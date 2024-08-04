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Ливан обстрелял населенный пункт на севере Израиля

Times of Israel: север Израиля был обстрелян со стороны Ливана
04 августа 2024, 07:25
Фото: iStock/Ruma Aktar

Фото: iStock/Ruma Aktar

Север Израиля подвергся обстрелу со стороны Ливана. Об этом информирует издание Times of Israel.
Отмечается, что под удар попал Галилейский полуостров. Сигналы тревоги прозвучали в Кирьят-Шмоне и нескольких населенных пунктах на севере государства.

Согласно информации источника, система противовоздушной обороны «Железный купол» отражает атаку. В соцсетях появляются первые видео обстрела, на которых видно работу системы ПВО.



Ранее неназванный иранский дипломат сообщил, что попытки различных стран остановить Тегеран от удара по Израилю после атаки на главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию «были и будут бесплодными». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#пво
В Израиле заявили о перехвате большинства запущенных из Ливана ракет
Израиль заявил, что сбил большинство из 30 запущенных со стороны Ливана ракет
04 августа 2024, 07:53

Фото: iStock/CatEyePerspective

Ливан выпустил в сторону Израиля порядка 30 ракет. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает ТАСС.
Согласно информации ЦАХАЛ, большинство из тридцати ракет перехватила система противовоздушной обороны Израиля. Уточняется, что один снаряд был найден в районе Бейт-Гигель, несколько боеприпасов упали на открытой местности. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что север Израиля подвергся обстрелу со стороны Ливана. Под удар попал Галилейский полуостров. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, в ночь на воскресенье, 4 августа, вооруженные формирования шиитской милиции «Хезболла» нанесли массированный ракетный удар по израильским населенным пунктам в Верхней Галилее.

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#пво
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В Германии назвали войну на Ближнем Востоке концом Израиля
Основатель Mega Ким Дотком: возможная война станет концом Израиля
04 августа 2024, 07:40

Фото: iStock/vadimrysev

Немецко-финский предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, сообщил, что война на Ближнем Востоке станет концом Израиля. Об этом он написал в соцсети X.
По словам Доткома, справедливый мир является единственной надеждой Израиля. Данное заявление немецко-финский предприниматель сделал на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что шиитская организация «Хезболла» нанесла масштабный ракетный удар по израильским поселениям в Верхней Галилее. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, 31 июля стало известно, что глава палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате удара по его резиденции в столице Ирана Тегеране. От обстрела вместе с главой ХАМАС погиб один из его телохранителей.

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#предприниматель
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#мир
#удар
#израиль
#война
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Официальные лица США и Израиля сообщили об ожидании удара Ирана 5 августа
04 августа 2024, 05:58

Фото: iStock/Tatsiana Niamera

Три высокопоставленных чиновника США и Израиля ожидают, что Иран на фоне эскалации может атаковать израильскую территорию в понедельник, 5 августа, сообщил портал Axios.
Ранее газета Jerusalem Post (JP) сообщила, что Иран планирует атаку на Израиль 12-13 августа, в священные дни траура еврейского народа.

В ночь на 4 августа вооруженные члены шиитского движения «Хезболла» нанесли масштабный ракетный удар по израильским населенным пунктам в Верхней Галилее.

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#сша
#израиль
#иран
#удар
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В Германии призвали к созданию оборонительного союза Европы и России
04 августа 2024, 04:30

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Премьер-министр немецкой земли Тюрингия Бодо намело призвал к созданию европейско-российского оборонного союза, сообщает РИА Новости.
«Нам нужен европейский мирный порядок, который включает Россию», – отметил политик.

По мнению Ламерова, все страны-участницы должны подписать пакт о ненападении и создать оборонный союз.

Ранее немецкий политик, депутат Бундестага от политической партии BSW («Союз» Сары Вагенкнехт») Сара Вагенкнехт заявила, что Европа должна прекратить конфликт с Россией.

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#германия
#партия
#россия
#конфликт
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Ватикан высказался о неоднозначных сценах с открытия Олимпиады
Ватикан заявил о разочаровании сценами с открытия Олимпиады
04 августа 2024, 03:22

Фото: iStock/AlexandreFagundes

В официальном заявлении Ватикан выразил свое разочарование некоторыми сценами, произошедшими на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже. Как сообщает ТАСС, Ватикан дал понять, что ставит под сомнение не свободу слова и самовыражения, а уважение к другим.
«Святой престол не может не присоединить свой голос к голосам других, которые отметили в последние дни, что многие христиане и верующие других религий были обижены некоторыми сценами. На таком престижном событии, которое объединяет общие ценности, не могут прибегать к метафорам, которые представляют в нелепом свете религиозные убеждения», – говорится в обращении.

Церемония открытия ОИ-24 состоялась 26 июля, во время нее на сцене была показана провокационная пародия на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Это вызвало широкую критику в адрес организаторов и артистов.

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#олимпиада 2024
#ватикан
#заявление
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Трамп поздравил Путина с «великолепной сделкой»
04 августа 2024, 02:24

Фото: Сайт Кремля

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп поздравил российского лидера Владимира Путина со сделкой по обмену политзаключенными, передает информационное агентство ТАСС.
«Я хотел бы поздравить Владимира Путина с тем, что он заключил еще одну великолепную сделку», – заявил бывший американский лидер.

В то же время, по мнению политика, соглашение было ужасным для США.

«Мы вернули наших людей, но мы заключаем ужасные, ужасные сделки», – написал он.

Ранее Россия и страны Запада организовали крупнейший за последние годы обмен заключенными. В список вошли 24 человека, восемь из них– россияне.

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#россия
#сша
#дональд трамп
#владимир путин
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Ким Чен Ын высказался о Южной Корее
Лидер КНДР Ким Чен Ын: Южная Корея является неизменным врагом
04 августа 2024, 02:07

Фото: сайт Кремля

Президент Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын назвал Южную Корею своим неизменным врагом, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Политик обвинил южнокорейские СМИ в попытках преувеличить масштабы ущерба, причиненного проливными дождями в Северной Корее. В Южной Корее Министерство объединения и Красный Крест заявили о готовности оказать гуманитарную помощь Северной Корее, но Пхеньян не отреагировал. Сеул заявил, что ущерб от наводнения в Северной Корее значителен.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе КНДР Ким Чен Ыну в связи с трагическими последствиями наводнений в Северной Корее.

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#кндр
#россия
#южная корея
#ким чен ын
#владимир путин
#наводнение
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«Хезболла» обстреляла Израиль 50 ракетами
04 августа 2024, 01:50

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Шиитская организация «Хезболла» нанесла масштабный ракетный удар по израильским поселениям в Верхней Галилее, передает телеканал Al Mayadeen.
По данным телеканала, шиитские бойцы выпустили более 50 снарядов из нескольких ракетных установок. В 15 израильских поселениях прозвучали сирены воздушной тревоги.

Израильские средства ПВО отразили атаку. Сообщения о падении снарядов поступили из Бейт-Гиллеля, Кирьят-Шмоны и Мисгав Ама.

Ранее газета Jerusalem Post сообщила, что Иран вместе с «Хезболлой» планируют напасть на Израиль 12-13 августа, в священный день катастрофы еврейского народа.

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#израиль
#пво
#воздушная тревога
#иран
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Пчелы стали виновниками пожара в российском регионе
МЧС: в селе Марфинка произошел подар по вине пчел
04 августа 2024, 01:08

Фото: iStock/grafoto

В селе в поселке Марфинка Ростовской области вспыхнул пожар, вызванный пчелами, сообщили в пресс-службе МЧС России в Telegram-канале.
Инцидент произошел 26 июля, когда 47-летняя женщина решила успокоить пчел. Для этого она разожгла дрова на газовой плите. Угли перекинулись на огород женщины, сад загорелся. Жители микрорайона не смогли самостоятельно потушить пожар и вызвали на помощь МЧС.

«Огнеборцы ведомства потушили пожар на 94 квадратных метрах. Сгорели две хозпостройки и гараж, еще пострадали два улья», – рассказали в МЧС.

Ранее пожар произошел в заброшенной исторической крепости на берегу Финского залива под Кронштадтом.

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#ростовская область
#россия
#мчс
#пожар
#пчёлы
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