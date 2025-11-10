Литва вновь обратилась к Белоруссии с просьбой открыть границу для своих фур

10 ноября 2025, 23:06

Вильнюс снова попросит Минск пропустить литовские грузовики

Фото: Istock / Semen Salivanchuk

Литва намерена повторно обратиться к Белоруссии с просьбой разрешить проход литовских грузовиков через границу. Об этом сообщает ТАСС.





Такое решение было принято после того, как Вильнюс ранее в одностороннем порядке закрыл контрольно-пропускные пункты, а Минск отказался удовлетворить первое обращение.



Об этом сообщил председатель Национального центра по управлению кризисами Литвы Вилмантас Виткаускас. По его словам, просьба будет направлена на уровне официальных представителей по вопросам границы.





«Принято решение повторно обратиться к Белоруссии на уровне высоких инстанций — на уровне уполномоченных по границе — с просьбой об открытии двух контрольных пунктов для эвакуационного коридора в обе стороны», — отметил он.