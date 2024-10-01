Трамп посчитал, что атака Ирана на Израиль могла быть предотвращена

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Атака со стороны Ирана на Израиль могла быть предотвращена, считает кандидат в президенты США Дональд Трамп. Политик также назвал действия иранской стороны войной.
«Эту войну можно было полностью предотвратить, она никогда не должна была произойти», - гласит пост Трампа в соцсетях.Республиканец уверен, что, если бы он был хозяином Белого дома, этого бы никогда не случилось. Действующий заокеанский лидер Джо Байден отдал приказ помочь израильской армии и сбивать снаряды, летящие на территорию государства.
Ранее стало известно, что Иран выпустил, примерно, 400 снарядов по израильской территории. До этого представители исламской республики выражали недовольство тем, что ЦАХАЛ ликвидировал генсека «Хезболлах» Хасана Насруллу.
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Никита Кротов