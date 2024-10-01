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Трамп посчитал, что атака Ирана на Израиль могла быть предотвращена

01 октября 2024, 21:10
Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Атака со стороны Ирана на Израиль могла быть предотвращена, считает кандидат в президенты США Дональд Трамп. Политик также назвал действия иранской стороны войной.
«Эту войну можно было полностью предотвратить, она никогда не должна была произойти», - гласит пост Трампа в соцсетях.
Республиканец уверен, что, если бы он был хозяином Белого дома, этого бы никогда не случилось. Действующий заокеанский лидер Джо Байден отдал приказ помочь израильской армии и сбивать снаряды, летящие на территорию государства.



Ранее стало известно, что Иран выпустил, примерно, 400 снарядов по израильской территории. До этого представители исламской республики выражали недовольство тем, что ЦАХАЛ ликвидировал генсека «Хезболлах» Хасана Насруллу.

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#новости
#цахал
#война
#дональд трамп
Иран предпринял массовую ракетную атаку на Израиль
01 октября 2024, 20:13

Фото: istockphoto/wildpixel

Иран предпринял массированный ракетный удар по территории Израиля. Часть ракет миновала израильскую систему противовоздушной обороны «Железный купол».
Об этом сообщает израильская газета The Jerusalem Post. Всего с территории Ирана было двумя волнами запущено от 200 до 500 баллистических ракет. Жители Израиля укрываются в бомбоубежищах. В КСИР заявили, что Иран начал ракетную атаку в ответ на убийства генерального секретаря «Хезболлы» Сайеда Хасана Насраллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами «Кудс» Аббаса Нильфорушана, а также на вторжение израильских войск в Ливан.

Все пассажирские самолёты облетают Израиль стороной. При этом, Европейское агентство авиационной безопасности ещё несколько дней назад настоятельно рекомендовало авиакомпаниям избегать полётов своих лайнеров над территориями Израиля и Ливана.

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ЦАХАЛ порекомендовал жителям центра Израиля быть ближе к бомбоубежищам
01 октября 2024, 19:55

Фото: istockphoto/e-crow

Жителям центра Израиля рекомендовано находиться поближе к бомбоубежищам. Соответствующую директиву выпустили тыловики Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Она касается в том числе тех, кто живет в Тель-Авиве.
Также есть информация, что в центре Израиля наряду с оповещением о возможных ракетных обстрелах «Цева Адом» была слышна воздушная тревога.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал в немедленном порядке прекратить огонь в Ливане. По словам представителя главы международной организации Стефана Дюжаррика, генсек беспокоится об усилении напряженности между государствами.

Кроме того, стало известно, что Иран может нанести удар по ЦАХАЛу баллистическими ракетами в ближайшее время.

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#мир
#израиль
#цахал
#ливан
#война
#новости
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AP и WP удалили из публикаций абзац о разрешении Байдена ударов вглубь России
01 октября 2024, 19:38

Фото: istockphoto/art159

Агентство The Associated Press удалило из публикации абзац о том, что Джозеф Байден может дать Киеву разрешение наносить удары вглубь России западным оружием после того, как в США пройдут президентские выборы. То же самое сделала газета The Washington Post.
Ранее эти издания писали, ссылаясь на неназванный источник, что нынешний глава Белого дома после президентских выборов, которые пройдут в ноябре, может позволить Киеву атаковать удалённые российские территории с использованием западных вооружений. Авторы публикаций уточняли, что сейчас, накануне выборов американский лидер опасается пойти на такой шаг.

Пользователи социальных сетей приметили, что позже материал в обоих изданиях был обновлён. Последний абзац, где содержалась цитата об ударах по России, теперь не отображается на сайтах СМИ. В качестве доказательства внимательные читатели прикрепляют к постам две разные версии одной и той же статьи.

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Генсек ООН Гутерриш призвал немедленно прекратить огонь в Ливане
01 октября 2024, 19:37

Фото: istockphoto/LewisTsePuiLung

Немедленно прекратить огонь в Ливане призвал генсек ООН Антониу Гутерриш. Руководитель международной организации беспокоится о напряженности ситуации в стране. Об этом сообщил официальный представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик.
«Генеральный секретарь крайне обеспокоен эскалацией конфликта в Ливане. Он призывает к немедленному прекращению огня. Необходимо любой ценой избежать полномасштабной войны в Ливане и уважать суверенитет и территориальную целостность Ливана», — сказал Дюжаррик.
Ранее сообщалось, чем США помогли Израилю, и как Иран угрожает ЦАХАЛу. Вашингтон уведомил Армию обороны Израиля о некой активности иранской стороны.

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Ynet: В Израиле обсуждают возможность телефонного разговора Путина и Нетаньяху

Эрдоган: После Газы и Ливана Израиль может нацелиться на Турцию
#мир
#израиль
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#оон
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#цахал
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Ynet: В Израиле обсуждают возможность телефонного разговора Путина и Нетаньяху
01 октября 2024, 19:31

Фото: сайт Кремля

Израиль и Россия занимаются согласованием возможного телефонного разговора между премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху и президентом РФ Владимиром Путиным. Темой должна стать предполагаемая ракетная атака Ирана по Израилю.
Об этом сообщает израильский портал Ynet со ссылкой на собственные источники. В публикации утверждается, что, в случае, если такой разговор состоится, то израильский премьер постарается убедить Путина употребить своё влияние на то, чтобы предотвратить прямое нападение Ирана на Израиль.

О намерении Ирана в ближайшее время нанести ракетный удар по Израилю в качестве ответной меры на операцию ЦАХАЛ против шиитской организации «Хезболла» в Ливане писали западные СМИ. Портал отмечает, что в канцелярии Нетаньяху отказались комментировать информацию о готовящемся телефонном разговоре. В последний раз лидеры России и Израиля беседовали по телефону в декабре 2023 года.

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Эрдоган: После Газы и Ливана Израиль может нацелиться на Турцию
01 октября 2024, 18:42

Фото: сайт Кремля

После сектора Газа и Ливана следующей целью Израиля могут стать турецкие земли. Такое предположение сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Выступая на открытии очередной сессии Великого национального собрания (парламента), он прямо сказал, что следующим местом после Палестины и Ливана, на которое обратят внимание представители израильской администрации, мыслящие категориями земли обетованной, станет Турция.

По словам турецкого лидера, кроме того, что Тель-Авив совершает геноцид в секторе Газа и террористические атаки в Ливане, Израиль ещё «всевозможными провокациями» втянуть другие государства Ближнего Востока в полномасштабный региональный конфликт.

Ранее Эрдоган назвал действия Израиля в Ливане террористическими атаками и призвал международное сообщество предпринять меры к тому, чтобы прекратить их.

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#израиль
#конфликт
#турция
#меры
#реджеп тайип эрдоган
#сектор газа
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Стало известно, чем Иран угрожает Израилю, и как в этом замешаны США
ЦАХАЛ заявил, что США предупредили их о ракетной атаке из Ирана в скором времени
01 октября 2024, 18:10

Фото: istockphoto/e-crow

Вашингтон предупредил Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) о возможном ударе баллистическими ракетами со стороны Ирана. Такое заявление сделал представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари в рамках брифинга.
«Некоторое время назад США проинформировали нас, что они видят подготовку Ирана к запуску ракет в направлении Израиля в ближайшее время. На текущий момент мы не наблюдаем воздушной угрозы», — прокомментировал офицер.
По сообщению журналистов CNN, США думают, что в Иране ведется подготовка к атаке на Израиль при помощи баллистических ракет.

Ранее сообщалось о том, как может развиваться операция ЦАХАЛа в Ливане. Упоминался целый ряд возможных сценариев.

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#мир
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#цахал
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Рютте отреагировал на изменение ядерной доктрины России
Генсек альянса Рютте: НАТО не видит угрозы применения РФ ЯО
01 октября 2024, 18:07

Фото: istockphoto/RomoloTavani

Альянс знает об изменениях в российской ядерной доктрине, но не видит угроз использования ядерных вооружений. Такое заявление сделал новоиспеченный генсек НАТО Марк Рютте.
«Мы слышали угрозы из Кремля. Но, в то же время, мы не видим никаких угроз применения ядерного оружия», — сказал Рютте журналистам.
Ранее сообщалось, что во Франции жестко отреагировали на назначение Марка Рютте генсеком НАТО. В частности, на этот счет высказывался французский политик, возглавляющий партию «Патриоты», Флориан Филиппо. Парламентарий рекомендовал Рютте «убираться прочь», оставив нелестную характеристику об альянсе.

Рютте стал генсеком военно-политического блока 1 октября после официальной передачи дел.

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#мир
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Политолог Дудаков заявил о печальном наследии Столтенберга
01 октября 2024, 17:45

Фото: сайт НАТО

Политолог-американист Малек Дудаков высказал мнение о том, что новому главе НАТО Марку Рютте достанется печальное наследство от его покидающего пост предшественника Йенса Столтенберга.
«Столтенберг оставляет очень печальное наследие Марку Рютте. Неудивительным и показательным было то, как долго аппаратчики НАТО пытались разобраться с новым генсеком. Были разные команды и кандидаты, процесс согласования шёл практически два года. Должны были это ещё в 2022 году устроить, не успели, перенесли на 2023 и в итоге ещё перенесли на 2024 год», — заявил в беседе с RT Дудаков.

До этого Марк Рютте высказывал некоторую тревогу по поводу итогов предстоящих выборов президента США.

«Я не тревожусь по поводу результатов выборов, я прекрасно знаю обоих кандидатов. Я готов работать с ними, посмотрим, что будет», — приводят argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости слова Рютте.

Ранее Марк Рютте заявлял, что для НАТО в приоритете повышение расходов альянса на оборону, а также Украина.

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#сша
#новости
#нато
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