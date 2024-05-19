Лондон не выстоит в полномасштабном сражении в одиночку

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Великобритания не справится с полномасштабной войной без помощи союзников, об этом пишет Telegraph со ссылкой на слова генерал-майора британской армии Джеймса Мартина.
«Генерал-майор Джеймс Мартин заявил, что армия пытается «вернуться в первоначальное состояние» после многих лет сосредоточения внимания на борьбе с повстанцами, в результате чего она «находится в процессе потери навыков» для проведения полномасштабной кампании», — цитирует автор статьи слова британского генерала.
В Telegraph также отметили, что армия Великобритании находится в самом слабом состоянии за минувшие три сотни лет. Британские ВС испытывают дефицит в живой силе, так и в технике, и даже в экиперовке.
Именно поэтому британская армия намерена положиться на помощь союзников при возникновении того или иного конфликта.
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