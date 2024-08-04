Ливан обстрелял населенный пункт на севере Израиля

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Север Израиля подвергся обстрелу со стороны Ливана. Об этом информирует издание Times of Israel.
Отмечается, что под удар попал Галилейский полуостров. Сигналы тревоги прозвучали в Кирьят-Шмоне и нескольких населенных пунктах на севере государства.
Согласно информации источника, система противовоздушной обороны «Железный купол» отражает атаку. В соцсетях появляются первые видео обстрела, на которых видно работу системы ПВО.
Ранее неназванный иранский дипломат сообщил, что попытки различных стран остановить Тегеран от удара по Израилю после атаки на главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию «были и будут бесплодными». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Согласно информации источника, система противовоздушной обороны «Железный купол» отражает атаку. В соцсетях появляются первые видео обстрела, на которых видно работу системы ПВО.
Ранее неназванный иранский дипломат сообщил, что попытки различных стран остановить Тегеран от удара по Израилю после атаки на главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию «были и будут бесплодными». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова