В США приняли законопроект о санкциях против МУС

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Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий введение санкций против Международного уголовного суда (МУС) в ответ на его действия в отношении израильского руководства. Об этом стало известно из результатов голосования, опубликованных во время прямой трансляции заседания.
«Законопроект принят», — передает РИА Новости слова из сообщения клерка палаты в зале заседаний.Документ, поддержанный республиканцами, позволяет США вводить санкции против лиц, участвующих в расследованиях, арестах или судебных преследованиях граждан Америки или представителей стран-союзников, включая Израиль, Японию, членов НАТО и Тайвань.
Согласно новому закону, сотрудникам МУС и их ближайшим родственникам могут быть отказаны визы на въезд в США, а уже выданные визы могут быть аннулированы с последующей депортацией. Санкции также распространятся на лиц, оказывающих материальную или техническую поддержку МУС.
Ранее в ноябре 2024 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта по обвинению в военных преступлениях в секторе Газа.
Также 24 ноября сообщалось, что в США пригрозили союзникам санкциями, если они арестуют Нетаньяху.
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Мария Моисеева