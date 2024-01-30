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Суд в Москве заочно арестовал следователя СБУ Просняка за дело против Вышинского

30 января 2024, 16:13
Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

Басманный суд Москвы заочно арестовал начальника следственного отдела главного управления СБУ Андрея Просняка по делу о незаконном преследовании журналиста Кирилла Вышинского, об этом сообщает «РИА Новости».
Журналиста Вышинского арестовали 17 мая 2018 года, обвинив его в государственной измене. В результате, обозревателю восемь раз продлевали срок содержания под стражей. На одном из судебных заседаний он обратился к президенту России Владимиру Путину, попросив у него о помощи и заявив, что он готов отказаться от своего украинского гражданства.

В августе 2019 года Вышинского освободили из-под ареста, а затем, в рамках обмена, доставили в Москву. В настоящий момент он занимает пост главного редактора радио Sputnik. При этом, обвинения на Украине с него до сих пор не сняты.


«Постановлением суда начальнику СО ГУ Службы безопасности Украины Просняку Андрею Александровичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания на территории Российской Федерации», — сообщил собеседник агентства.

Просняка обвиняют по статье о незаконном преследовании невиновного лица. Он объявлен в международный розыск.

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#розыск
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В Подмосковье украли велосипеды на 500 тысяч рублей
30 января 2024, 16:10

Фото: Фотобанк МО/Александр Кожохин

Около 30 велосипедов на общую сумму более полумиллиона рублей похитили у индивидуального предпринимателя из Подмосковья, похитителя удалось задержать, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Кража произошла в посёлке Измайлово Ленинского городского округа. Злоумышленник срезал замки на контейнере с товаром и забрал оттуда 28 велосипедов. Сумма ущерба превысила 500 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
По подозрению в краже полиция задержала 31-летнего приезжего из одной из республик ближнего зарубежья. Похищенные велосипеды нашлись в арендованном им гараже в Москве.

Украденную собственность вернули владельцу, а задержанного отправили под домашний арест.

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#велосипеды
#ленинский городской округ
#полиция
#криминал
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В Москве загорелось здание, в котором расположен офис КПРФ
30 января 2024, 15:37

Фото: iStock/sarawutk

В Москве произошёл пожар в здании, в котором расположен офис КПРФ, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По информации СМИ, очевидцы сообщили о возгорании в здании на улице Гиляровского в Мещанском районе рядом со станцией метро Проспект Мира.

Сообщается, что пламя валит со второго этажа здания. В офисе находятся офис Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) и пожарная часть.

Информации о причинах пожара и возможных пострадавших пока не поступало.

Как сообщает «Москва 24», к месту происшествия уже прибыли оперативные службы города, которые занимаются ликвидацией возгорания.

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#москва
#кпрф
#пожар
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В Москве няня избила годовалого мальчика и наплевала ему на голову
В Москве няня избила бутылочкой ребенка и наплевала ему на голову
30 января 2024, 15:36

Фото: istock / globalmoments

Московская няня избила бутылочкой годовалого ребенка и наплевала ему на голову. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник издания рассказала, что 39-летняя многодетная мать захотела нанять себе помощницу, которая будет иногда заниматься домашними делами. Женщина проявила себя достойно, после чего семья решила сделать ее няней.

За день няне платили по 5 тысяч рублей. Отмечается, что договор не составлялся.

Инцидент произошел 26 января, когда мать отвела старших детей в детский сад и составила няню с годовалым ребенком. Придя домой, мать на камерах видеонаблюдения увидела, как няня ругается матом и агрессивно себя ведет. Затем она увидела как женщина побила маленького сына бутылочкой для кормления, засунула ему в рот пальцы, после чего наплевала на голову плачущему малышу.

Москвичка обратилась к правоохранителям с заявлением.

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#инцидент
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Глава Минпросвещения РФ Кравцов попал в ДТП в центре Москвы
30 января 2024, 15:27

Фото: kremlin.ru

Министр просвещения Сергей Кравцов попал в аварию в центре Москвы, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, дорожно-транспортное происшествие произошло около полудня 30 января на пересечении Ленинского проспекта и Стасовой улицы.

Машина, в которой находился 39-летний Кравцов, столкнулась с грузовым автомобилем. Отмечается, что сразу после этого с правительственного авто сняли номера, а самого чиновника пересадили на другое транспортное средство.

Как удалось выяснить Baza, никаких сильных травм министр просвещения не получил.

Напомним, ранее стало известно, что в центре столицы автомобиль сбил 90-летнего драматурга и сценариста Александра Гельмана.

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#москва
#минпросвещения
#сергей кравцов
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В Екатеринбурге осудили мать за гибель двухлетней дочери
30 января 2024, 15:02

Фото: iStock/Zolnierek

В Екатеринбурге Орджоникидзевский районный суд приговорил 22-летнюю мать к одному году ограничения свободы за то, что ее двухлетняя дочь утонула в ванной. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Согласно материалам дела, 19 сентября 2023 года женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она поместила маленькую девочку в ванну, включила воду и ушла в комнату. Вернулась она только через 40 минут.

«При этом женщина осознавала, что ее дочь в силу своего малолетнего возраста не умеет плавать, не способна покинуть ванну и выключить поступление в нее воды из-под крана», - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, ребенок утонул. За это суд признал женщину виновной и назначил ей один год ограничения свободы.

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#ребёнок
#женщина
#мужчина
#ограничения
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Российский видеосервис оштрафовали за распространение ЛГБТ*-информации
Wink оштрафовали на два миллиона рублей за распространение ЛГБТ*-информации
30 января 2024, 14:46

Фото: istock / Zolnierek

Таганский суд Москвы оштрафовал на два миллиона рублей правообладателя видеосервиса Wink компанию «Рестрим Медиа»за распространение среди детей информации про ЛГБТ*. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу суда.

«ООО «Рестрим Медиа» признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 2 миллиона рублей», — сообщил собеседник издания.
Суть претензий к организации в суде не уточнили. Но отмечается, что телеканалы и сервисы привлекают к ответственности в основном за демонстрацию фильмов или клипов с запрещенными для детей кадрами без пометки «18 ».

Ранее стало известно, что участникам «Би-2» отказали в депортации в Израиль. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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* Экстремистская организация, запрещенная в России.
#суд
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Сиделка дома престарелых задушила постояльца во время бритья
Сиделка дома престарелых в Подмосковье задушила постояльца во время бритья
30 января 2024, 14:34

Фото: istock / ???? ??????

В Солнечногорске Московской области сиделка дома престарелых задушила 89-летнего мужчину. Женщина получила год обязательных работ. Об этом сообщает MK.ru.

По информации издания, россиянин оказался в доме престарелых в ноябре 2021 года. Мужчина страдал от многих заболеваний, в том числе деменцией. Недавно он перенес инсульт. Отмечается, что он мог агрессивно себя вести.

В декабре сиделка начала брить его, придерживая за горло. Через время пенсионер перестал подавать признаки жизни. Заметив это, женщина вызвала начальство и сотрудников охраны. В отношении женщины возбудили уголовное дело.

В ходе предварительного следствия она отметила, что за трехлетний опыт работы не встречала таких сложных пациентов и ​не рассчитала силу, пытаясь усмирить ​мужчину.

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#уголовное дело
#пенсионер
#женщины
#мужчина
#дома
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Драматурга Гельмана сбила машина в центре Москвы
30 января 2024, 14:19

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Машина сбила известного сценариста и драматурга Александра Гельмана в центре столицы, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, авария произошла вечером 29 января в районе Тверского бульвара.

90-летний Гельман переходил проезжую часть в неположенном месте, когда на него наехал и сбил автомобиль BMW.

В травмпункте у драматурга диагностировали ушиб голеностопного сустава и другие травмы. Отмечается, что после этого его госпитализировали в медицинское учреждение.

Позже «Подъем» поговорил с сыном Гельмана. Мужчина рассказал, что у его отца загипсованы ноги, однако, чувствует он себя хорошо и будет продолжать лечение дома.

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#дтп
#москва
#сценарий
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Подмосковные росвардейцы помогли упавшей на льду пенсионерке добраться до больницы
30 января 2024, 14:02

Фото: пресс-служба Росгвардии МО

67-летняя женщина упала на скользкой дороге и не смогла поняться самостоятельно, помощь женщине оказали сотрудники вневедомственной охраны. Инцидент произошёл в Пушкинском городском округе, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
«Прапорщики полиции Павел Ковалев и Никита Зорин патрулировали улицы, когда заметили лежащую на тротуаре женщину. Они поспешили на помощь. Выяснилось, что женщина поскользнулась и не может встать из-за боли в ноге», — говорится в сообщении.
Росгвардейцы помогли женщине дойти до служебной машины и отвезли ее в больницу. Пострадавшую госпитализировали с подозрением на перелом.

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#пенсионерка
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