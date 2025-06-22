Макрон принял решение созвать экстренное совещание после ударов США по Ирану
Президент Франции Эммануэль Макрон принял решение созвать экстренное совещание после авиаударов США по Ирану, сообщил телеканал Aljazeera.
Заседание кабинета министров Франции состоится для оценки событий на Ближнем Востоке на фоне произошедшего. Уточнялось, что глава государства побеседовал с несколькими мировыми лидерами, в том числе с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, и собирается сегодня провести дополнительные обсуждения с европейскими и региональными лидерами.
Заседание пройдет в 17:30 по местному времени (18:30 по мск).
В заявлении администрации Эммануэля Макрона уточнили, что Франция принимает все нужные меры для ускорения эвакуации своих граждан, которые желают уехать из Ирана и Израиля.
Ранее Китай осудил удары США по ядерным объектам Ирана.
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