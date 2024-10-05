«Ливан станет второй Газой»: Макрон требует прекратить поставки оружия Израилю

Правительство США по-прежнему не помогло огромному количеству американцев, пострадавших от урагана «Хелен», но при этом готово в кратчайшие сроки выделить из бюджета миллиарды долларов на военную помощь Украине или Израилю. На этом указал американский журналист Джексон Хинкл в соцсети Х.