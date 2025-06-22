Госдеп США рассказал о возможности новых ударов по Ирану
Рубио: сейчас США не планируют новые операции против Ирана
Сейчас США не планируют новые операции против Ирана после операции «Полуночный молот» в ночь на 22 июня. Об этом объявил госсекретарь США Марко Рубио в беседе с CBS.
«Сейчас нет планов по военным операциям против Ирана», — обратил внимание госсекретарь Соединенных Штатов Америки.
Со слов Марко Рубио, если Тегеран атакует Вашингтон и американские интересы, то у них «будут проблемы».
Политик прокомментировал удары по иранским ядерным объектам и сообщил о достижении целей операции. Он уточнил, Вашингтон все еще готов решить вопрос ядерной программы Тегерана дипломатическим путем.
Ранее сообщалось, что в результате атаки Соединенных Штатов по иранскому ядерному объекту в Фордо образовались по меньшей мере три воронки. Телеканал Al Jazeera проанализировал спутниковые снимки до и после нападения. На опубликованных изображениях видны воронки на месте ракетных попаданий, а еще заблокированные входы в туннели объекта.