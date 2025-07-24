24 июля 2025, 01:02

Глава Нацразведки США Тулси Габбард требует уголовного дела против Барака Обамы за доклад-2016

Барак Обама (Фото: www.kremlin.ru)

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что Барак Обама сфабриковал доклад о «российском вмешательстве» в выборы 2016 года для подрыва президентства Трампа, что может грозить экс-президенту уголовным преследованием за госизмену.





Глава Нацразведки США Тулси Габбард обнародовала доказательства фальсификации доклада о «российском вмешательстве» в выборы 2016 года администрацией Барака Обамы. На пресс-брифинге в Белом доме она заявила, что разведка до выборов единогласно заключила: Россия не имела ни намерения, ни возможности повлиять на результаты, но после победы Трампа Обама приказал переписать отчёт, изъяв ключевые выводы.





«Президент Обама направлял разведсообщество для создания ложного сюжета, который привел к многолетнему заговору против Трампа», — подчеркнула Габбард в соцсети X.