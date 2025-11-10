Достижения.рф

«Санкции теряют смысл»: США объявили о смягчении ограничений против Сирии

Вашингтон разрешил поставки гражданских товаров в Сирию
Фото: Istock / butenkow

Министерство финансов США объявило о смягчении санкций и мер экспортного контроля в отношении Сирии.



Как сообщается на официальном сайте ведомства, теперь транспортировка большинства товаров гражданского назначения, произведённых в США, а также поставка программного обеспечения и технологий в Сирию и внутри страны разрешены без необходимости получения лицензии.

Ослабление ограничений последовало на фоне переговоров президента США Дональда Трампа с Ахмедом аш-Шараа, возглавляющим временное правительство Сирии после свержения Башара Асада.

В ходе встречи аш-Шараа отметил, что экономические санкции потеряли актуальность и призвал Вашингтон полностью снять ограничения, мешающие восстановлению экономики страны.

Софья Метелева

