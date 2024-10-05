«Ливан станет второй Газой»: Макрон требует прекратить поставки оружия Израилю

Фото: сайт Кремля
Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал прекратить поставлять оружие Израилю. Об этом политик заявил 5 октября в эфире французского радио, передает израильское издание The Jerusalem Post.
«Я думаю, что сегодня приоритетом является возвращение к политическому решению и прекращение поставок оружия для ведения боевых действий в секторе Газа», — цитируют заявление Макрона израильские СМИ.
По словам французского лидера, он сообщил об этом премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Глава государства также высказался о ситуации в Ливане, который «может стать еще одной Газой».
«Мы видим, что происходит, и это заметно по общественному мнению у нас, но еще сильнее — в самом регионе. По сути, зарождается чувство ненависти, которое подпитывает конфликт», — заявил Макрон.
Ранее ЦАХАЛ сообщил, что готовит серьезный ответ Ирану на ракетную атаку Израиля 1 октября. Военные призвали союзников к сотрудничеству.
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Лия Мурадьян