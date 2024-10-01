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Ливан временно закрыл воздушное пространство

Ливан закрыл воздушное пространство после ракетного удара по Израилю
01 октября 2024, 21:29
Фото: istockphoto/ Chalabala

Фото: istockphoto/ Chalabala

Ливан временно закрыл воздушное пространство из-за пуска ракет из Ирана по Израилю. Об этом заявил вечером 1 октября министр транспорта Ливана Али Хамия.
«В связи с событиями в регионе воздушное пространство Ливана будет закрыто на два часа, после проведут оценку ситуации и возможности возобновления полетов», — сообщил министр в эфире местного телеканала LBC.

Массированная ракетная атака Ирана на Израиль началась вечером 1 октября, когда со стороны исламской республики запустили около 500 баллистических ракет.



Ситуацию прокомментировал кандидат в президенты США Дональд Трамп. По оценке политика, действия иранской стороны можно назвать полномасштабной войной. Республиканец уверен, что при другом правительстве США войну Ирана и Израиля можно было предотвратить.

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#израиль
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#иран
#ливан
#война
ЦАХАЛ заявил об отсутствии угрозы со стороны Ирана
01 октября 2024, 21:40

Фото: istockphoto/Leestat

Население Израиля может покинуть свои убежища, поскольку ракетная атака со стороны Ирана в настоящее время закончилась. Об этом заявил представитель израильской армии (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.
«На данном этапе мы не наблюдаем дополнительных угроз со стороны Ирана. Можно выйти из защищенных помещений», — сказал Хагари.
Он также проинформировал, что израильским военным удалось перехватить множество снарядов противника. Сейчас ситуация оценивается.

«Нам не поступало сообщений о пострадавших, и это благодаря вашему ответственному поведению», — добавил Хагари, отметив, что действия исламской республики будут «иметь последствия».
Ранее сообщалось, что Ливан закрыл воздушное пространство на некоторое время.

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#мир
#цахал
#израиль
#ливан
#иран
#война
#новости
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КСИР выпустил баллистические ракеты по военным объектам Израиля
01 октября 2024, 21:25

Фото: istockphoto/vadimrysev

Баллистические ракеты по военным объектам Израиля в ходе атаки выпустил Корпус стражей исламской революции (КСИР). Об этом говорится на сайте элитных подразделений иранских ВС. Детали в исламской республике пообещали предоставить позднее.
«Воздушно-космические силы КСИР, выпустив десятки баллистических ракет, нацелились на важные объекты в военной сфере и сфере безопасности в сердце оккупированных территорий», — сказано в публикации КСИР.

Там уточнили, что атака одобрена Высшим советом нацбезопасности страны и генштабом ВС с поддержкой Минобороны Ирана.

Ранее атаку Ирана на Израиль прокомментировал кандидат в президенты США Дональд Трамп. Он рассказал, что было бы, если бы он был хозяином Белого дома.

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#израиль
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#ливан
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Трамп посчитал, что атака Ирана на Израиль могла быть предотвращена
01 октября 2024, 21:10

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Атака со стороны Ирана на Израиль могла быть предотвращена, считает кандидат в президенты США Дональд Трамп. Политик также назвал действия иранской стороны войной.
«Эту войну можно было полностью предотвратить, она никогда не должна была произойти», - гласит пост Трампа в соцсетях.
Республиканец уверен, что, если бы он был хозяином Белого дома, этого бы никогда не случилось. Действующий заокеанский лидер Джо Байден отдал приказ помочь израильской армии и сбивать снаряды, летящие на территорию государства.

Ранее стало известно, что Иран выпустил, примерно, 400 снарядов по израильской территории. До этого представители исламской республики выражали недовольство тем, что ЦАХАЛ ликвидировал генсека «Хезболлах» Хасана Насруллу.

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#мир
#иран
#израиль
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Иран предпринял массовую ракетную атаку на Израиль
01 октября 2024, 20:13

Фото: istockphoto/wildpixel

Иран предпринял массированный ракетный удар по территории Израиля. Часть ракет миновала израильскую систему противовоздушной обороны «Железный купол».
Об этом сообщает израильская газета The Jerusalem Post. Всего с территории Ирана было двумя волнами запущено от 200 до 500 баллистических ракет. Жители Израиля укрываются в бомбоубежищах. В КСИР заявили, что Иран начал ракетную атаку в ответ на убийства генерального секретаря «Хезболлы» Сайеда Хасана Насраллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами «Кудс» Аббаса Нильфорушана, а также на вторжение израильских войск в Ливан.

Все пассажирские самолёты облетают Израиль стороной. При этом, Европейское агентство авиационной безопасности ещё несколько дней назад настоятельно рекомендовало авиакомпаниям избегать полётов своих лайнеров над территориями Израиля и Ливана.

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ЦАХАЛ порекомендовал жителям центра Израиля быть ближе к бомбоубежищам
01 октября 2024, 19:55

Фото: istockphoto/e-crow

Жителям центра Израиля рекомендовано находиться поближе к бомбоубежищам. Соответствующую директиву выпустили тыловики Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Она касается в том числе тех, кто живет в Тель-Авиве.
Также есть информация, что в центре Израиля наряду с оповещением о возможных ракетных обстрелах «Цева Адом» была слышна воздушная тревога.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал в немедленном порядке прекратить огонь в Ливане. По словам представителя главы международной организации Стефана Дюжаррика, генсек беспокоится об усилении напряженности между государствами.

Кроме того, стало известно, что Иран может нанести удар по ЦАХАЛу баллистическими ракетами в ближайшее время.

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#израиль
#цахал
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#война
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AP и WP удалили из публикаций абзац о разрешении Байдена ударов вглубь России
01 октября 2024, 19:38

Фото: istockphoto/art159

Агентство The Associated Press удалило из публикации абзац о том, что Джозеф Байден может дать Киеву разрешение наносить удары вглубь России западным оружием после того, как в США пройдут президентские выборы. То же самое сделала газета The Washington Post.
Ранее эти издания писали, ссылаясь на неназванный источник, что нынешний глава Белого дома после президентских выборов, которые пройдут в ноябре, может позволить Киеву атаковать удалённые российские территории с использованием западных вооружений. Авторы публикаций уточняли, что сейчас, накануне выборов американский лидер опасается пойти на такой шаг.

Пользователи социальных сетей приметили, что позже материал в обоих изданиях был обновлён. Последний абзац, где содержалась цитата об ударах по России, теперь не отображается на сайтах СМИ. В качестве доказательства внимательные читатели прикрепляют к постам две разные версии одной и той же статьи.

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Генсек ООН Гутерриш призвал немедленно прекратить огонь в Ливане
01 октября 2024, 19:37

Фото: istockphoto/LewisTsePuiLung

Немедленно прекратить огонь в Ливане призвал генсек ООН Антониу Гутерриш. Руководитель международной организации беспокоится о напряженности ситуации в стране. Об этом сообщил официальный представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик.
«Генеральный секретарь крайне обеспокоен эскалацией конфликта в Ливане. Он призывает к немедленному прекращению огня. Необходимо любой ценой избежать полномасштабной войны в Ливане и уважать суверенитет и территориальную целостность Ливана», — сказал Дюжаррик.
Ранее сообщалось, чем США помогли Израилю, и как Иран угрожает ЦАХАЛу. Вашингтон уведомил Армию обороны Израиля о некой активности иранской стороны.

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Эрдоган: После Газы и Ливана Израиль может нацелиться на Турцию
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#война
#новости
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Ynet: В Израиле обсуждают возможность телефонного разговора Путина и Нетаньяху
01 октября 2024, 19:31

Фото: сайт Кремля

Израиль и Россия занимаются согласованием возможного телефонного разговора между премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху и президентом РФ Владимиром Путиным. Темой должна стать предполагаемая ракетная атака Ирана по Израилю.
Об этом сообщает израильский портал Ynet со ссылкой на собственные источники. В публикации утверждается, что, в случае, если такой разговор состоится, то израильский премьер постарается убедить Путина употребить своё влияние на то, чтобы предотвратить прямое нападение Ирана на Израиль.

О намерении Ирана в ближайшее время нанести ракетный удар по Израилю в качестве ответной меры на операцию ЦАХАЛ против шиитской организации «Хезболла» в Ливане писали западные СМИ. Портал отмечает, что в канцелярии Нетаньяху отказались комментировать информацию о готовящемся телефонном разговоре. В последний раз лидеры России и Израиля беседовали по телефону в декабре 2023 года.

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Эрдоган: После Газы и Ливана Израиль может нацелиться на Турцию
01 октября 2024, 18:42

Фото: сайт Кремля

После сектора Газа и Ливана следующей целью Израиля могут стать турецкие земли. Такое предположение сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Выступая на открытии очередной сессии Великого национального собрания (парламента), он прямо сказал, что следующим местом после Палестины и Ливана, на которое обратят внимание представители израильской администрации, мыслящие категориями земли обетованной, станет Турция.

По словам турецкого лидера, кроме того, что Тель-Авив совершает геноцид в секторе Газа и террористические атаки в Ливане, Израиль ещё «всевозможными провокациями» втянуть другие государства Ближнего Востока в полномасштабный региональный конфликт.

Ранее Эрдоган назвал действия Израиля в Ливане террористическими атаками и призвал международное сообщество предпринять меры к тому, чтобы прекратить их.

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