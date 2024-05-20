Еще семь стран будут поставлять ВСУ ракеты и технику, заявили в Германии

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США, Великобритания, Франция, Испания, Румыния, Бельгия и Литва будут поставлять Киеву технику и ракеты в рамках немецкой инициативы по укреплению украинской ПВО (IAAD), сообщило Министерство обороны Германии в социальной сети X.
«Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия и Канада предоставят финансовую помощь, а США, Великобритания, Франция, Испания, Румыния, Бельгия и Литва — технику и ракеты. Латвия также намерена присоединиться к инициативе IAAD», — говорится в официальном заявлении.Германия объявила о инициативе IAAD в апреле, призвав своих партнеров оказать Украине поддержку для усиления её ПВО.
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Артем Кузьмин