Бараку Обаме грозит тюремный срок за фальсификацию «российского следа» на выборах-2016
Глава Нацразведки США Тулси Габбард требует уголовного дела против Барака Обамы за доклад-2016
Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что Барак Обама сфабриковал доклад о «российском вмешательстве» в выборы 2016 года для подрыва президентства Трампа, что может грозить экс-президенту уголовным преследованием за госизмену.
Глава Нацразведки США Тулси Габбард обнародовала доказательства фальсификации доклада о «российском вмешательстве» в выборы 2016 года администрацией Барака Обамы. На пресс-брифинге в Белом доме она заявила, что разведка до выборов единогласно заключила: Россия не имела ни намерения, ни возможности повлиять на результаты, но после победы Трампа Обама приказал переписать отчёт, изъяв ключевые выводы.
«Президент Обама направлял разведсообщество для создания ложного сюжета, который привел к многолетнему заговору против Трампа», — подчеркнула Габбард в соцсети X.Отчёт ЦРУ от 3 июля 2025 года подтвердил нарушения: доклад готовился за 30 дней вместо положенных 6 месяцев, а вывод о «предпочтении Путиным Трампа» базировался на непроверенных данных, включая фальшивое «досье Стила», оплаченное кампанией Клинтон. Дональд Трамп потребовал уголовного преследования Обамы, назвав это «изменой», в то время как офис экс-президента отверг обвинения, настаивая на «консенсусе о вмешательстве России».
Габбард направила материалы в Минюст для возбуждения дела против Обамы, экс-глав ЦРУ Джона Бреннана и ФБР Джеймса Коми. Если обвинения подтвердятся, экс-президенту грозит до 20 лет тюрьмы за сговор с целью госизмены. Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера (2019 г.) ранее не нашло доказательств сговора Трампа с Москвой.