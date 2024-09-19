Израиль атаковал объекты «Хезболлы» на востоке Ливана

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Истребители израильских ВВС нанесли удары по тыловым базам шиитской милиции «Хезболлах» в восточной части Ливана. Об этом сообщает телеканал Al Jadeed.
По данным издания, два ракетных удара были нанесены по окрестностям города Баальбек. Именно там находятся склады с оружием и боеприпасами шиитских формирований.
После израильской атаки прогремело несколько мощных взрывов.
Напомним, во вторник, 17 сентября, в Ливане произошла практически одновременная детонация нескольких сотен пейджеров. В результате взрывов погибли десятки человек, еще тысячи пострадали. На следующий день Ливан накрыла еще одна волна взрывов. Взрывались пейджеры, телефоны, радиостанции и другие электронные приборы. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что произошедшее должно быть тщательно расследовано.
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После израильской атаки прогремело несколько мощных взрывов.
Напомним, во вторник, 17 сентября, в Ливане произошла практически одновременная детонация нескольких сотен пейджеров. В результате взрывов погибли десятки человек, еще тысячи пострадали. На следующий день Ливан накрыла еще одна волна взрывов. Взрывались пейджеры, телефоны, радиостанции и другие электронные приборы. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что произошедшее должно быть тщательно расследовано.
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Элина Позднякова