Нетаньяху выступил с призывом к жителям Ливана

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Жителей Ливана призвали уйти из районов, где хранятся вооружения группировки шиитов «Хезболлах». С соответствующим обращением выступил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.
«Я призываю вас — отнеситесь к этому предупреждению серьезно. Не позволяйте «Хезболлах» подвергать опасности ваши жизни и жизни ваших близких. Не позволяйте «Хезболлах» подвергать опасности Ливан», — сказал политик.Ранее сообщалось, что с октября прошлого года ЦАХАЛ ликвидировал шесть сотен участников «Хезболлах». Как отметил глава генштаба израильской армии Герци Халеви, десятки из них были частью верхушки группировки. Армия обороны Израиля, добавил Халеви, разрушает потенциал «Хезболлах», регулярно атакуя противника.
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Никита Кротов