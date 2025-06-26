Лохматый Макрон опоздал на саммит ЕС на полтора часа
Президент Франции Эммануэль Макрон опоздал на саммит Евросоюза в Брюсселе на полтора часа, о чем сообщает издание Euractiv.
По данным СМИ, причиной задержки стала непогода: из-за сильного ветра прическа французского лидера оказалась растрепана, и попытки пригладить волосы не увенчались успехом.
Саммит лидеров ЕС проходит 26-27 июня и посвящен милитаризации сообщества. Мероприятие проходит на следующий день после саммита НАТО в Гааге.
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