которую, по предварительным данным, Украине передала Польша. У неё в корме башни размещены два устройства, напоминающие по форме грибы. Предполагается, что это датчики лазерного излучения, которые улавливают работу целеуказателей беспилотников, наводящих на цели высокоточные снаряды.

При атаке такими боеприпасами, САУ будет уничтожена, однако экипаж получает несколько секунд, чтобы попытаться спастись.

Однако существует мнение, что это спутниковая навигация. При этом издание отмечает, что именно САУ «Гвоздика» чаще всего уничтожаются российскими военными. По предварительным оценкам уже ликвидировано более ста единиц подобной техники.

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В США предрекли полное поражение ВСУ в случае одного шага ВС РФ
Риттер: ВСУ ждет полное обрушение обороны при ударе ВС РФ в Сумской области
20 мая 2024, 18:49

Фото: iStock/Silent_GOS

Оборона начнет рушиться, если армия России откроет дополнительный фронт в Сумской области. В этом уверен отставной разведчик ВС США Скотт Риттер. Об этом он заявил в интервью журналисту Гарланду Никсону.
«Если россияне и дальше будут расширять фронт и начнут продвигаться уже на севере, в Сумской области, где у украинцев нет войск, все будет решено. В этом случае линия обороны ВСУ станет настолько тонкой, что ее структура начнет рушиться», — считает Риттер.

По его словам, Киеву уже некого мобилизовать для пополнения ВСУ. Из-за этого дальнейшее распыление украинских подразделений приведет армию Украины к тотальному коллапсу.

Ранее стало известно, что среди военнослужащих ВСУ распространено употребление алкоголя и наркотиков. По данным американских журналистов, несмотря на то, что украинские власти запретили на Донбассе продажу алкоголя, боевики могут получить его через контрабандистов или сотрудников СМИ, которым те дают интервью за спиртное.

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Убивают людей и животных: В США рассказали о наркомании и алкоголе в рядах ВСУ
The Daily Beast: боевики ВСУ употребляют алкоголь и наркотики на передовой
20 мая 2024, 18:39

Фото: iStock/Sinenkiy

Среди военнослужащих ВСУ распространено употребление алкоголя и наркотиков.
Об этом пишет издание The Daily Beast. По данным американских журналистов, несмотря на то, что украинские власти запретили на Донбассе продажу алкоголя, боевики могут получить его через контрабандистов или сотрудников СМИ, которым те дают интервью за спиртное.

Один из боевиков рассказал, что видел, как его сослуживцы в состоянии наркотического опьянения убивали мирных жителей и животных.

Журналисты добавляют, что украинские боевики вынуждены прибегать к употреблению наркотиков и алкоголя, чтобы выдержать длительные смены на передовой.

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#всу
#сша
#алкоголизм
#наркотики
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Небензя рассказал об отсутствии у Запада супероружия, способного повлиять на ход СВО
Небензя: у Запада нет оружия, которое может переломить ход украинского конфликта
20 мая 2024, 18:03

Фото: сайт Кремля

У Запада нет «супероружия», способного повлиять на ход спецоперации. Такое заявление сделал российский постпред при ООН Василий Небензя в рамках заседания Совбеза.
«Военным экспертам очевидно, что нет такого супероружия, которое Запад может передать Украине и которое может переломить крайне негативные для ВСУ тенденции на поле боя», — заявил Небензя.

Он отметил, что российские ПВО успешно сбивают ежедневно десятки американских ракет ATACMS, а также бойцами ВС РФ на поле боя уничтожаются «хвалёные Leopard и Abrams».

Небензя подчеркнул, что истребителей F-16 ожидает такая же участь в случае их появления в зоне спецоперации.

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Российские власти Харьковской области заявили о вражде между ГУР и СБУ
20 мая 2024, 17:25

Фото: iStock/rarrarorro

Заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк сообщил о конфликте между Службой безопасности Украины (СБУ) и Главным управлением разведки (ГУР) Украины, передает РИА Новости.
По его словам, причиной конфликта являются коррупционные финансовые потоки, которые спецслужбы не могут поделить.

«Сейчас между СБУ и ГУР существует конфликт. Предприниматели регулярно платили СБУ, но эти деньги в виде откатов или взяток стали поступать в ГУР», — заявил Лисняк.
Он также отметил, что если предприниматель отказывается платить, то одна из сторон начинает на него давить.

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Офицер СБУ забил тревогу из-за прорыва армии России в зоне СВО
Экс-полковник СБУ Стариков: положение ВСУ ухудшается из-за наступления ВС РФ
20 мая 2024, 17:15

Фото: iStock/Jakub Laichter

Для ВСУ ситуация ежедневно становится всё хуже. Такое заявление сделал полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*.
«Сейчас они действуют по плану. И эта ситуация с каждым днем для нас становится все более опасной», — пожаловался Стариков.

По его словам, действия армии России создают проблемы для украинских войск, которые потеряли инициативу на многих направлениях. Теперь им постоянно приходится перебрасывать свои резервы. Он подчеркнул, что потеря любых важных населённых пунктов усугубит и без того тяжёлое положение ВСУ.

Стариков особо отметил, что Украине ни в коем случае нельзя сдавать Часов Яр, а это значит, что на это направление будут перебрасываться резервы на постоянной основе.

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* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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#всу
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Опубликовано первое фото танка ВСУ Leopard 1 с «Ножом» и «Контактом»
ВСУ укрепили танк Leopard 1A5 советской динамической защитой «Контакт»
20 мая 2024, 16:53

Фото: iStock/Dmitry Andreev

ВСУ начали укреплять танки Leopard 1А5 динамической защитой двух типов «Контакт-1» советского производства и украинской ДЗ «Нож». Telegram-канал «Военный Осведомитель» опубликовал первое фото доработанного танка.
«Контакт» поместили на башню машины, и прикрыли им борт и нижнюю лобовую деталь корпуса. При этом верхняя часть машины получила блоки динамической защиты «Нож».

При этом Leopard 1 в базовой комплектации состоит из листов гомогенной брони, толщина которой не превышает 70 мм. Модификация 1A5DK оснащена сварной башней с разнесенной броней.

Военнослужащие ВС РФ эвакуировали из зоны боевых действий первый американский танк М1 Abrams. Отмечается, что эвакуация боевой машины прошла успешно.

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