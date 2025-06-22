Госдеп США рассказал о возможности новых ударов по Ирану

22 июня 2025, 19:13

Рубио: сейчас США не планируют новые операции против Ирана

Фото: iStock/ rarrarorro

Сейчас США не планируют новые операции против Ирана после операции «Полуночный молот» в ночь на 22 июня. Об этом объявил госсекретарь США Марко Рубио в беседе с CBS.







«Сейчас нет планов по военным операциям против Ирана», — обратил внимание госсекретарь Соединенных Штатов Америки.