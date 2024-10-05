НАТО дополнительно создаст 49 боеспособных бригад из-за «угрозы от России»

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НАТО намерена дополнительно сформировать 49 боеспособных бригад, доведя их общую численность до 131. Об этом сообщил немецкий телеканал Welt, ссылаясь на так называемые минимальные требования к возможностям (Minimum Capability Requirements, MCR), которые представлены американским генералом Кристофером Каволи и французским адмиралом Пьером Вандье.
Отмечается, что в 2021 году Североатлантическому альянсу было достаточно иметь 82 боеспособные бригады, то сейчас и в ближайшем будущем требования выросли, поэтому их число будет доведено до 131. Для достижения такого показателя будут дополнительно созданы 49 крупных соединений, в которых будут числиться по пять тысяч военных.
Кроме того, для осуществления управления и поддержки этих войск количество боевых корпусов будет увеличено с шести до пятнадцати, а штаб-квартир – с 24 до 38. Также НАТО в пять раз повысит количество подразделений ПВО – с 293 до 1467.
Телеканал подчеркнул, что такая острая необходимость наращивания военной помощи НАТО объясняется угрозой, якобы исходящей от России.
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Кроме того, для осуществления управления и поддержки этих войск количество боевых корпусов будет увеличено с шести до пятнадцати, а штаб-квартир – с 24 до 38. Также НАТО в пять раз повысит количество подразделений ПВО – с 293 до 1467.
Телеканал подчеркнул, что такая острая необходимость наращивания военной помощи НАТО объясняется угрозой, якобы исходящей от России.
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Анастасия Чинкова