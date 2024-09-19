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Израиль атаковал объекты «Хезболлы» на востоке Ливана

19 сентября 2024, 19:16
Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Истребители израильских ВВС нанесли удары по тыловым базам шиитской милиции «Хезболлах» в восточной части Ливана. Об этом сообщает телеканал Al Jadeed.
По данным издания, два ракетных удара были нанесены по окрестностям города Баальбек. Именно там находятся склады с оружием и боеприпасами шиитских формирований.

После израильской атаки прогремело несколько мощных взрывов.



Напомним, во вторник, 17 сентября, в Ливане произошла практически одновременная детонация нескольких сотен пейджеров. В результате взрывов погибли десятки человек, еще тысячи пострадали. На следующий день Ливан накрыла еще одна волна взрывов. Взрывались пейджеры, телефоны, радиостанции и другие электронные приборы. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что произошедшее должно быть тщательно расследовано.

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Подмосковные предприниматели узнают, как выйти на белорусский рынок
19 сентября 2024, 19:13

Фото: iStock / fizkes

Предприниматели Московской области смогут принять участие в бесплатном вебинаре «Час с торговым представителем России в Республике Беларусь». Обучение пройдёт 30 сентября, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Вебинар адресован представителям малого и среднего бизнеса, заинтересованным в выходе на белорусский рынок.
«Спикерами выступят торговый представитель России в Белоруссии Юрий Золотарёв, представители Российского экспортного центра, Белорусской универсальной товарной биржи, Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен, ООО «БелВЭБ лизинг» и юридической группы Б1. Они расскажут об инструментах поддержки экспорта, налоговом законодательстве, особенностях работы на белорусских рынках», – говорится в сообщении.
Мероприятие пройдёт в онлайн-формате 30 сентября с 10:00 до 11:30. Необходимо предварительно оставить заявку по ссылке. Регистрация открыта до 10:00 30 сентября.

По всем вопросам можно обратиться к Светлане Воробьёвой по телефону 7 (495) 150-39-41 (доб. 16) или по электронной почте vsv@exportmo.ru.

Организатором вебинара выступает Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.

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«Сожрете»: Поплавская раскритиковала возвращение Познера в эфир Первого канала
Актриса Яна Поплавская раскритиковала возвращение Познера в эфир Первого канала
19 сентября 2024, 18:37

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Возвращение журналиста Владимира Познера в эфир Первого канала является провокацией. Такое заявление изданию «Абзац» сделала актриса Яна Поплавская.
«Я воспринимаю это как провокацию и издевательство. Они словно говорят: «Как вы там, чернь? Мы за вас принимаем решения. Сожрете все». Можно было подождать до окончания СВО, чтобы не вызывать в людях волну ненависти», — прокомментировала она.

До этого сообщалось, что на Первом канале выйдет фильм под названием «Турецкая тетрадь» Владимира Познера.

Ранее стало известно, что Владимир Познер отказался от работы на Западе из-за требований высказаться о Владимире Путине.

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Немецкие солдаты прибыли в Польшу, напугав местных жителей
Туск призвал жителей Польши не паниковать из-за прибытия немецких солдат
19 сентября 2024, 18:25

Фото: iStock/Michele Ursi

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал жителей страны не бояться немецких солдат, прибывших в страну, и пояснил, что они будут помогать бороться с наводнением. Об этом сообщает Polsat.
«Когда вы увидите немецких солдат, прошу не впадать в панику. Это помощь. Чтобы не было никаких сомнений», — обратился Туск к местным жителям.

Он пояснил, что военные из Германии наравне с американскими прибыли в Польшу, чтобы помочь стране в борьбе с наводнением.

Напомним, в Польше ввели режим стихийного бедствия на 30 дней из-за мощного наводнения.

Ранее здание Myśl Polska писало, что Польше не хватило денег на водохранилища и дамбы, которые могли бы спасти страну от наводнений, так как все средства отдали Украине. По словам автора статьи, уже более двух лет Польша тратит сотни миллионов злотых на поддержание военного конфликта на Украине. В стране нет денег на водохранилища, нет денег на дамбы, а вот на военные действия и для помощи украинцам они нашлись.

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Володин сделал заявление о ЕП
Володин: призыв ЕП бить по РФ оружием Запада ведет к ядерной мировой войне
19 сентября 2024, 18:18

Фото: сайт Кремля

Призыв Европарламента бить по РФ вооружениями Запада ведет к ядерной мировой войне, написал в своем Telegram-канале политик Вячеслав Володин.
«То, к чему призывает Европарламент, ведёт к мировой войне с использованием ядерного оружия», — сказано в публикации Спикера Госдумы.
Перед этим европейские депутаты в рамках пленарной сессии в Страсбурге призвали ЕС к снятию ограничений на удары киевского режима вглубь РФ. Парламентарии приняли соответствующую резолюцию.

Глава киевского режима Владимир Зеленский хочет, чтобы Запад разрешил ему бить по РФ дальнобойными снарядами. Он периодически обращается к союзникам с соответствующей просьбой. Однако в Вашингтоне не спешат с принятием решения.

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#россия
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#вячеслав володин
#новости
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ВМС США опубликовали план подготовки к возможному конфликту с Китаем в 2027 году
19 сентября 2024, 18:12

Фото: istockphoto/bennymarty

Командование американских Военно-морских сил (ВМС) опубликовало план подготовки к ведению возможных боевых действий против Китая к 2027 году. Российский флот также указан в документе в качестве потенциальной угрозы.
Начальник военно-морских операций США Лиза Франкетти заявила, что план навигации для американского военного флота представляет собой подробное стратегическое руководство по повышению уровня готовности ВМС США к потенциальному конфликту с Китаем к 2027 году. Также он направлен на усиление долгосрочного преимущества американского флота.

В документе содержится утверждение, что он сформирован в качестве противодействия якобы имеющемуся у КНР плана провести вторжение на Тайвань в 2027 году. Косвенно там упоминается и Россия. Отмечается мощь российского подводного и атомного флота.

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#конфликт
#флот
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Генсек «Хезболлы»: взрывы устройств в Ливане ведут к объявлению войны Израилю
19 сентября 2024, 18:05

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Израиль устроил массовые взрывы электронных устройств в Ливане, что является терактом и геноцидом, а потому ведет к объявлению войны. Об этом заявил генеральный секретарь ливанского движения «Хезболла» Хасан Насрулла во время телеобращения. По его словам, Израиль перешел все красные линии и подверг опасности мирное население страны.
«Противник перешел все красные линии, подвергнув опасности жизни большого числа мирных граждан в Ливане», — объявил Насрулла.
Лидер движения добавил, что массовые взрывы в Ливане — «военное преступление, масштабный теракт и геноцид, ведущий к объявлению войны».

Напомним, во вторник, 17 сентября, в Ливане произошла практически одновременная детонация нескольких сотен пейджеров. В результате взрывов погибли десятки человек, еще тысячи пострадали. На следующий день Ливан накрыла еще одна волна взрывов. О том, что происходит в стране читайте в материале «Радио 1».

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Дипломат Буякевич: Две трети поставленных Киеву танков Abrams уже уничтожены
19 сентября 2024, 17:33

Фото: istockphoto/Zeferli

Две трети американских танков Abrams, поставленных на Украину, уже уничтожены. И это несмотря на то, что ВСУ берегут эти машины и они достаточно редко участвуют в боевых действиях.
Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич. По его словам, в настоящее время, испробовав все возможности и не добившись результата, англосаксы и их союзники активно продвигают дискуссию о перспективах применения западных высокоточных дальнобойных вооружений для ударов вглубь территории России.

Эта тема стала для них особенно актуальной на фоне того, как под ударами русского оружия горит хвалёная западная техника, продолжил дипломат. В качестве примера он привёл переданные Украине танки Abrams производства США, большая часть которых уже уничтожена.

Что касается применения дальнобойного оружия для ударов по глубоким тылам, то это, по словам Буякевича, стало бы очень опасной авантюрой западных стран.

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#сша
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#техника
#дипломат
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Путин: БПЛА должны беспрепятственно поставляться в войска
19 сентября 2024, 17:26

Фото: сайт Кремля

Беспилотники должны беспрепятственно поставляться в российские войска, заявил президент Владимир Путин в рамках заседания Военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем специального назначения. Глава государства подчеркнул, что важно устранять любые препятствия, тормозящие поступление техники для военных.
«Важно и дальше развивать такое взаимодействие, помогать организациям «народного ОПК» запускать свои разработки в производство, снимать любые препятствия, которые тормозят поставки беспилотников в войска», — сказал президент.
Путин поблагодарил участников волонтерских подразделений, обеспечивающих бойцов СВО дронами, а также средствами радиоэлектронной борьбы.

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#новости
#санкт-петербург
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Захарова увидела признаки буйного помешательства в призыве ЕП арестовать Мадуро
19 сентября 2024, 17:08

Фото: пресс-служба МИД РФ

Европарламент, потребовавший выдать ордер на арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро, окончательно превратился в воплощение коллективного бессознательного. К тому же, здесь просматриваются явные признаки буйного помешательства.
Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Таким образом она в своём телеграм-канале прокомментировала требование выдать ордер на арест венесуэльского лидера и признать главой страны проигравшего на выборах лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса Уррутиа.

При этом, продолжила российский дипломат, столь активно вмешиваясь во внутренние дела южноамериканского государства, Евросоюз с крайней апатией относится к расследованию террористических актов на «Северных потоках». А ведь они как раз находятся в зоне ответственности европейского объединения, подчеркнула спикер МИД РФ.

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