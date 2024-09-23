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Нетаньяху выступил с призывом к жителям Ливана

Нетаньяху призвал ливанцев уйти из районов с хранением вооружений «Хезболлах»
23 сентября 2024, 19:49
Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Жителей Ливана призвали уйти из районов, где хранятся вооружения группировки шиитов «Хезболлах». С соответствующим обращением выступил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.


«Я призываю вас — отнеситесь к этому предупреждению серьезно. Не позволяйте «Хезболлах» подвергать опасности ваши жизни и жизни ваших близких. Не позволяйте «Хезболлах» подвергать опасности Ливан», — сказал политик.
Ранее сообщалось, что с октября прошлого года ЦАХАЛ ликвидировал шесть сотен участников «Хезболлах». Как отметил глава генштаба израильской армии Герци Халеви, десятки из них были частью верхушки группировки. Армия обороны Израиля, добавил Халеви, разрушает потенциал «Хезболлах», регулярно атакуя противника.

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#мир
#израиль
#ливан
#война
#цахал
#новости
Япония заявила о применении ИК-ловушек против российского самолета в море
Япония подняла истребители F-35 якобы из-за российского военного Ил-38
23 сентября 2024, 20:14

Фото: istockphoto/TebNad

Япония подняла в небо истребители F-35 якобы из-за российского противолодочного самолета Ил-38. Об этом заявил министр обороны Японии Минору Кихара в интервью газете South China Morning Post.
По данным издания, японские самолеты применили инфракрасные ловушки при контакте с российским воздушным судном.
«Российские самолеты Ил-38 трижды нарушили воздушное пространство над нашими территориальными водами к северу от острова Ребун, Хоккайдо. Это произошло в промежуток с 13:00 до 16:00 по местному времени (с 7:00 до 10:00 утра по мск – ред.)», — цитирует SCMP министра.

По словам Минору Кихара, вооруженные силы Японии впервые были вынуждены использовать инфракрасные средства противодействия — ИК-ловушки.
«Токио выразил чрезвычайно строгий протест Москве», — добавил Минору Кихара.

Официального сообщения от российской стороны по данному поводу не поступало.

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#самолёты
#япония
#россия
#истребитель
#военные
#вооружение
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Эксперт раскрыл главную цель поездки Зеленского в США
Аналитик Соскин: Владимир Зеленский устроил перформанс в США
23 сентября 2024, 19:47

Поездка главы киевского режима Владимира Зеленского в США — не более чем шоу для отвлечения внимания украинского населения от провалов боевиков ВСУ в зоне боевых действий. Такое мнение на своем YouTube-канале выразил эксперт Олег Соскин.
«То, что Зеленский и (глава его офиса Андрей. — Прим. ред.) Ермак показывают, — это называется буффонада для отвлечения внимания. Ну вот сейчас он придумал вот этот прекрасный, конечно, перформанс с поездкой в США», — пояснил аналитик.
Он отметил тяжелейшую для украинской армии ситуацию на фронте, который, по словам Соскина, в буквальном смысле «трещит по швам». Вместе с тем ощущается, что главкому ВСУ при этом, добавляет Соскин, «все по барабану».

Ранее сообщалось, во сколько раз выросли мобилизационные показатели на Украине.

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#мир
#сша
#украина
#владимир зеленский
#новости
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На Украине заявили об увеличении показателей мобилизации
Умеров: показатели по мобилизации на Украине трехкратно увеличены
23 сентября 2024, 19:29

Фото: istockphoto/Panama7

Мобилизационные показатели в украинской республике трехкратно увеличены. Об этом в своей колонке в украинской версии издания Forbes пишет глава Минобороны Украины Рустем Умеров.
«Мы в три раза увеличили показатели мобилизации… Следующий шаг - реформа ТЦК (военкоматов, прим. ред.), — говорится в публикации.
Вместе с тем точное количество мобилизованных в настоящее время Умеров не назвал. К слову, глава киевского режима Владимир Зеленский тоже любит умалчивать подробности. Деталям он предпочитает общие формулировки, одна из которых «все идет по украинскому плану».

Военное положение в республике ввели в конце февраля 2022 года. В рамках всеобщей мобилизации, которую ввели днем позже, людей стали хватать прямо на улицах.

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#мир
#украина
#мобилизация
#новости
#всу
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Стало известно о записке подозреваемого во втором покушении на Трампа
WP: стрелок в Трампа во Флориде оставил своему другу послание
23 сентября 2024, 19:09

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Райан Роут, которого подозревают во втором покушении на экс-президента США Дональда Трампа во Флориде, оставил своему другу послание, где сказано о будущем нападении, информирует издание The Washington Post.
«Дорогой мир, это было покушение на Дональда Трампа, но я подвел тебя. Я старался изо всех сил и приложил всю смелость, на которую был способен», — сказано в послании, которое стало частью судебной документации.

Уточняется, что фигурант был готов заплатить шестизначную сумму способному завершить «работу».

В Трампа стреляли во Флориде, когда тот был в гольф-клубе 15 сентября. Сообщалось, что политик был в полукилометре от эпицентра случившегося.

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#мир
#сша
#дональд трамп
#покушение
#новости
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Ушедшего на СВО министра в Якутии заменил участник программы «Время героев»
23 сентября 2024, 18:38

Фото: медиасток.рф

Герой России Игорь Юргин назначен в Якутии исполняющим обязанности министра по делам молодежи. Бывший глава ведомства, отвечающего за молодёжную политику в регионе, отправится по контракту на специальную военную операцию.
Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава республики Айсен Николаев. Он уточнил, что министр по делам молодёжи и социальным коммуникациям Пётр Шамаев решил встать на защиту Родины и заключил контракт с министерством обороны. Исполнять его обязанности будет Игорь Юргин, которого Николаев назвал человеком несгибаемой воли, чьи подвиги служат источником вдохновения для каждого.

Глава региона выразил уверенность, что Юргин благодаря своим личным качествам с успехом справится со всеми задачами на новом посту. Игорь Юргин является участником программы «Время героев». Он принял предложение возглавить республиканское министерство по делам молодёжи во время стажировки и уже приступил к исполнению своих обязанностей.

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#контракт
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#николаев
#время героев
#якутия
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Скотт Риттер заявил о высокой вероятности начала ядерной войны
23 сентября 2024, 18:20

Фото: istockphoto/RomoloTavani

Мировая ядерная война может начаться в ту же ночь, когда Вашингтон даст разрешение Украине наносить удары западным оружием вглубь территории России. Об этом заявил бывший американский разведчик и экс-испектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер.
В эфире YouTube-канала Dialogue Works он пояснил, что возможность нанесения ударов западными ракетами большой дальности основана на американской технологии шифрования. ВСУ пока ещё не имеют к ней доступа. В связи с этим, подчеркнул эксперт, атака территории России с использованием такого оружия мгновенно делает США и НАТО полноценными участниками украинского конфликта.

«Это акт объявления войны. Поверьте, русские не блефуют», — заявил Риттер.

По его мнению, в этом случае Россия вынуждена будет применить ядерное оружие. США давно уже пора осознать, что при таком ходе событий война не ограничится одной только Европой, заключил бывший разведчик.

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#сша
#россия
#оружие
#война
#технологии
#нато
#всу
#ядерное оружие
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«За развод человечества»: Зеленскому в США вручили Золотую тарелку
Захарова: Зеленского наградили за принесение украинцев в жертву США
23 сентября 2024, 17:28

Представитель МИД Мария Захарова прокомментировала Золотую тарелку президента Украины Владимира Зеленского, которого наградили в США за развитие человечества.
«Если что-то и лежит на этой золотой тарелке, так это жизни украинцев, которых он принес в жертву глубинной «американской академии», — заявила Захарова.

The Golden Plate Award (Золотая тарелка) Зеленскому вручила Американская академия достижений «за развитие человечества». Украинский лидер похвастался наградой в своем Telegram-канале.
«Может, за развод человечества?», – прокомментировала награду представитель МИД.

Ранее в Кремле прокомментировали «победный план» Зеленского, с которым тот поехал в США, отметив, что относятся сдержанно к этим слухам.

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#сша
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#telegram
#захарова
#владимир зеленский
#украина
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Военэксперт Дандыкин: увеличения численности армии сегодня требует обстановка
23 сентября 2024, 17:25

Фото: iStock/zim286

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 декабря 2024 года численность ВС РФ увеличится почти до 2,389 млн человек. Для чего это было сделано, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Это не первое увеличение вооружённых сил. Такие указы уже принимались в ходе специальной военной операции. Сейчас этого требует обстановка. Решение связано не только со специальной военной операцией, но и со вступлением в НАТО Швеции, Финляндии, там, на Карельском перешейке, будет разворачиваться корпус», — пояснил Дандыкин в беседе с Pravda.Ru.

По его словам, увеличение численности ВС РФ также связано с непростой обстановкой в Арктике, где американцы разворачивают войска на Аляске, в Скандинавии. По его словам, Россия большая, и её надо оберегать.

Специалист пояснил, что численность российской армии будет увеличиваться за счет контрактников. Он добавил, что количество срочников, возможно, также будет увеличено.

По мнению Дандыкина, увеличенной численности армии достаточно на сегодняшний день.

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#счёт
#нато
#вс рф
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В NYT оценили эффективную работе RT в обход санкций
23 сентября 2024, 16:34

Фото: iStock/Pavel Byrkin

Газета The New York Times опубликовала статью, в которой рассказывается об эффективной работе RT в обход введённых против него санкций.
Автор утверждает, что блокировка RT в соцсетях не помогает Западу лишить СМИ обширной аудитории.

«Онлайн-страницы RT и других связанных с ним СМИ, таких как Sputnik, собрали всемирную аудиторию в Facebook*, насчитывающую более 88 млн подписчиков, согласно данным, опубликованным на CrowdTangle в начале этого года», — говорится в статье.

При этом уточняется, что, когда каналы и соцсети RT в Германии и Франции были заблокированы, появились другие страницы, копирующие материалы издания. По данным аналитиков, костяк сформированных читателей и зрителей остаётся, и они получают доступ к информации.

Кроме того, автор статьи пишет, что RT пользуется большой популярностью в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Африке. Кроме того, СМИ использует репутацию США как властной и эксплуататорской державы, что сильно привлекает аудиторию.

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* Продукт Meta**, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России

** Meta — владелец Facebook и Instagram*, деятельность признана экстремистской и запрещена на территории России
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#сми
#онлайн
#instagram
#facebook
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