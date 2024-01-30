Суд в Москве заочно арестовал следователя СБУ Просняка за дело против Вышинского

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Басманный суд Москвы заочно арестовал начальника следственного отдела главного управления СБУ Андрея Просняка по делу о незаконном преследовании журналиста Кирилла Вышинского, об этом сообщает «РИА Новости».
Журналиста Вышинского арестовали 17 мая 2018 года, обвинив его в государственной измене. В результате, обозревателю восемь раз продлевали срок содержания под стражей. На одном из судебных заседаний он обратился к президенту России Владимиру Путину, попросив у него о помощи и заявив, что он готов отказаться от своего украинского гражданства.
В августе 2019 года Вышинского освободили из-под ареста, а затем, в рамках обмена, доставили в Москву. В настоящий момент он занимает пост главного редактора радио Sputnik. При этом, обвинения на Украине с него до сих пор не сняты.
Просняка обвиняют по статье о незаконном преследовании невиновного лица. Он объявлен в международный розыск.
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В августе 2019 года Вышинского освободили из-под ареста, а затем, в рамках обмена, доставили в Москву. В настоящий момент он занимает пост главного редактора радио Sputnik. При этом, обвинения на Украине с него до сих пор не сняты.
«Постановлением суда начальнику СО ГУ Службы безопасности Украины Просняку Андрею Александровичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания на территории Российской Федерации», — сообщил собеседник агентства.
Просняка обвиняют по статье о незаконном преследовании невиновного лица. Он объявлен в международный розыск.
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Евгения Парфентьева