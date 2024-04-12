Армия Израиля и «Моссад» утвердили планы ответа на случай атаки со стороны Ирана

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и разведка «Моссад» утвердили планы ответной атаки в случае, если Израиль подвергнется нападению со стороны Ирана. Об этом сообщает портал Ynet.
Кроме того, в последние дни ВС Израиля и ВС США усилили координацию.
В настоящее время службы безопасности готовятся к возможном реакции со стороны Ирана, исходя из того, что Тегеран не стал отказываться от своего первоначального плана ответа на удар в Дамаске, который приписывается Израилю.
Официальный представитель ЦАХАЛ Ланиэль Хагари ранее сообщил американскому телеканалу CNN, что военные нанесли удар не по консульству в Дамаске, а по зданию Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое было замаскировано под гражданскую постройку.
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В настоящее время службы безопасности готовятся к возможном реакции со стороны Ирана, исходя из того, что Тегеран не стал отказываться от своего первоначального плана ответа на удар в Дамаске, который приписывается Израилю.
Официальный представитель ЦАХАЛ Ланиэль Хагари ранее сообщил американскому телеканалу CNN, что военные нанесли удар не по консульству в Дамаске, а по зданию Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое было замаскировано под гражданскую постройку.
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Анастасия Чинкова