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Эффективность российского вооружения, продемонстрированная в ходе специальной военной операции, вызвала заметную реакцию в Британии, передает РИА Новости. Посольство России в Лондоне заявило, что осознание провала «украинского проекта» побудило британское руководство усилить антироссийскую пропаганду.
Как отмечают в дипмиссии, Лондон изначально рассчитывал на стратегическое поражение России чужими руками, но столкнулся с неудачей своих планов.
Особенно острую реакцию вызвал успешный удар российской армии по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, производящему ракетную технику. В ходе операции была впервые применена баллистическая ракета средней дальности «Орешник» в гиперзвуковом безъядерном исполнении. Минобороны РФ подтвердило, что все боевые блоки достигли цели.
В посольстве также отметили, что британские СМИ усилили антироссийскую риторику, запуская абсурдные пропагандистские сюжеты. Это стало ответом на заявления президента Владимира Путина о ходе СВО и испытаниях новейшего вооружения.
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Особенно острую реакцию вызвал успешный удар российской армии по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, производящему ракетную технику. В ходе операции была впервые применена баллистическая ракета средней дальности «Орешник» в гиперзвуковом безъядерном исполнении. Минобороны РФ подтвердило, что все боевые блоки достигли цели.
В посольстве также отметили, что британские СМИ усилили антироссийскую риторику, запуская абсурдные пропагандистские сюжеты. Это стало ответом на заявления президента Владимира Путина о ходе СВО и испытаниях новейшего вооружения.
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Мария Моисеева