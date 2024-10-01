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В Тель-Авиве террористы с автоматами открыли огонь по людям на остановке

МИД Израиля: в Тель-Авиве уничтожили расстрелявших людей двух террористов
01 октября 2024, 20:47
Фото: istockphoto/Diy13

Фото: istockphoto/Diy13

В Тель-Авиве уничтожили двоих террористов с автоматами, которые открыли огонь по людям на общественной остановке транспорта. Об этом сообщает 1 октября Telegram-канал израильского МИД.
«Двое террористов, вооруженных автоматами, открыли огонь по мирным жителям в Тель-Авиве. Террористы уничтожены», — сообщает правительство Израиля.

Этим вечером Иран организовал массированный ракетный удар по территории Израиля. Всего запустили около 500 баллистических ракет, часть из которых прорвали противовоздушную оборону ЦАХАЛ «Железный купол».



Представители Исламской Русублики назвали атаку на Израиль ответом на ликвидацию генсекретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы, которого убили по приказу премьер-министром еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

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#израиль
#правительство
#террористы
#иран
#удар
В Москве одновременно сгорели семь кафе
01 октября 2024, 18:53

Фото: iStock/grafoto

В Москве во вторник, 1 октября, одновременно сгорели семь кафе. Об этом сообщает Shot.
По данным издания, пожар произошел на Складочной в Бутырском районе столицы, где мелкие здания кафе стоят вплотную друг к другу. При этом внутри находилось множество газовых баллонов, которые начали взрываться при распространении огня. Таким образом, пламя уничтожило сразу семь заведений общественного питания.

На место оперативно прибыли пожарные. В настоящее время огонь уже потушен. По предварительным данным, пострадавших нет.

Во вторник также сообщалось, что шестерых человек вывели из горящего многоэтажного дома в деревне Ивакино Можайского округа работники Мособлпожспаса.

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#киев
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Готовили нападение на школьников: ФСБ показала видео допроса проукраинских радикалов
ФСБ опубликовала видео признания радикала о подготовке нападения на школьников
01 октября 2024, 15:57

Фото: istockphoto/irene_rebrova

Один из задержанных в России приверженцев радикального сообщества признался, что планировал нападение на одноклассников в школе. Видео допроса проукраинских радикалов, которые склоняли подростков к насилию, опубликовала ФСБ 1 октября.
«Хотел зайти в класс, принести оружие, подождать, пока все будут в классе», — говорит подросток в кадре.

На видеозаписи показано, как проукраинские радикалы испытывали зажигательные смеси, бросая бутылки с жидкостью в стену. При этом другой подросток стрелял из самодельного пистолета.



Всего обыски и задержания прошли в 78 регионах России в отношении 252 участников радикального движения, среди которых 156 несовершеннолетних, сообщает ФСБ. Задержали 39 сторонников запрещенных украинских террористических организаций. Возраст задержанных от 14 до 35 лет.
«Установлена причастность девяти подростков к подготовке вооруженных нападений в образовательных и религиозных учреждениях, а также в местах с массовым пребыванием граждан», — говорится в официальном сообщении ФСБ России.

У задержанных забрали огнестрельное и холодное оружие, а также боеприпасы и компоненты для взрывчаток. Во время обысков нашли пропагандистскую литературу и символику украинских террористических организаций.

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#оружие
#фсб
#боеприпасы
#украина
#терроризм
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ФСБ задержала 39 проукраинских радикалов, склонявших детей к насилию в регионах
01 октября 2024, 14:19

Фото: iStock/irene_rebrova

Силовики задержали 39 проукраинских радикалов по всей России, которые склоняли несовершеннолетних к насилию над одноклассниками и учителями. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.
Сотрудники ФСБ и СК РФ совместно с полицейскими провели оперативно-розыскные мероприятия в 78 российских регионах в отношении 252 участников деструктивных интернет-сообществ, среди которых 156 человек оказались несовершеннолетними.

«В результате данных мероприятий задержаны 39 радикалов возрастом от 14 до 35 лет, сторонников деятельности запрещенных в России украинских террористических организаций, которые склоняли детей и подростков к совершению насильственных действий в отношении представителей государственных органов, одноклассников и учителей» — говорится в сообщении ведомства.

На данный момент установлено, что девять несовершеннолетних задержанных планировали вооруженное нападение в образовательных и религиозных учреждениях, а также в местах большого скопления людей.

В ходе обысков у преступников изъяли оружие, боеприпасы, составляющие для изготовления СВУ.

Уточняется, что выйти на след радикалов стало возможно после их переписки в мессенджере «Discord» с украинскими кураторами. Там участники получали инструкции по подготовке к вооруженным нападениям, изготовлению взрывчатых веществ и другую подобную информацию.

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#ск рф
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В Подмосковье девочка на полной скорости выпрыгнула из машины похитителя
01 октября 2024, 13:42

Фото: istockphoto/igoriss

В подмосковных Мытищах незнакомец предложил школьнице подвезти её до дома и увёз в неизвестном направлении. Девочка спаслась, на полном ходу выпрыгнув из машины похитителя.
Несовершеннолетняя выходила из магазина «Пятёрочка», когда её окликнул незнакомый мужчина и предложил подвезти до дома. Девочка сначала отказывалась, но «доброжелатель» был настойчив и усадил её в машину. Школьница почти сразу поняла, что допустила ошибку и стала просить водителя остановить машину, но тот не реагировал на её просьбы.

Тогда отважная девочка отстегнула ремень безопасности, открыла дверь и на полной скорости выпрыгнула из машины. При падении ребёнок получил многочисленные травмы. У неё закрытый перелом лодыжки, перелом лучевой кости руки, черепно-мозговая травма и многочисленные ушибы и ссадины. Сейчас юная жительница Подмосковья находится в больнице.

Мать девочки беспокоится, что полиция ничего не предпринимает для поиска похитителя. Им показали записи с камер видеонаблюдения, на которых её дочь указала несколько машин, похожих на ту, на которой её пытались увезти. Однако, по словам женщины, после этого к ним с дочерью даже ни разу не приходили следователи.

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#травмы
#машины
#девочка
#школьница
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«Действует банда»: Трех кенгурят украли из российских зоопарков за три дня
Трех кенгуру украли из российских зоопарков за три дня
01 октября 2024, 13:27

Фото: istockphoto/CraigRJD

Из российских зоопарков за неделю украли трех молодых кенгуру. Кражи зверей произошли в 500 километрах друг от друга. Об этом сообщает 1 октября канал Mash.
Первого детеныша кенгуру крали 28 сентября в зоопарке Ярославля. Кроша, так зовут малыша, не мог сбежать сам — его украли, уверены сотрудники зверинца. Также в зоопарке обратили внимание на подозрительное совпадение — в день кражи кенгуру там из-за технического сбоя не работали камеры. Сотрудники уже написали заявление в полицию.

Еще двух животных украли в Калуге. 30 сентября два шестимесячных кенгуренка пропали из зоопарка «Воробьи». Там также обратились в полицию. По данным журналистов, правоохранительные органы рассматривают кражи австралийских животных в одной связке. Не исключается, что кенгурят могли похитить для частного зоопарка. Работники зоопарка полагают, что действует некая банда.

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#камеры
#сотрудники
#заявление
#животные
#зоопарк
#полиция
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В Подмосковье мигранты захватили две квартиры пенсионерки
01 октября 2024, 13:17

Фото: iStock/vichinterlang

В Подольске мигранты незаконно заняли сразу две квартиры пенсионерки. Об этом сообщает «360».
По данным издания, пожилая женщина купила две квартиры в доме на Школьной улице в посёлке Быково несколько лет назад. Спустя какое-то время здание признали ветхим, и она переехала.

Недавно женщина решила проверить, в каком состоянии находятся ее квартиры. В последний раз она была там в августе 2023 года. Приехав, она обнаружила, что замки входной двери взломаны, а в квартирах проживают выходцы из ближнего зарубежья. Они пояснили, что их заселила некая женщина, представившаяся собственницей жилья.

Пострадавшая пенсионерка обратилась в управляющую компанию, а также в полицию с просьбой в решении вопроса.

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#квартиры
#пенсионерка
#женщина
#иностранцы
#здание
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На 61-м километре МКАД в Москве произошло ДТП, есть погибшие
01 октября 2024, 12:16

Фото: istockphoto/Anton Novikov

Массовое ДТП на 61-м километре МКАД произошло на северо-западе столицы. Как уточнили в ГАИ, один человек погиб, а еще один пострадал.
«Водитель автомобиля «Тойота» совершил наезд на стоящий в 4-й полосе после мелкого ДТП автомобиль такси «Киа», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Известно, что состояние пострадавшего тяжелое, он госпитализирован. Правоохранители сейчас разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Ранее сообщалось, что на МКАД ограничили движение в связи со столкновением трех машин. На месте провели работу представители оперативных служб города. Движение осуществлялось только по одной полосе из пяти.

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#мир
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#новости
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#смерть
#мкад
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Видео задержания россиянок в Севастополе, которые работали на украинскую разведку, показала ФСБ
ФСБ показала видео задержания двух россиянок за передачу ВСУ данных о ВС РФ
01 октября 2024, 11:32

Фото: ЦОС ФСБ России

Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания двух россиянок за передачу ВСУ данных о военных объектах ВС РФ в Севастополе. Об этом сообщает 1 октября ЦОС ФСБ России.
Двух женщина задержали в Севастополе. По версии следствия, россиянки передавали Украинской разведке информацию о военных объектах Вооруженных сил РФ.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье 275.1 УК — сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией.



По данным ФСБ, женщины выполняли задания военной разведки Украины с 2023 года. По решению суда обеих на время следствия заключили под стражу. По инкриминируемой статье россиянкам грозит от трех до восьми лет колонии со штрафом до одного миллиона рублей.

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#рф
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Летевший в Калининград Boeing 737 совершил аварийную посадку в Шереметьево
01 октября 2024, 10:46

Фото: iStock/Sitikka

Летевший в Калининград Boeing 737 совершил аварийную посадку в Шереметьево. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
«Борт авиакомпании «Россия» Boeing 737, совершавший рейс из Москвы в Калининград, произвел аварийную посадку», — рассказал собеседник.

Отмечается, что причиной инцидента стало срабатывание датчика неисправности шасси. Он добавил, что самолет приземлился в штатном режиме в запланированное время в 10:20.

Ранее сообщалось, что представитель ВВС США генерал Грегори Грийо пожаловался на российского пилота истребителя Су-35С. Его резкий манёвр напугал американских лётчиков в небе над акваторией океана вблизи Аляски.

До этого стало известно, что пассажирский борт Air New Zealand ударился хвостом о взлетно-посдаочную полосу в аэропорту Веллингтона в Новой Зеландии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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