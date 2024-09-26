Ливан на грани войны: премьер-министр сделал громкое заявление

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Израильская агрессия в отношении Ливана может перерасти в наземную операцию и впоследствии в полномасштабную региональную войну, заявил премьер-министр Ливана Наджиб Микати на заседании Совета Безопасности ООН.
«Ливан сегодня является жертвой электронной киберагрессии, а также воздушной и морской агрессии, которая может перерасти в наземную агрессию и стать полномасштабной региональной войной», – отметил он, подчеркивая растущие угрозы со стороны Израиля.Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем усилилась после авиаудара израильских вооруженных сил по южному пригороде Бейрута 30 июля, в результате которого был разрушен жилой дом, и погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения «Хезболлах» Фуада Шукра. Лидер «Хезболлах» Хасан Насралла ранее заявил, что действия Израиля «перешли все красные линии» и что ответ на эти атаки будет дан в ближайшее время.
Ситуация на израильско-ливанской границе продолжает обостряться, особенно после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы «Хезболлах» ежедневно обстреливают позиции друг друга вдоль границы. По данным ливанского Министерства иностранных дел, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за израильских обстрелов, тогда как около 80 тысяч жителей севера Израиля также оказались в аналогичной ситуации. Ливанское правительство призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта.
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Елена Перлова