В Тель-Авиве террористы с автоматами открыли огонь по людям на остановке

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В Тель-Авиве уничтожили двоих террористов с автоматами, которые открыли огонь по людям на общественной остановке транспорта. Об этом сообщает 1 октября Telegram-канал израильского МИД.
«Двое террористов, вооруженных автоматами, открыли огонь по мирным жителям в Тель-Авиве. Террористы уничтожены», — сообщает правительство Израиля.
Этим вечером Иран организовал массированный ракетный удар по территории Израиля. Всего запустили около 500 баллистических ракет, часть из которых прорвали противовоздушную оборону ЦАХАЛ «Железный купол».
Представители Исламской Русублики назвали атаку на Израиль ответом на ликвидацию генсекретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы, которого убили по приказу премьер-министром еврейского государства Биньямина Нетаньяху.
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Лия Мурадьян