Лохматый Макрон опоздал на саммит ЕС на полтора часа

Эммануэль Макрон ( РИА Новости / Сергей Гунеев )

Президент Франции Эммануэль Макрон опоздал на саммит Евросоюза в Брюсселе на полтора часа, о чем сообщает издание Euractiv.



По данным СМИ, причиной задержки стала непогода: из-за сильного ветра прическа французского лидера оказалась растрепана, и попытки пригладить волосы не увенчались успехом.

Саммит лидеров ЕС проходит 26-27 июня и посвящен милитаризации сообщества. Мероприятие проходит на следующий день после саммита НАТО в Гааге.




Виктория Иванченко

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