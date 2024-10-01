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Ливан временно закрыл воздушное пространство из-за пуска ракет из Ирана по Израилю. Об этом заявил вечером 1 октября министр транспорта Ливана Али Хамия.
«В связи с событиями в регионе воздушное пространство Ливана будет закрыто на два часа, после проведут оценку ситуации и возможности возобновления полетов», — сообщил министр в эфире местного телеканала LBC.
Массированная ракетная атака Ирана на Израиль началась вечером 1 октября, когда со стороны исламской республики запустили около 500 баллистических ракет.
Ситуацию прокомментировал кандидат в президенты США Дональд Трамп. По оценке политика, действия иранской стороны можно назвать полномасштабной войной. Республиканец уверен, что при другом правительстве США войну Ирана и Израиля можно было предотвратить.
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Лия Мурадьян