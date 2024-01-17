Германия оказалась поставлять Украине ракеты Taurus

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Германия не станет передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus в рамках военной помощи. Об этом пишет Deutsche Welle.
«Из 666 депутатов "против" проголосовали 485, "за" лишь 178, 3 – воздержались», - говорится в статье.
Напомним, ранее немецкие оппозиционеры внесли проект резолюции, согласно которому требовалось передать Украине крылатые ракеты Taurus.
Taurus могут преодолевать расстояние до 500 км. При их передаче ВСУ Украина имела бы возможность наносить удары вглубь России.
В начале января депутаты из нескольких партий бундестага Германии высказали призыв передать Украине крылатые ракеты Taurus для ударов по объектам в России. Представитель партии «Зеленые» Сара Нанни заявила, что поставка ракет Taurus в Киев «давно следовала». По ее словам, самая эффективная защита от российских авиаударов — это атаки на объекты в России и оккупированные территории на востоке Украины, откуда Россия совершает свои нападения.
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Элина Позднякова